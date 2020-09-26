«Авангард» — «Металлург». Прогноз: Илья Воробьев, Нестрашил и Бек ответят Хартли на 0:4

Две недели назад омичи без шансов разгромили «лис» в Магнитогорске.

27 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Металлург». Начало встречи — в 18:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 1.88, успех «Металлурга» идёт за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Металлург» 27 сентября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Авангард» — «Металлург» 27 сентября не будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 2.10, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.77. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.05. Гол на первой минуте идёт за 16.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Авангард» — «Металлург» Магнитогорск (27.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Позади всего три недели, а сезон уже находится на пороге коллапса.

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Всё началось с «Йокерита», который ушёл на добровольный карантин. Позже та же учесть постигла «Барыс», 30 положительных тестов на коронавирус выявлены в «Локомотиве». Начали перенос игр у рижского «Динамо», СКА выставил молодёжный состав уже на два поединка.

Впрочем, первенство пока не приостановили, президент лиги Алексей Морозов заявил что такой вариант даже не рассматривается. На воскресенье 27 сентября, запланированы пять матчей. Самый поздний из них стартует в 18:30 мск в Балашихе, где «Авангард» будет выяснять отношения с «Металлургом».

Естественно, это центральная игра дня в КХЛ. Соперники входят в топ-5 Восточной конференции. Омичи располагаются на первой строчке (16 баллов в 10 поединках), однако магнитогорцы по потерянным очкам им не уступают. Просто провели на две встречи меньше, а потому замыкают пятёрку сильнейших.

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Команды уже пересекались в нынешнем сезоне, никакой борьбы не вышло. На выезде «ястребы» забросили три шайбы уже к середине второго периода, после чего сбавили обороты. Впрочем, это не помешало им спокойно довести дело до успеха, попутно забив ещё раз (4:0).

Подопечные Ильи Воробьёва отличаются нестабильностью. Строго говоря, по-настоящему удался им только третий период в матче с ЦСКА. Там получилось перевернуть ситуацию и заслуженно выиграть со счётом 4:2. Впрочем, нужно отметить, что три шайбы из четырёх на совести Александра Шарыченкова.

После яркого успеха «лисы» успели разочаровать, спасовав в родных стенах перед средненьким «Витязем». Уступили по всем статьям, 1:4. Большинство не работало, в равных составах смотрелись хуже, Юхо Олкинуора в нужный момент не подтащил. На такую неудачу нужно отвечать.

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Вполне логично, что «Авангард» идёт у букмекеров фаворитом. Он смотрится стабильнее и ниже определённой планки не опускается, плюс имеет преимущество своего льда. И всё же коэффициент заметно ниже двойки на лобовую победу смотрится сомнительно. Во-первых, гости имели лишние сутки на восстановление.

Во-вторых, вот уже четыре очные встречи подряд соперники побеждают исключительно по очереди. Брать ли Х2 за двойку — дело вкуса, всё же пока омичи на своём льду пока только побеждают. Мы бы выбирали между ИТБ 1.5 гола «Металлурга» за 1.79 и ставкой «гости откроют счёт» за 2.35. Просто потому что коэффициенты кажутся завышенным. Лёгкой добычей «лисы» не станут.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Авангард» — «Металлург» 27 сентября 2020 года

Шансы омичей действительно выше. Они стабильнее и будут иметь преимущество своего льда. И всё же давать на лобовую победу хозяев заметно меньше двойки кажется странным. «Металлург» уже побеждал на выезде ЦСКА, причём по делу. «Лисам» нужно отвечать на 0:4 в Магнитогорске, да и предыдущий матч они провалили. Думается, пару шайб мотивированные гости сообразят.

Ставка: ИТБ 1.5 гола «Металлурга» за 1.79.