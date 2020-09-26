«Шеффилд» — «Лидс». Прогноз: Марсело Бьельса и Родриго увидят, что такое настоящая АПЛ

«Павлины» забили семь мячей в двух турах, но теперь их ждёт визит к озлобленным «клинкам».

27 сентября состоится матч 3-го тура чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» — «Лидс Юнайтед». Начало встречи — в 14:00 мск. Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: поставить на победу «Лидса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.70. Успех «Шеффилда» оценивается букмекерами коэффициентом 2.75.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Шеффилд» — «Лидс» 27 сентября

Эксперты считают, что матч АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Лидс» 27 сентября не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идет в букмекерских конторах за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.88. Ничья оценена букмекерами коэффициентом 3.48. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.

Анализ и прогноз матча 3-го тура АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Лидс» (27.09.2020)

Многострадальный сезон-2019/2020 остался позади. Для английского футбола он получился непростым, но историческим: долгожданное чемпионство «Ливерпуля», возрождение «Челси» и «Манчестер Юнайтед» под руководством легенд этих клубов, возвращение «Лидса» в АПЛ.

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Наступило время сезона-2020/2021. Суперкубок Англии уже отыграли, международная пауза также осталась позади. 12 сентября стартовал чемпионат Англии. Оба клуба из Манчестера пропустили первый тур, поскольку в августе участвовали в решающих стадиях еврокубков. Они подключились неделю спустя.



Программа третьего тура английской Премьер-лиги продолжится в воскресенье, 27 сентября, четырьмя матчами. Самый ранний из них стартует в 14:00 мск в Шеффилде, где местный «Шеффилд Юнайтед» на стадионе «Брэммел Лэйн» будет выяснять отношения с «Лидс Юнайтед».



«Клинки» в прошлом сезоне стали главным открытием английской Премьер-лиги: вдоволь покусали фаворитов, оставили не у дел середняков благодаря организованному футболу и классным стандартным положениям. И едва не дотянулись до еврокубков, не хватило в первую очередь длины скамейки.

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А вот старт нового первенства оказался провален. Два поражения от крепких, но далеко не самых опасных соперников. Сперва схватили 0:2 от «Вулверхэмптона» в родных стенах. Интрига фактически умерла к шестой минуте, «волки» успели забить за это время дважды. Отыграть два мяча у команды Нуну Эшпириту Санту крайне сложно.



А 21 сентября уступили на выезде «Астон Вилле» (0:1). И вот тут произошёл натуральный несчастный случай. Подопечные Криса Уилдера остались в меньшинстве на 12-й минуте (прямую красную карточку получил защитник Джон Иган), но всё равно могли победить. Они заработали пенальти, да только вырвавшийся из «Арсенала» Дамиан Мартинес потащил удар с «точки».



А в середине второго тайма Эзри Конса отличился после углового. Спастись гости так и не сумели. И теперь будут очень злы. В принципе, в обороне у них по-прежнему порядок. «Львы», например, действовали в большинстве около 80 минут, за которые сподобились на два удара в створ. Один из них после стандарта.

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Правда, на «Брэммел Лэйн» пожалует «Лидс Юнайтед», который уже успел влюбить в себя нейтральных болельщиков. В активе «павлинов» два очень ярких поединка: красивое поражение на «Энфилде» от «Ливерпуля» со счётом 3:4 (с игры действующий чемпион так ничего и не забил), а также победа над «Фулхэмом». Тоже со счётом 4:3.



Подопечные Марсель Бьельсы всерьёз претендуют на статус главного открытия нового сезона АПЛ, вот только их ожидает большое испытание. «Шеффилд» совсем не похож на предыдущих соперников. «Ливерпуль» на старте сезона имеет свои проблемы, ошибается в обороне и явно находится не в оптимальном состоянии.



А «дачники» — всего лишь новичок АПЛ, обошедшийся без серьёзных трансферов. Иное дело «клинки». Отличная физическая подготовка, великолепные единоборства, организованность и стремительные контратаки. «Шеффилду» не нужна территория, он не станет ввязываться в открытый футбол, а вместо этого с удовольствием будет действовать вторым номером.

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То есть «Лидсу» придётся играть без свободного пространства, что по умолчанию тяжело. Вдобавок хозяева будут необычайно злы после провального старта. А это обещает новичку АПЛ проблемы. Мы бы выбирали между П1 с нулевой форой за прекрасные 1.99 и комбинированной ставкой 1Х + тотал меньше 4.5 мяча за 1.68.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Шеффилд» — «Лидс» 27 сентября 2020 года

Соперник неудобен «Лидсу» стилистически. «Шеффилд Юнайтед» отдаст территорию и застёгнётся на все пуговицы, но он очень чувствителен к неаккуратным передачам и потерям концентрации. Обученность, стремительные контратаки и убойные стандарты делают «клинков» крайне опасным оппонентом. Кроме того, они очень злы, поскольку начали сезон в двух поражений. Возьмём П1 с нулевой форой.



Ставка: победа «Шеффилда» с нулевой форой за 1.99.