«Тамбов» — «Спартак», «Байер» — «РБ Лейпциг» и другие матчи. На что ставить 26 сентября

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 26 сентября.

На что ставить в футболе 26 сентября

Еврокубки на этой неделе завершились, возвращаемся к внутренним чемпионатам. В РПЛ начинается 9-й тур. «Спартак» на выезде сыграет с «Тамбовом», «Зенит» примет «Уфу», а «Сочи» сыграет в южном дерби с «Краснодаром».

В чемпионате Англии 4 матча. Стоит последить за «МЮ», который на выезде сыграет с «Брайтоном». «Эвертон» отправится в гости к «Кристал Пэлас», а «Челси» — к «Вест Бромвичу». Завершат игровой день «Бернли» и «Саутгемптон».

В Бундеслиге интереснейший матч – «Байер» примет «Лейпциг». Интересно будет и посмотреть за матчем неудачников первого тура: «Шальке» сыграет с «Вердером».

В Испании все внимание игре мадридского «Реала» в Севилье против «Бетиса», а в Италии «Интер» сыграет с «Фиорентиной». «Аталанта» на выезде сразится с «Торино», но без Алексея Миранчука – наш полузащитник восстанавливается после травмы.

Если реальный футбол вас сегодня не устраивает, можно сделать ставку на киберфутбол. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

На что ставить в хоккее 26 сентября

В КХЛ пройдут 2 матча: «Салават Юлаев» сыграет с «Витязем», а «Спартак» примет «Амур». Еще одна игра, динамовское дерби, Рига против Москвы, не состоится из-за коронавируса у латвийского клуба.

На что ещё ставить 26 сентября

В ночь на субботу путевку в финал НБА могут оформить «Лейкерс», которые ведут в серии с «Денвером» 3-1. Правда, «Наггетс»уже дважды отыгрывались с этого счета в плей-офф. Посмотрим, удастся ли этот трюк команде в третий раз подряд.

В Единой лиге ВТБ 3 матча, ЦСКА сыграет с «Пармой», «Локомотив-Кубань» примет «Зелена Гуру», а «Зенит» сыграет с «Калевом». Кроме того, ряд встреч пройдет в европейских чемпионатах. Стартует мужской чемпионат России по волейболу. В субботу пройдет 5 матчей, самый интересный в Казани, где «Зенит-Казань» сыграет с «Факелом».

В теннисе в субботу передышка – «Ролан Гаррос» стартует в воскресенье.

Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!

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