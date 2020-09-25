«Герта» — «Айнтрахт», «Лилль» — «Нант» и другие матчи. На что ставить 25 сентября

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 25 сентября.

На что ставить в футболе 25 сентября

После еврокубков в пятницу нас ждёт небольшое затишье. Но пара интересных встреч всё же состоится. В Бундеслиге запланирована игра «Герта» — «Айнтрахт», а в чемпионате Франции «Лилль» примет «Нант». Немецкий футбол стартует в 21:30 мск, французский – на полчаса позже.



Если реальный футбол вас сегодня не устраивает, можно сделать ставку на киберфутбол. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой, никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

На что ставить в хоккее 25 сентября

В КХЛ запланированы 5 встреч, следить за ними можно, начиная с 17:00. Будем надеяться, что переносов не будет. Ну а в ночь на субботу четвёртый матч финала Кубка Стэнли. Пока «Тампа-Бэй» ведёт в противостоянии с «Далласом» 2-1.

На что ещё ставить 25 сентября

Завтра ночью можно будет последить за тем, как «Майами»постарается выйти в финал НБА. «Хит» ведут в серии с «Бостоном» 3-1. Ну а «кельты» попробуют вернуться в борьбу. Кроме того, 4 матча пройдут в чемпионате Испании по баскетболу, а в Лиге чемпионов ФИБА идёт квалификационный турнир.



На «Ролан Гаррос» на этой неделе проходит квалификация. Можно последить за борьбой за право сыграть в основной сетке соревнований.

Стартует мужской чемпионат России по волейболу. И сразу же суперматч! Питерский «Зенит» принимает кемеровский «Кузбасс». Кроме того, московское «Динамо» сыграет с «Нефтяником».

Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!



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