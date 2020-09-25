«Сочи» — «Краснодар». Прогноз: Нобоа, Кабелла и Берг устроят краш-тест Джанаеву и Сафонову

26 сентября «Сочи» примет «Краснодар» в матче 9-го тура чемпионата России. Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение гостям: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.24. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.70.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Сочи» — «Краснодар»

Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Сочи» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.01, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.98. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24.

Анализ и прогноз матча 9-го тура РПЛ «Сочи» — «Краснодар» (26.09.2020)

В Российской Премьер-Лиге скоро завершится первая треть сезона. Восьмой тур благополучно отгремел, пришёл черёд девятого. Формат наконец обрёл прежний вид: игры первенства по выходным дням, а в будни еврокубки, которые, к слову, уже стартовали. А для двух российских клубов уже закончились, но это отдельный разговор.

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Открыть программу девятого тура предстоит тремя матчами 26 сентября. Самый поздний из них стартует в 20:00 мск в Сочи, речь о поединке «Сочи» – «Краснодар». Южное дерби пройдёт на стадионе «Фишт» и обещает получиться жарким.



«Сочи» в прошлом матче потерпели первое поражение в сезоне. Они гостили у нестабильного «Арсенала» в Туле и уступили со счётом 2:3. В целом по моментам соперники смотрелись сопоставимо, но у туляков явно была лётная погода: в ворота Сослана Джанаева залетела парочка голов-красавцев.



Впрочем, сочинцам всё равно нужно отдать должное. Играют они сейчас хорошо. За восемь туров набрали 15 баллов, что позволяет располагаться на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата России всего в двух пунктах от лидирующего «Зенита».

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«Краснодар» потихоньку приходит в себя на фоне пустеющего лазарета. На предыдущие четыре игры в чемпионате России пришлись две ничьи и две победы. Стабильный отрезок закинул команду из одноимённого города прямиком на шестую позицию. Сейчас у неё 14 баллов, но конкурентов тут хватает.



Собственно, одна из двух последних побед была технической, над «Ротором», поскольку у волгоградцев проблемы с коронавирусом. Ну а вторая состоялась в матче с «Химками» и получилась крайне яркой. Краснодарцы показали отличный футбол и уничтожили соперника, дело закончилось со счётом 7:2.



Также стоит отметить, что команда Мурада Мусаева на неделе играла в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов с греческим ПАОКом. Встреча состоялась в Краснодаре и прошла весьма успешно. Российский клуб действовал нервно, но всё же одержал волевую победу со счётом 2:1 и обеспечил преимущество перед ответным поединком в Греции.

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Однако по понятным причинам сил было потрачено много. А теперь «Краснодару» предстоит непростая игра с «Сочи» на «Фиште». Штука в том, что сочинцы не знают поражений в РПЛ на своём поле уже девять матчей кряду. Серьёзная серия.



С результативностью у подопечных Владимира Федотова тоже проблем нет. За восемь туров в нынешнем сезоне они забили 12 голов, для низового чемпионата России это хороший показатель. А при таких раскладах вполне можно подумать над ставкой «обе забьют» за коэффициент 1.76.



В Сочи хозяева будут играть на победу, но списывать «Краснодар» со счетов не стоит. Всё же клуб играет в атакующий футбол, а линия атаки у него довольно яркая. Возможности для ротации у гостей имеются, так что просто отбывать номер перед выездом в Салоники подопечные Мурада Мусаева не станут.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Сочи» — «Краснодар» 26 сентября 2020 года

«Краснодар» приходит себя. Разбил «Химки» в РПЛ, победил ПАОК в Лиге чемпионов. Однако «Сочи» у себя дома будет играть только на победу. Подопечные Владимира Федотова много забивают и сейчас заслуженно замыкают топ-4 чемпионата России. На наш взгляд, стоит ждать голов в обе стороны.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.76.