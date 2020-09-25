«Салават Юлаев» — «Витязь». Прогноз: Сошников и Артюхин замолчат, Метсола снова затащит

Гости уже выиграли в Екатеринбурге и Магнитогорске, но в Уфе их ждёт жаркий приём.

26 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Витязь». Начало встречи — в 14:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «СЮ» в основное время можно с коэффициентом 1.98, успех «Витязя» идёт за 3.18.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Витязь» 26 сентября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Витязь» 26 сентября не будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.61, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.16. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.20. Гол на первой минуте идёт за 13.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Салават Юлаев» — «Витязь» (26.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Позади всего три недели, а сезон уже находится на пороге коллапса.

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Перенесли целый ряд матчей «Йокерита», поскольку «джокеры» ушли на добровольный карантин. Позже та же учесть постигла «Барыс», 30 положительных тестов на коронавирус выявлены в «Локомотиве». Начали перенос игр у рижского «Динамо», СКА выставил молодёжный состав на поединок с «Сибирью».

Впрочем, первенство пока не приостановили, хотя переносов стало многовато. На субботу, 26 сентября, запланированы всего два матча. Самый ранний из них стартует в 14:30 мск в Уфе, где местный «Салават Юлаев» будет выяснять отношения с «Витязем». Обе команды в последнее время заслуживают только самых тёплых слов.

«Зелёные» остались без лидеров и главного тренера, поскольку коллектив не смог избежать проблем с коронавирусом. Выпали Маркус Гранлунд и Теэму Хартикайнен (ключевые исполнители, на которых держится первое звено и большинство), а также Владимир Жарков и Григорий Панин.

«Герта» — «Айнтрахт». Прогноз: Цубер, Пёнтек и Бас Дост покажут Бундеслигу во всей красе Берлинцы уже успели забить восемь голов, но у франкфуртцев тоже довольно яркая атака.

Без финнов напрочь завалили первую половину поединка с «Сочи», начали с 0:3. Зато дальше дела постепенно наладились. Едва не затащили «леопардов» в овертайм (2:3, не хватило завершения в концовке), а сутки спустя обставили на своём льду крепкий «Трактор» (3:1), который не пропускал больше двух шайб с 3 сентября.

Конечно, очень много выручал Юха Метсола, без которого результат мог быть совсем другим. 33 сейва после 34 бросков — это классно. Но порадовали и остальные: Никита Сошников прервал сухую серию шикарным дублем, добавив к нему результативную передачу. Привычно оставил приятное впечатление Александр Кадейкин, ещё одно очко набрал юный Шакир Мухамадуллин.

«Витязь» тем временем выбрался из ямы, в которую угодил после яркой победой над «Ак Барсом». В пяти последующих поединках удалось набрать всего два очка. Однако клуб из Подольска получил паузу благодаря «Йокериту» и смог собраться с мыслями. Добыты две гостевые победы над сильными оппонентами.

«Лилль» — «Нант». Прогноз: Фонте, Челик и Йылмаз останутся в лидерах чемпионата Франции «Лилль» в восьми последних играх с «Нантом» дома одержал семь побед с общим счётом 15:2.

Сперва в овертайме дожали «Автомобилист» (4:3 ОТ), потом абсолютно по делу разгромили «Металлург» (4:1). Подопечные Михаила Кравеца закрепились в зоне плей-офф и готовы продолжать. Выездная серия закончится в Уфе, третья победа подряд пришлась бы очень кстати.

Перекос в линии в пользу хозяев кажется чрезмерным. Всё же состав у них довольно ограничен, а защита по-прежнему много ошибается. Х2 за 1.81 или ставка «гости откроют счёт» за 2.13 имеют право на жизнь. Мы же проверим тотал меньше 5.5 гола за 1.67. Коэффициент нестыдный.

«СЮ» продолжит играть без лидеров. Созидание будет даваться гораздо труднее (за Сошниковым наверняка станут следить максимально внимательно). В то же время «Витязю» предстоит провести третью гостевую игру за пять суток против сильного соперника, сил вряд ли осталось много.

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Потому ждём не самый высокий темп и внушительное количество ошибок. Если вратари сыграют на своём уровне, четыре-пять голов кажутся потолком. Можно даже рассмотреть тотал меньше 5 шайб за 1.90.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Витязь» 26 сентября 2020 года

У уфимцев по-прежнему не будет Гранлунда и Хартикайнена, Ларсен не играет с начала сезона. «Витязь» наверняка бросит все силы на нейтрализацию Сошникова, а остальным созидание даётся с большим трудом. Ждём вязкий хоккей с внушительным количеством брака, при котором четыре-пять голов кажутся потолком.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 1.67.