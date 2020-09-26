«Кротоне» — «Милан». Прогноз: потеря Ибрагимовича повлияет на Чалханоглу, Тео и Ребича

27 сентября состоится матч 2-го тура чемпионата Италии «Кротоне» — «Милан». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Милана» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.58. Успех «Кротоне» оценён букмекерами коэффициентом 6.30. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.75.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Италии «Кротоне» — «Милан» 27 сентября

Букмекеры считают, что матч Серии А «Кротоне» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.56. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10.

Анализ и прогноз матча 2-го тура Серии А «Кротоне» — «Милан» (27.09.2020)

Предыдущий сезон остался в прошлом, топ-5 лиги возвращаются в строй. Первой стартовала французская Лига 1, в первой половине сентября пришёл черёд английской Премьер-лиги и испанской Примеры. В Германии начали с Кубка страны, после чего распаковали Бундеслигу. Следом дождались и любители итальянского футбола.

«Арсенал» — «Ростов». Прогноз: позорный вылет из Лиги Европы подстегнёт Карпина и Ерёменко За 10 матчей с «Арсеналом» ростовчане проиграли только два раза.

В первом туре чемпионата Италии сыграли семь матчей. Ещё три поединка перенесли на конец сентября, поскольку «Аталанта», «Интер» и «Специя» получили от лиги дополнительный отдых. Два первых клуба дошли до поздних стадий еврокубков в августе, а третий бился в плей-офф за путёвку в элитный дивизион.



Программа второго тура Серии А продолжится в воскресенье, 27 сентября, пятью матчами. В 19:00 мск в Кротоне местный одноимённый клуб на стадионе «Эцио Шида» начнёт выяснять отношения с «Миланом». Разумеется, разница в общем уровне команд не вызывает вопросов, а потому с именем фаворита всё понятно.



«Акул» не было в элитном дивизионе чемпионата Италии с сезона-2017/2018. Новый сезон открылся абсолютно неудачно — на выезде разгромно проиграли далеко не самому крепкому «Дженоа» со счётом 1:4. Причём интрига прожила совсем недолго. Генуэзцы забили два мяча к девятой минуте.

«Ахмат» — «Урал». Прогноз: очередной подвиг Ильи Помазуна. Талалаев будет в ярости В семи из девяти предыдущих очных встреч забивалось не более двух мячей.

Пришлось действовать активнее — забирать инициативу и пытаться придумать что-то самостоятельно. На свой гол новичок Серии А однозначно наиграл, однако с такими проблемами в обороне он далеко не уедет. Пандев, Дестро и Дзаппакоста чувствовали себя очень уверенно.



Для «Милана» старт сезона получается крайне насыщенным. Сыграно уже три матча, во всех добыты победы. В квалификации Лиги Европы прошли два раунда — спокойно укатали «Шэмрок Роверс» (2:0), а потом одолели «Будё-Глимт» (3:2). С норвежцами было потяжелее, но преимущество россонери вопросов не вызывало.



А в первом туре Серии А подопечные Стефано Пиоли уверенно обыграли «Болонью» в родных стенах со счётом 2:0. Дублем отметился Златан Ибрагимович. И вот тут начинается самое интересное: швед заразился коронавирусом, пропустил матч с «Будё-Глимтом» и в ближайшее время помочь не сможет.

ЦСКА — «Локомотив». Прогноз: Гончаренко, Влашич, Акинфеев и Чалов станут королями Москвы Похоже, красно-синие заберут ещё одно дерби.

Также не будет Романьоле, Конти, Мусаккьо и Дуарте. Потери довольно заметные. В принципе, запас по уровню индивидуального мастерства всё равно существенный, ведь состав у «Кротоне» откровенно скромный. Однако лезть в огромные форы опасно, отсутствие Златана — большой удар по «Милану». Не только с точки зрения футбола, ведь Ибра крайне важен в раздевалке.



Потому П2 с форой (-1) за 2.00 кажутся краем, дальше уже слишком опасно. Альтернативные варианты — Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.81 и ИТМ 2 гола россонери за 1.74. Один-два мяча гости наверняка сообразят, защита у новичка Серии А слаба. Но, похоже, не более того.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Кротоне» — «Милан» 27 сентября 2020 года

«Кротоне» в первом туре пропустил четыре мяча от «Дженоа» и теперь наверняка застегнётся на все пуговицы. «Милан» остался без Златана Ибрагимовича, который крайне важен как на поле, так и в раздевалке. Думается, без опытнейшего шведа забить больше пары голов россонери вряд ли удастся. Для победы этого наверняка хватит, но придётся попотеть.



Ставка: ИТМ 2 гола «Милана» за 1.74.