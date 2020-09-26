«Ахмат» — «Урал». Прогноз: очередной подвиг Ильи Помазуна. Талалаев будет в ярости

27 сентября «Ахмат» примет «Урал» в матче 9-го тура чемпионата России. Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу грозненцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.60. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.55.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Ахмат» — «Урал» 27 сентября

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ахмат» — «Урал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.18, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.76. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.59.

Анализ и прогноз матча 9-го тура РПЛ «Ахмат» — «Урал» (27.09.2020)

В Российской Премьер-Лиге на повестке дня девятый тур. Совсем скоро минует первая треть всего сезона. Формат начинает приобретать былой вид: игры внутреннего первенства проводятся в конце недели, а на буднях команды выступают в еврокубках. Два российский клуба, правда, международную арену уже покинули.

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Программа девятого тура откроется 26 сентября тремя поединками, а продолжится 27 сентября сразу четырьмя. В воскресенье среди прочих сразятся грозненский «Ахмат» и екатеринбургский «Урал». Их встреча начнётся в 16:30 мск и пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном.



Грозненцам в последнее время немного не везёт. После удачной серии из трёх побед, где они забили целых восемь голов, последовала серия из трёх поражений, где забить не удалось ни разу. Причём должное отдать команде Андрея Талалаева определённо стоит.



Она в смотрелась лучше соперника и в матче с ЦСКА (0:3), и в матче с «Сочи» (0:1). Разве что в последней игре на выезде с московским «Динамо» (0:1) преимущества у «Ахмата» не было. Хотя тут стоит заметить, что гол клуб пропустил уже на добавленных ко второму тайму минутах, оставшись в меньшинстве на 80-й минуте. И всё равно имел отличные шансы на очки, вот только Антон Шунин оказался против.

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Екатеринбургский «Урал» в новом сезоне выглядит неплохо. Побед не так много, но зато за восемь туров случилось всего два поражения. Сейчас екатеринбуржцы идут на 11-м месте с десятью баллами в копилке. Вроде бы ничего такого, однако тут нужно учитывать высокую плотность турнирной таблицы в чемпионате России.



А в прошлом матче «шмели» принимали лидера РПЛ «Зенит» и отобрали у него очки, сыграв вничью (1:1). Гости, конечно, были активнее и определённо наиграли на результат. Но надо сказать, что свой единственный гол на 4-й минуте они забили из очевидного офсайда.



Вообще, с приходом голкипера ЦСКА Ильи Помазуна и сменой главного тренера екатеринбуржцы стали пропускать гораздо реже. К слову, за шесть игр российский вратарь пропустил только четыре гола. На наш взгляд, хромающей в последнее время атаке «Ахмата» будет не так уж просто прервать свою неудачную серию в предстоящем поединке.

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Мы бы проверили классический тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.76. Статистика личных встреч не против. Дело в том, что в семи из девяти предыдущих игр между соперниками в Грозном такой вариант заходил.



Да и «Урал» в новом сезоне верховыми матчами не отличается. Лишь однажды за восемь игр с участием екатеринбуржцев в новом сезоне было забито более двух мячей. Поверим в продолжение тенденции.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Ахмат» — «Урал» 27 сентября 2020 года

«Ахмату» в последнее время не везёт. Однако, на наш взгляд, прервать неудачную серию в предстоящем поединке будет трудно. «Урал» в новом сезоне демонстрирует хорошую игру в обороне, а голкипер екатеринбуржцев Илья Помазун часто выручает. Большого количества голов не ждём, два результативных удара кажутся потолком.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.76.