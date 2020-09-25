«Зенит» — «Уфа». Прогноз: Евсеев продолжит страдать. Семак и Дзюба останутся лидерами РПЛ

За семь игр с «Зенитом» в Санкт-Петербурге уфимцы забили только два раза.

26 сентября «Зенит» примет «Уфу» в матче 9-го тура чемпионата России. Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.27. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 16.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 6.50.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Зенит» — «Уфа» 26 сентября

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Зенит» — «Уфа» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.28.

Анализ и прогноз матча «Зенит» — «Уфа» (26.09.2020)

В Российской Премьер-Лиге скоро завершится первая треть сезона. Восьмой тур благополучно отгремел, пришёл черёд девятого. Формат наконец обрёл прежний вид: игры первенства по выходным дням, а в будни еврокубки, которые, к слову, уже стартовали. А для двух российских клубов даже успели закончиться.

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Открыть программу девятого тура предстоит тремя матчами 26 сентября. Среди прочих сойдутся «Зенит» и «Уфа». Их встреча начнётся в 16:30 мск и пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.



«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав за восемь игр 17 баллов. Правда, у идущего вторым московского «Спартака» очков столько же, красно-белые отстают лишь по дополнительным показателям. Да и ЦСКА с «Сочи» отстали не сильно – на один и два пункта соответственно. В общем, плотность солидная.



Подопечные Сергея Семака пока не могут войти в победную колею. За три игры после гостевого поражения от «Динамо» они набрали пять из девяти возможных очков. Сперва была нулевая ничья с «Локомотивом» в Москве, затем уверенная победа над «Арсеналом» в Петербурге (3:1).

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Ну а в матче предыдущего тура сине-бело-голубые сыграли вничью с «Уралом» (1:1). Конечно, они выглядели гораздо активнее хозяев в атаке, да и в целом, вероятно, наиграли на очки. Но тут надо бы сказать, что свой гол Артём Дзюба забил из офсайда, но VAR блистательным образом решил его засчитать.



У «Уфы» всё по-прежнему плохо. Неудачная серия без побед растянулась уже на шесть туров. Причём на таком приличном отрезке команда из Башкирии сумела добыть лишь два очка. Проблема та же — целый ряд футболистов основы покинул коллектив, а внятных замен раздобыть не удалось.

Всего у уфимцев в копилке пять баллов, что соответствует прискорбной 14-й строчке. Меньше набрали лишь проблемные новички РПЛ: у «Химок» три балла, у «Ротора» – два. Отставание «Уфы» от верхней части турнирной таблицы на данный момент составляет уже семь пунктов.

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В прошлой игре команда Вадима Евсеева принимала одного из лидеров чемпионата России московский ЦСКА. Обошлось без сенсаций. Гости смотрелись интереснее и по делу победили со счётом 1:0. Могли выиграть даже крупнее, но хозяев много выручал Александр Беленов.



Атака «Уфы» при Евсееве едва ли когда славилась высокой результативностью, а теперь и подавно голы даются с трудом. К слову, за пять предыдущих туров команда забила один-единственный мяч. При таких раскладах П1 всухую за коэффициент 1.78 смотрится заманчиво.



Статистика личных встреч на нашей стороне. Дело в том, что за семь игр с «Зенитом» в Санкт-Петербурге уфимцы забили только два раза. При этом потерпели пять поражений. Свой гол-два сине-бело-голубые как-нибудь затолкают.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Зенит» — «Уфа» 26 сентября 2020 года

С «Зенитом» в Санкт-Петербурге априори тяжело играть любому клубу в РПЛ. У «Уфы» же сейчас проблемы не только с созиданием (к этому все уже привыкли), но и с обороной. Словом, сенсации тут не ждём. Александр Беленов много выручают, однако свой гол-два хозяева наверняка найдут. А отвечать уфимцам попросту нечем.



Ставка: победа «Зенита» всухую за 1.78.