«Аугсбург» — «Боруссия Д». Прогноз: Холанд, Витсель и Санчо проведут ещё один мастер-класс

26 сентября «Аугсбург» примет дортмундскую «Боруссию» в матче 2-го тура чемпионата Германии. Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.45. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 7.60. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.90.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Германии «Аугсбург» — «Боруссия Д»

Букмекеры считают, что матч Бундеслиги «Аугсбург» — «Боруссия Д» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.54, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.51. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.58. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07.

Анализ и прогноз матча 2-го тура Бундеслиги «Аугсбург» — «Боруссия Д» (26.09.2020)

Любители немецкого футбола ликуют, ведь в Бундеслиге неделю назад стартовал новый сезон! На трибуны снова пускают болельщиков, пусть пока и в небольшом количестве. Сперва сыграли в первом раунде Кубка Германии, а затем приступили к первому туру национального первенства.

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Программа второго тура чемпионата Германии откроется 25 сентября одним матчем, а продолжится 26 сентября сразу шестью. Среди прочих в субботу будут биться «Аугсбург» и «Боруссия» из Дортмунда. Их встреча начнётся в 16:30 мск и пройдёт на стадионе «WWK-Арена» в Аугсбурге.



«Аугсбургу» в прошлом розыгрыше Бундеслиги пришлось довольствоваться лишь пограничным 15-м местом. Отрыв от зоны стыковых матчей составил тогда пять пунктов. Зато новый сезон начался для клуба из одноимённого города весьма неплохо.



Сперва «фуггеры» играли в Кубке Германии. В гостях растоптали незаметный «Айнтрахт Целле» из Оберлиги (пятого по силе дивизиона страны), забив семь безответных мячей. А затем состоялась уже игра в чемпионате Германии. Тоже успешная.

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В первом туре «Аугсбургу» выпало гостить у берлинского «Униона», оппонент более чем крепкий. Получилось одержать победу со счётом 3:1. Хотя, конечно, тут надо бы сказать, что берлинцы местами смотрелись даже интереснее, однако разница в завершении всё решила.



Дортмундская «Боруссия» в прошлом сезоне уступила в чемпионской гонке «Баварии». Заняла второе место, отстав от мюнхенцев на целых 13 пунктов. Теперь же красная машина и не думает останавливаться, а потому перед дортмундцами стоит практически невыполнимая задача.



Впрочем, подопечные Люсьена Фавра уже взялись за дело. Начали, как и все, с первого раунда Кубка Германии. Там они разбили скромный «Дуйсбург» со счётом 5:0. Один из голов, кстати, на счету Марко Ройса, вернувшегося в строй после тяжёлой травмы.

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В первом туре Бундеслиги «шмели» принимали дома своего тёзку из Мёнхенгладбаха. Фавр выставил состав только с двумя номинальными защитниками, но умудрился выиграть со счётом 3:0. Снова блистал Эрлинг Холанд, отметившийся дублем.



Чёрно-жёлтые на старте нового сезона пока выглядят мощно. Маловероятно, что они потеряют очки в ближайшем поединке. Всё-таки разница в классе с «Аугсбургом» чувствуется. Да и статистика личных встреч за дортмундцами. Дело в том, что в семи из предыдущих 11 встреч между соперниками победителем выходила как раз «Боруссия».



За лобовую победу гостей дают скромный коэффициент 1.43, а потому можно добавить к ней тотал больше 2.5 мяча. Такой комбинированный вариант доступен в букмекерских конторах за 1.95. Едва ли дортмундцы остановятся на одном забитом голе, а хозяева тоже не станут просто стоять в стороне. Атака у них вполне бодрая.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «Аугсбург» — «Боруссия Д» 26 сентября 2020 года

«Боруссия Д» выглядит предпочтительнее на данный момент. «Аугсбург», конечно, тоже выиграл в первом туре, но всё же класс команд разнятся. Да и статистика личных встреч за дортмундцами. Не станем противиться цифрам и проверим комбинированную ставку П2 через общий верх. Коэффициент близок к двойке, а проблемы с голами вряд ли возникнут. Атакуют соперники бодро.



Ставка: победа «Боруссии Д» + тотал больше 2.5 мяча за 1.95.