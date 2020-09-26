«Рома» — «Ювентус». Прогноз: Пирло, Роналду и Рэмси приблизят отставку Паулу Фонсеки

27 сентября состоится матч 2-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Ювентус». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.07. Успех «Ромы» оценён букмекерами коэффициентом 3.90. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.80.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Италии «Рома» — «Ювентус» 27 сентября

Букмекеры считают, что матч Серии А «Рома» — «Ювентус» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17.

Анализ и прогноз матча 2-го тура Серии А «Рома» — «Ювентус» (27.09.2020)

Предыдущий сезон остался в прошлом, топ-5 лиги возвращаются в строй. Первой стартовала французская Лига 1, в первой половине сентября пришёл черёд английской Премьер-лиги и испанской Примеры. В Германии начали с Кубка страны, после чего распаковали Бундеслигу. Следом дождались и любители итальянского футбола.

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В первом туре чемпионата Италии сыграли семь матчей. Ещё три поединка перенесли на конец сентября, поскольку «Аталанта», «Интер» и «Специя» получили от лиги дополнительный отдых. Два первых клуба дошли до поздних стадий еврокубков в августе, а третий бился в плей-офф за путёвку в элитный дивизион.



Программа второго тура Серии А продолжится в воскресенье, 27 сентября, пятью матчами. Самый поздний из них начнётся в 21:45 мск в Риме, где местная «Рома» на стадионе «Олимпико» будет выяснять отношения с «Ювентусом». Яркая прежде вывеска сейчас откровенно поистрепалась.



«Рома» переживает не лучшие времена. В прошлом сезоне она быстро отвалилась от борьбы за зону Лиги чемпионов, а в Лиге Европы по всем статьям уступила в 1/8 финала будущему победителю турнира «Севилье» со счётом 0:2. Старт нового первенства получился не просто плохим — он обернулся конфузом.

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Римляне не смогли обыграть в гостях средненькую «Верону» (0:0), однако это оказалось не самым страшным. Клуб не заявил 23-летнего полузащитника Амаду Диавара, который провёл на поле 89 минут. И был наказан техническим поражением. Апелляцию отклонили, жаловаться не на что. В сезоне-2016/2017 подобную ошибку допустил «Сассуоло», ему тоже впаяли технарь.



Ситуация у «волков» непростая. Под Паулу Фонсекой вовсю шатается кресло (ходят слухи о возможном назначении Массимиано Аллегри), Криса Смоллинга у «Манчестер Юнайтед» выкупить не удалось, а несколько футболистов находятся в подвешенном состоянии. Эдин Джеко пока вроде бы никуда не уходит, но время до закрытия трансферного окна имеется и всё ещё может измениться.



Понятно, что подобная неопределённость никак не может идти на пользу. Да и атмосфера в раздевалке после нелепого технического поражения едва ли улучшилась. А вот «Ювентус» накануне порадовал, дебют легендарного Андреа Пирло на посту главного тренера обернулся триумфом.

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На своём поле разгромили «Сампдорию» (3:0). Да, соперник скромный, в прошлом сезоне боровшийся за выживание. Да, вплоть до 78-й минуты разница в счёте оставалась минимальной. На первый взгляд гордиться особенно нечем, хотя по факту качество футбола приятно удивило.



Пирло вернул модуль с тремя центральными защитниками (Кьеллини-Бонучи-Данило), а в атаке многое получалось даже без Пауло Дибалы. Великолепно проявил себя юный Деян Кулусевски, год назад тащивший «Парму». Порадовал Криштиану Роналду, отметившийся голом и результативной передачей.



Словом, при вменяемой реализации туринцы забили бы три мяча ещё до перерыва, а сам Криштиану спокойно оформил хет-трик. Но это нормально, на дистанции реализация должна выправиться. Понятно, что на старте первенства сложно делать выводы, ведь позади всего одна игра.

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Тем не менее непосредственно по содержанию туринцы произвели куда большее впечатление. В принципе, П2 за коэффициент выше двойки выглядит вполне нормально, можно даже рассмотреть П2 с форой (-1) за 2.83. С центром обороны Баррьело-Ибаньес-Манчини далеко не уехать, свои два-три мяча гости наверняка забьют. Потому ИТМ 1.5 гола «Юве» за 1.88 также достойны внимания.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Рома» — «Ювентус» 27 сентября 2020 года

«Рома» в первом туре не смогла забить «Вероне», а затем вовсе получила техническое поражения из-за бюрократической оплошности. Центр обороны у римлян выглядит грустно, а туринцы в дебютном матче под руководством Андреа Пирло очень понравились. Думается, Роналду с Кулусевски найдут два мяча, чего должно хватить для победы.



Ставка: победа «Ювентуса» за 2.07.