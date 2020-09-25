«Вест Бромвич» — «Челси». Прогноз: Лэмпард, Хаверц и Вернер разнесут Ивановича с Биличем

26 сентября состоится матч 3-го тура чемпионата Англии «Вест Бромвич» — «Челси». Начало встречи — в 19:30 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Челси» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.41. Успех «Вест Брома» оценивается букмекерами коэффициентом 8.60.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Вест Бромвич» — «Челси»

Эксперты считают, что матч АПЛ «Вест Бромвич» — «Челси» 26 сентября будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт в букмекерских конторах за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.30. Ничья оценена букмекерами коэффициентом 5.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88.

Анализ и прогноз матча 3-го тура АПЛ «Вест Бромвич» — «Челси» (26.09.2020)

Многострадальный сезон-2019/2020 остался позади. Для английского футбола он получился непростым, но историческим: долгожданное чемпионство «Ливерпуля», возрождение «Челси» и «Манчестер Юнайтед» под руководством легенд этих клубов, возвращение «Лидса» в АПЛ.

Доминик Рейес — Ян Блахович. Прогноз на бой UFC: долгая битва за оставленный Джонсом титул Американец постарается доказать, что готов стать новым доминирующим чемпионом.

Наступает время сезона-2020/2021. Суперкубок Англии уже отыграли, международная пауза также осталась позади. 12 сентября стартовал чемпионат Англии. Оба клуба из Манчестера пропустили первый тур, поскольку в августе участвовали в решающих стадиях еврокубков. Они подключились неделю спустя.



Программа третьего тура английской Премьер-лиги стартует в субботу, 26 сентября, четырьмя матчами. В 19:30 мск в Вест Бромвиче местный одноимённый клуб на стадионе «Хоуторнс» начнёт выяснять отношения с «Челси». Баланс сил очевиден, имя фаворита не вызывает ни малейших сомнений.



«Дрозды» не радовали качеством футбола даже в Чемпионшипе, однако благодаря преимуществу в уровне исполнителей всё же вернулись в АПЛ. На этом хорошие новости закончились: в двух стартовых турах чемпионата Англии команда потерпела два разгромных поражения и теперь замыкает турнирную таблицу.

«Оснабрюк» — «Ганновер». Прогноз: Яка Бийол останется на лавке, но красным это не помешает «Ганновер» нацеливается на выход в элиту, а соперник в прошлом сезоне бился за выживание.

Справедливости ради, соперники достались довольно крепкие. С «Лестером» в родных стенах сил хватило почти на час. Дальше отличился Тимоти Кастань, пришлось раскрываться, а на пространстве Джейми Варди смертоносен (0:3). На прошлой неделе получили 2:5 в гостях у «Эвертона».



Можно сетовать на удаление Кирана Гиббза в конце первого тайма, до которого аутсайдер оставался в седле. Дальше, понятно, особых шансов уже не было: «ириски» реализовали преимущество в классе, забив ещё три мяча. Хотя тут надо учесть, что и в первом тайме хозяева имели подавляющее преимущество, просто с реализацией не ладилось.



Над Славеном Биличем потихоньку начинают сгущаться тучи, ведь накануне команда ещё и успела вылететь из Кубка английской лиги (в серии пенальти уступила «Брентфорду»). А тут как назло в гости пожалует «Челси», который имеет серьёзные амбиции после громкой трансферной кампании.

Зубайра Тухугов — Хаким Даводу. Прогноз на бой UFC 253: шумный друг Хабиба задавит канадца Победа над Даводу должна помочь Тухугову получить соперника из топ-15.

В первом туре синие одолели «Брайтон» (3:1), хотя по игре смотрелись ничуть не лучше. На прошлой неделе они уступили «Ливерпулю» (0:2). Первый тайм выдался равным и откровенно скучным, а перед самым перерывом Андреас Кристенсен получил прямую красную карточку. Дальше понеслось — Мане забил, Кепа привёз, Жоржиньо не реализовал пенальти.



Лондонцы вернули душевное равновесие в Кубке английской лиги, уничтожив скромный «Барнсли» со счётом 6:0. Вдобавок они приобрели вратаря «Ренна» Эдуара Менди. Фрэнк Лэмпард накануне сообщил, что тот готов сыграть уже с «Вест Бромвичем», поскольку необходимости отбывать карантин нет.



Эта новость тоже должна добавить гостям положительных эмоций. Шансы «дроздов» кажутся откровенно скромными, П2 с форой (-1) за аккуратный коэффициент 1.66 смотрится надёжно. Варианты посмелее — П2 с форой (-1.5) за 2.14 и П2 всухую за 2.40. Нам больше всего нравится последний вариант.

«Авангард» — «Куньлунь». Прогноз: Толчинский, Зернов и Шумаков ответят на неудачу в Казани «Куньлунь» накануне одержал первую победу в сезоне, правда, техническую.

Во-первых, коэффициент очень хорош. Во-вторых, ВБА в атаке совсем не впечатляет. Созидание даётся с огромным трудом, вся надежда на стандарты. В-третьих, синие наверняка сделают всё возможное, чтобы дебют Менди прошёл без осложнений. Начать в новом клубе с «сухаря» всегда приятно. Ждём тут чего-то вроде 0:2 или 0:1.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Вест Бромвич» — «Челси» 26 сентября 2020 года

«Вест Бромвич» начал сезон с двух разгромных поражений в АПЛ и вылета из Кубка лиги, под Славеном Биличем зашаталось кресло. «Челси» выместил злобу за обидное поражение от «Ливерпуля» на «Барнсли» (6:0), а теперь захочет вернуться на победный путь в чемпионате. Разница в классе велика, в атаке у ВБА колоссальные проблемы, а синие наверняка захотят подарить новичку Эдуару Менди «сухарь» в дебютной игре. П2 всухую за 2.40 смотрится хорошо.



Ставка: победа «Челси» всухую за 2.40.