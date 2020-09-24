«Лилль» — «Нант». Прогноз: Фонте, Челик и Йылмаз останутся в лидерах чемпионата Франции

25 сентября «Лилль» примет «Нант» в матче 5-го тура чемпионата Франции. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.83. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 5.25. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.75.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Франции «Лилль» — «Нант» 25 сентября

Букмекеры считают, что матч Лиги 1 «Лилль» — «Нант» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.73.

Анализ и прогноз матча 5-го тура Лиги 1 «Лилль» — «Нант» (25.09.2020)

Французская Лига 1 набрала приличный ход. Каждый участник успел провести все четыре возможные игры с учётом перенесенных, а это значит, что пора начинать пятый тур. Откроет программу 25 сентября пара «Лилль» – «Нант», остальные дождутся выходных. Встреча начнётся в 22:00 мск и пройдёт на стадионе «Пьер-Моруа».

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«Лилль» после четырех туров чемпионата Франции находится на пятой строчке в турнирной таблице. В активе у команды из одноимённого города восемь баллов. Правда, отставание от лидеров совсем небольшое, всего лишь два пункта.



«Доги», к слову, являются одним из трёх клубов, которые пока обходятся без поражений. В четыре игры у них уложились две победы и две ничьи. Дела с голами пока что обстоят не очень: всего лишь четыре забитых и два пропущенных.



В матче прошлого тура подопечные Кристофа Галтье гостили у «Марселя» Андре Виллаша-Боаша. Встреча завершилась боевой ничьей со счётом 1:1. В целом, соперники выглядели сопоставимо, но гости нанесли больше ударов в створ. Хозяев неоднократно выручал опытнейший голкипер Стив Манданда.

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«Нант» стартовал неоднозначно. За четыре игры набрал пять баллов и завис в середине турнирной таблицы. Хотя, в общем-то, должное отдать ему стоит. Проиграли только амбициозному «Монако». Зато получилось набрать очки с крепким «Бордо» (0:0) и обыграть результативный «Ним» (2:1).



Ну а в прошлой игре «канарейки» даже умудрились на своём поле дать отпор одному из лидеров «Сент-Этьену», сыграв с ним вничью (2:2). А любопытно здесь то, что гости вели со счётом 2:0 вплоть до 71-й минуты. Тем не менее удержать преимущество всё же не смогли.



Однако, на наш взгляд, в этот раз рассчитывать на очки будет трудно. Всё-таки «Лилль» повыше классом, к тому же будет играть на своём поле. А в родных «доги» в прошлом усеченном сезоне выступали очень мощно. 11 побед в 15 домашних играх и всего лишь девять пропущенных голов при 24 забитых. Убойная статистика.

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При таких раскладах мы бы проверили в предстоящем поединке лобовую победу хозяев за более чем достойный коэффициент 1.83. Статистика личных встреч только за. Дело в том, что «Лилль» побеждал «Нант» в семи из восьми предыдущих домашних встреч. А общий счёт этих побед составил 15:2. Впечатляет.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «Лилль» — «Нант» 25 сентября 2020 года

«Нанту» в новой сезоне пока что не сильно везёт с выездами: всего лишь один гол в двух случаях. «Лилль» же на своём поле играет очень хорошо. На наш взгляд, у гостей будет мало шансов зацепиться за очки в предстоящем поединке. Статистика личных встреч на нашей стороне: семь побед на своём поле в восьми предыдущих случаях.



Ставка: победа «Лилля» за 1.83.