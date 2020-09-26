«Рома» — «Ювентус». Прогноз: Пирло, Роналду и Рэмси приблизят отставку Паулу Фонсеки

27 сентября состоится матч 2-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Ювентус». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.07. Успех «Ромы» оценён букмекерами коэффициентом 3.90. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.80.
Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Италии «Рома» — «Ювентус» 27 сентября
Букмекеры считают, что матч Серии А «Рома» — «Ювентус» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17.
Анализ и прогноз матча 2-го тура Серии А «Рома» — «Ювентус» (27.09.2020)
Предыдущий сезон остался в прошлом, топ-5 лиги возвращаются в строй. Первой стартовала французская Лига 1, в первой половине сентября пришёл черёд английской Премьер-лиги и испанской Примеры. В Германии начали с Кубка страны, после чего распаковали Бундеслигу. Следом дождались и любители итальянского футбола.
В первом туре чемпионата Италии сыграли семь матчей. Ещё три поединка перенесли на конец сентября, поскольку «Аталанта», «Интер» и «Специя» получили от лиги дополнительный отдых. Два первых клуба дошли до поздних стадий еврокубков в августе, а третий бился в плей-офф за путёвку в элитный дивизион.
Программа второго тура Серии А продолжится в воскресенье, 27 сентября, пятью матчами. Самый поздний из них начнётся в 21:45 мск в Риме, где местная «Рома» на стадионе «Олимпико» будет выяснять отношения с «Ювентусом». Яркая прежде вывеска сейчас откровенно поистрепалась.
«Рома» переживает не лучшие времена. В прошлом сезоне она быстро отвалилась от борьбы за зону Лиги чемпионов, а в Лиге Европы по всем статьям уступила в 1/8 финала будущему победителю турнира «Севилье» со счётом 0:2. Старт нового первенства получился не просто плохим — он обернулся конфузом.
Римляне не смогли обыграть в гостях средненькую «Верону» (0:0), однако это оказалось не самым страшным. Клуб не заявил 23-летнего полузащитника Амаду Диавара, который провёл на поле 89 минут. И был наказан техническим поражением. Апелляцию отклонили, жаловаться не на что. В сезоне-2016/2017 подобную ошибку допустил «Сассуоло», ему тоже впаяли технарь.
Ситуация у «волков» непростая. Под Паулу Фонсекой вовсю шатается кресло (ходят слухи о возможном назначении Массимиано Аллегри), Криса Смоллинга у «Манчестер Юнайтед» выкупить не удалось, а несколько футболистов находятся в подвешенном состоянии. Эдин Джеко пока вроде бы никуда не уходит, но время до закрытия трансферного окна имеется и всё ещё может измениться.
Понятно, что подобная неопределённость никак не может идти на пользу. Да и атмосфера в раздевалке после нелепого технического поражения едва ли улучшилась. А вот «Ювентус» накануне порадовал, дебют легендарного Андреа Пирло на посту главного тренера обернулся триумфом.
На своём поле разгромили «Сампдорию» (3:0). Да, соперник скромный, в прошлом сезоне боровшийся за выживание. Да, вплоть до 78-й минуты разница в счёте оставалась минимальной. На первый взгляд гордиться особенно нечем, хотя по факту качество футбола приятно удивило.
Пирло вернул модуль с тремя центральными защитниками (Кьеллини-Бонучи-Данило), а в атаке многое получалось даже без Пауло Дибалы. Великолепно проявил себя юный Деян Кулусевски, год назад тащивший «Парму». Порадовал Криштиану Роналду, отметившийся голом и результативной передачей.
Словом, при вменяемой реализации туринцы забили бы три мяча ещё до перерыва, а сам Криштиану спокойно оформил хет-трик. Но это нормально, на дистанции реализация должна выправиться. Понятно, что на старте первенства сложно делать выводы, ведь позади всего одна игра.
Тем не менее непосредственно по содержанию туринцы произвели куда большее впечатление. В принципе, П2 за коэффициент выше двойки выглядит вполне нормально, можно даже рассмотреть П2 с форой (-1) за 2.83. С центром обороны Баррьело-Ибаньес-Манчини далеко не уехать, свои два-три мяча гости наверняка забьют. Потому ИТМ 1.5 гола «Юве» за 1.88 также достойны внимания.
Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Рома» — «Ювентус» 27 сентября 2020 года
«Рома» в первом туре не смогла забить «Вероне», а затем вовсе получила техническое поражения из-за бюрократической оплошности. Центр обороны у римлян выглядит грустно, а туринцы в дебютном матче под руководством Андреа Пирло очень понравились. Думается, Роналду с Кулусевски найдут два мяча, чего должно хватить для победы.
Ставка: победа «Ювентуса» за 2.07.
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