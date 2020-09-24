«Хаддерсфилд Таун» — «Ноттингем». Прогноз: берём коэффициент 3.24 в матче Чемпионшипа

Соперники провели уже привели по три игры, но ещё ни разу не забили.

25 сентября «Хаддерсфилд Таун» примет «Ноттингем Форест» в матче 3-го тура Чемпионшипа. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.74. Успех гостей тоже оценён букмекерами коэффициентом 2.74. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.24.

Букмекерские коэффициенты на матч Чемпионшипа «Хаддерсфилд» — «Ноттингем Форест»

Букмекеры считают, что матч Чемпионшипа «Хаддерсфилд Таун» — «Ноттингем Форест» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.63. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей также доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41.

Анализ и прогноз матча Чемпионшипа «Хаддерсфилд Таун» — «Ноттингем» (25.09.2020)

Наряду с английской Премьер-лигой, Кубком и Кубком лиги в стране уверенно набирает ход Чемпионшип. Во втором по силе футбольном дивизионе на носу уже третий тур. Открыть программу предстоит паре «Хаддерсфилд Таун» – «Ноттингем Форест». Их встреча начнётся в 21:45 мск и пройдёт на стадионе «Джон Смит-Гэлфарм» в Хаддерсфилде.

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У соперников на старте нового сезона много общего. Правда, исключительно с негативной точки зрения. Прежде всего, и те, и другие успели провести по три игры, которые благополучно проиграли. Также стоит отметить, что каждый из них пропустил по пять голов, а сам до сих пор не забил. Грустно.



«Хаддерсфилд Таун», ровно как и «Ноттингем Форест», сыграл матч первого раунда Кубка лиги Англии и два тура Чемпионшипа. Сперва, конечно, играли в Кубке лиги, а затем приступили к внутреннему первенству. «Терьеры» в Кубке лиге принимали скромного представителя Первой лиги Англии «Рочдейл» и уступили с минимальным счётом.

При этом стоит сказать, что хозяева смотрелись гораздо активнее, имели массу подходов к воротам соперника, но реализовать преимущество не сумели. Зато гости нанесли всего лишь один удар в створ, который и стал голом. Очень обидно, но порой такое бывает.

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В первом туре Чемпионшипа «Хаддерсфилд» принимал вылетевший из АПЛ «Норвич» и снова проиграл с минимальным счётом, но на этот раз всё было абсолютно по делу. Всё же разница в уровней исполнителей бросалась в глаза. На второй же тур пришёлся выезд к мощному «Брентфорду», здесь уже проиграли по всем параметрам. Итоговый счёт — 0:3.



«Ноттингему» в первом раунде Кубка лиги достался соперник покрепче. Он гостил у «Барнсли» и тоже уступил с минимальным счётом. Правда, вполне закономерно. Преимущество хозяев по ударам было 12:5, а по владению мячом – 62:38.



В Чемпионшипе «лесорубы», собственно, тоже потерпели два поражения. Сперва со счётом 0:2 от «Куинз Парк Рейнджерс», а затем с тем же счётом «Кардифф Сити». И здесь снова «Форест» показал, мягко говоря, тусклую игру в атаке. Сетовать на невезение не приходится, моментов практически не было.

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Вообще-то, «Хаддерсфилд Таун» тоже не блещет активными действиями в атаке. Букмекеры справедливо не могут выделить фаворита среди соперников. При таких раскладах можно даже подумать над ничьей за интересный коэффициент 3.24.



На наш взгляд, также стоит обратить внимание на тотал меньше 2 мяча за 2.09. Ни те, ни другие пока что не забили. Ждать от них голевого парада едва ли приходится. Ждём чего-то вроде 1:1 или 0:0.

Прогноз и ставки на матч Чемпионшипа «Хаддерсфилд» — «Ноттингем» 25 сентября 2020 года

Соперники провели уже по три игры, результаты кошмарные — три поражения. При этом до сих никто не забил. Игра в атаке оставляет желать лучшего. Так что ждать голевого парада от команд мы бы не стали. Не будем мудрить и проверим лобовую ничью за 3.24. Что-то вроде 1:1 или 0:0 тут весьма вероятно.



Ставка 1: ничья за 3.24.



Ставка 2: тотал меньше 2 мяча за 2.09.