«Ротор» — «Рубин». Прогноз: Слуцкий, Кварацхелия и Шатов приблизятся к топ-3 РПЛ

27 сентября «Ротор» примет «Рубин» в матче 9-го тура чемпионата России. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу казанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.56. Успех волгоградцев оценён букмекерами коэффициентом 7.10. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.20.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Ротор» — «Рубин» 27 сентября

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ротор» — «Рубин» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.90. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15.

Анализ и прогноз матча 9-го тура РПЛ «Ротор» — «Рубин» (27.09.2020)

В Российской Премьер-Лиге на повестке дня девятый тур. Совсем скоро минует первая треть всего сезона. Формат начинает приобретать былой вид: игры внутреннего первенства проводятся в конце недели, а на буднях команды выступают в еврокубках. Правда, два российских клуба уже вылетели из квалификаций.

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Программа девятого тура откроется 26 сентября тремя поединками, а продолжится 27 сентября сразу четырьмя. В воскресенье среди прочих сразятся волгоградский «Ротор» и казанский «Рубин». Их встреча начнётся в 19:00 мск и пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде.



Волгоградцы наконец-то выйдут на поле. В предыдущих двух турах с «Краснодаром» и «Ростовом» РФС засчитал им технические поражения (позже ситуация повторилась с Кубком России), поскольку у большого количества футболистов были положительные тесты на коронавирус. Сейчас же ситуация несколько улучшилась, Роспотребнадзор дал разрешение на проведение матчей.



Однако забот у Александра Хацкевича хватает. Дело в том, что помимо заметной нехватки игровой практики, у команды белорусского специалиста также серьёзные проблемы с составом. На карантине находятся сразу пять игроков основы. Что-то существенное предложить «Рубину» при таких раскладах даже на своём поле будет затруднительно.

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Казанцы в свою очередь проблем с тонусом не имеют. В матче восьмого тура они встречались дома с московским «Спартаком» и уступили со счётом 0:2. Правда, тут скорее не повезло. Преимущество по ударам, угловым и проценту владения мячом было с заметным перевесом на стороне хозяев.



А в четырёх турах до этого команда Леонида Слуцкого добыла 10 из 12 возможных очков. При этом было забито целых восемь голов, хотя в соперниках оказались весьма крепкие ребята. Здесь и столичный ЦСКА (2:1) с «Уфой» (3:0), и московское «Динамо» (1:0).



Мало сомнений в том, что «Рубин» справится с ослабленным «Ротором» в предстоящем поединке. Всё же казанцы показывают интересный футбол. На своём поле они доставили много проблем «Спартаку», не сумев зацепиться за очки только из-за блистательных действий Александра Максименко.

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Соответственно, вопрос ставится так: что именно брать, если коэффициент 1.56 на П2 кажется слишком скромным. Мы бы проверили П2 всухую за коэффициент 2.24. У волгоградцев и без того крайне слабая результативность. А без внушительной группы лидеров рассчитывать на положительный результат будет практически невозможно. Альтернатива — П2 с форой (-1), там коэффициент будет чуть скромнее.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Ротор» — «Рубин» 27 сентября 2020 года

«Ротор» наконец вернулся с карантина и теперь сможет проводить игры. Однако половины основного состава нет из-за коронавируса, а потому рассчитывать на результат очень трудно. «Рубин» в последнее время хорош. На наш взгляд, он сумеет без особых проблем забрать три очка.



Ставка: победа «Рубина» всухую за 2.24.