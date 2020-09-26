«Хоффенхайм» — «Бавария». Прогноз: Нойер и Мюллер допустят ошибку после «Севильи»

27 сентября «Хоффенхайм» примет «Баварию» в матче 2-го тура чемпионата Германии. Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу мюнхенцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.26. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 12.75. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 7.70.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Германии «Хоффенхайм» — «Бавария»

Букмекеры считают, что матч Бундеслиги «Хоффенхайм» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.24, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.26. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.51. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.01.

Анализ и прогноз матча 2-го тура Бундеслиги «Хоффенхайм» — «Бавария» (27.09.2020)

Любители немецкого футбола ликуют, ведь в Бундеслиге стартовал новый сезон! На трибуны снова пускают болельщиков, пусть пока и в небольшом количестве. Сперва сыграли в первом раунде Кубка Германии, затем в первом туре национального первенства. Теперь уже второй тур подходит к своему логическому завершению.

ЦСКА — «Локомотив». Прогноз: Гончаренко, Влашич, Акинфеев и Чалов станут королями Москвы Похоже, красно-синие заберут ещё одно дерби.

Программа второго тура чемпионата Германии завершится 27 сентября двумя матчами. Несомненно, основное внимание здесь приковано к паре «Хоффенхайм» – «Бавария». Их встреча начнётся в 16:30 мск и пройдёт на стадионе «Райн-Некар-Арена» в Зинсхайме.



«Хоффенхайм» сумел сохранить лидеров и сменил в межсезонье тренера. Пост рулевого занял Себастьян Хёнес. Под его руководством команда уже добыла две победы в двух официальных играх, порадовав болельщиков внушительной результативностью.



Сперва «деревенские» одержали непростую гостевую победу над скромным «Кемницером» в Кубке Германии. Основное время завершилось вничью 2:2. Пришлось бить послематчевую серию пенальти, где точнее оказались гости.

«Авангард» — «Металлург». Прогноз: Илья Воробьев, Нестрашил и Бек ответят Хартли на 0:4 Две недели назад омичи без шансов разгромили «лис» в Магнитогорске.

А в первом туре Бундеслиги «Хоффенхайм» гостил у «Кёльна» (3:2). Игра снова получилась результативной, но на этот раз получилось дожать соперника. Причём любопытно, что победный гол гостей забил нападающий Андрей Крамарич уже на второй добавленной к основному времени минуте. В общем, немного повезло.



Мюнхенская «Бавария» за столь же короткий срок после усеченного межсезонья успела напомнить о себе дважды. В Кубке Германии она не играла, поскольку поединок с «Дюреном» был перенесен. Зато состоялся матч за Суперкубок УЕФА.



Собственно, на днях мюнхенцы играли с победителем Лиги Европы испанской «Севильей» в Будапеште. Победили со счётом 2:1. Конечно, победный гол был забит уже во время дополнительных таймов, при этом им даже пару раз сильно везло по ходу встречи. Однако надо сказать, что баварцы смотрелись гораздо предпочтительнее и имели все шансы завоевать титул по итогам 90 минут.

«Ахмат» — «Урал». Прогноз: очередной подвиг Ильи Помазуна. Талалаев будет в ярости В семи из девяти предыдущих очных встреч забивалось не более двух мячей.

До этого команда Ханси Флика ещё играла в первом туре Бундеслиги. На своём поле в матче-открытии нового сезона она принимала «Шальке-04». Разумеется, победила. А табло зафиксировало сумасшедший финальный счёт 8:0. Добавить к этим цифрам нечего, да и незачем.



Понятно, что при таких раскладах «Бавария» справедливо идёт фаворитом в предстоящем поединке с «Хоффенхаймом». Однако здесь есть несколько факторов, играющих против неё. Во-первых, мюнхенцы в четверг отбегали 120 минут против назойливой «Севильи» и отдали много сил. «Деревенские» же имели больше времени на отдых, это наверняка скажется.



Второй момент – заметная результативность сине-белых. Дело в том, что за две игры они забили целых пять голов. При этом все пять штук на счету нападающего Андрея Крамарича, который явно находится в хорошей форме.

«Арсенал» — «Ростов». Прогноз: позорный вылет из Лиги Европы подстегнёт Карпина и Ерёменко За 10 матчей с «Арсеналом» ростовчане проиграли только два раза.

Так что мы бы проверили комбинированную ставку обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.71. Статистика личных встреч на нашей стороне. Такой вариант заходил в пяти из шести предыдущих игр. Вроде бы неплохо.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «Хоффенхайм» — «Бавария» 27 сентября 2020 года

Несомненно, «Бавария» выйдет на матч с «Хоффенхаймом» фаворитом. Однако на стороне сине-белых хорошая результативность на старте нового сезона и преимущество в тонусе. На наш взгляд, они вполне могут ответить подопечным Ханси Флика. После битвы за Суперкубок УЕФА с дополнительным временем весьма вероятна широкая ротация у фаворита.



Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.71.