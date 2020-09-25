«Торино» — «Аталанта». Прогноз: Миранчука не будет, Малиновскому и Муриэлю это не помешает

26 сентября состоится матч 2-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Аталанта». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Аталанты» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.69. Успех «Торино» оценён букмекерами коэффициентом 4.85. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.40.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Италии «Торино» — «Аталанта»

Букмекеры считают, что матч Серии А «Торино» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11.

Анализ и прогноз матча 2-го тура Серии А «Торино» — «Аталанта» (26.09.2020)

Предыдущий сезон остался в прошлом, топ-5 лиги вернулись в строй. Первой стартовала французская Лига 1, в первой половине сентября пришёл черёд английской Премьер-лиги и испанской Примеры. В Германии начали с Кубка страны, после чего распаковали Бундеслигу. Следом дождались и любители итальянского футбола.

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В первом туре чемпионата Италии было сыграно семь матчей. Ещё три поединка перенесли на конец сентября, поскольку «Аталанта», «Интер» и «Специя» получили от лиги дополнительный отдых. Два первых клуба дошли до поздних стадий еврокубков в августе, а третий бился в плей-офф за путёвку в элитный дивизион.



Именно «Аталанта» и начнёт программу второго тура Серии А. Она сразится в Турине с местным «Торино», начало — в 16:00 мск. Это будет первый официальный матч команды в новом сезоне, до этого она проводила только товарищеские игры. Что интересно, побеждала и пропускала абсолютно во всех. Правда, там и соперники были скромные.



Сразу отметим, что российский новичок «богини» Алексей Миранчук точно не сможет дебютировать в чемпионате Италии в эту субботу. Он продолжает тренироваться по индивидуальной программе, восстанавливаясь от полученной в поединке против «Спартака» травмы.

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Ожидается, что Миранчук будет готов выйти на поле ближе ко второй половине октября, а пока подопечным Джан Пьеро Гасперини придётся обходиться без него. Кадровых потерь у гостей достаточно. По-прежнему отсутствует Йосип Иличич, дисквалифицированы Берат Джимшити и Кристиан Ромеро, ещё несколько игроков залечивают повреждения.



И всё же «Аталанта» идёт у букмекеров явным фаворитом, что вполне логично. «Торино» совсем не впечатляет: в прошлом сезоне до последнего боролся за выживание, в этом стартовал с поражения от «Фиорентины» (0:1). Смотрелся заметно хуже, сподобился на 90 минут всего на шесть ударов. И пропустил на 78-й минуте.



В составе туринцев много знакомых имён (Сиригу, Ансальди, Белотти, Дзадза), но им это никак не помогает. «Аталанта», похоже, находится в хорошем физическом состоянии и готова давить, отбирать и забивать. Год назад соперники в личных встречах добыли по одной победе, причём выигрывали на чужом поле.

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«Торино» выиграл со счётом 3:2 в Бергамо, хотя смотрелся гораздо хуже. Это видно даже по статистике: 10-26 по ударам, 5-12 по угловым. Зато в Турине подопечные Джан Пьеро Гасперини взяли убедительнейший реванш — размазали соперника со счётом 7:0. У хозяев ближе к концу от бессилия стали сдавать нервы, доигрывали они вдевятером.



Подобного представления, конечно, не ждём, однако преимущество гостей видится заметным. Пару мячей они наверняка забьют даже на фоне кадровых проблем. Учитывая трудности «быков» впереди, этого должно хватить для победы. На П2 дают нестыдные 1.69. Если хотите поднять коэффициент, рассмотрите П2 с форой (-1) за 2.14 и ИТБ 2 гола «Аталанты» за 2.06.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Торино» — «Аталанта» 26 сентября 2020 года

«Аталанта» получила дополнительный отдых из-за долгого участия в Лиге чемпионов и пропустила первый тур, но находится в хорошей форме. Во всех товарищеских играх победила, а теперь готова вернуться в Серию А. «Торино» выглядит крайне печально, так что шансы «богини» выше даже без нескольких важных футболистов. Возьмём П2 с форой (-1) за 2.14.



Ставка: победа «Аталанты» с форой (-1) за 2.14.