«Барселона» — «Вильярреал». Прогноз: оставшийся один Месси отправит послание Бартомеу

27 сентября состоится матч 3-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Вильярреал». Начало встречи — в 22:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.58. Успех «Вильярреала» оценён букмекерами коэффициентом 6.30.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Вильярреал»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Барселона» — «Вильярреал» 27 сентября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.51, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.65. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.75. Если обе забьют, сыграет ставка 1.55.

Анализ и прогноз матча 3-го тура Примеры «Барселона» — «Вильярреал» (27.09.2020)

Летняя пауза в чемпионате Испании получилась небольшой из-за коронавируса, зато шума было много. Лионель Месси всё же остался в «Барселоне» и в открытую критиковал Жозепа Бартомеу, Фёдор Смолов завершил аренду в «Сельте» и вернулся в «Локомотив», «Валенсия» терпела бедствие.

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Международная пауза осталась позади, пришло время для нового розыгрыша испанской Примеры. Правда, первый тур обошёлся без грандов: «Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Севилья» получили дополнительный отдых от руководства лиги, поскольку в августе участвовали в решающих стадиях еврокубков.

Со второго тура Ла Лиги в дело вступил мадридский «Реал», а с третьего старт берут остальные — «Атлетико», «Барселона» и «Севилья». Дебютная игра каталонцев закроет программу третьего тура. 27 сентября они сразятся на родном стадионе «Камп Ноу» с «Вильярреалом», начало — в 22:00 мск.

Вывеска замечательная, это определённо главный матч всего тура. «Жёлтая субмарина» на старте сезона показывает далеко не лучший футбол, однако результаты вполне приемлемые — четыре очка из шести возможных. Сперва отыгрались на своём поле с «Уэской» (1:1, единственный мяч провели с пенальти), затем одержали волевую победу над «Эйбаром» (2:1).

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В общем, первые шаги Унаи Эмери на посту главного тренера получают довольно трудными, хотя вряд ли кто-то ожидал, что получится иначе. Всё же состав не самый сбалансированный. Повезло, что в дебютных турах достались откровенно скромные соперники, однако теперь шутки закончились.

Стоит учесть два фактора. Первый — Эмери традиционно неудачно играет против «Барселоны» вне зависимости от клуба, который возглавляет. Второй — атака у «Вильярреала» очень бодрая (Жерар Морено и Алькасер в порядке), а к центру обороны Пике-Лангле по прошлом сезону хватало вопросов.

И самое главное — травмирован Марк-Андре тер Штеген, который в прошлом сезоне был вторым игроком каталонцев по степени влияния на результат и много выручал. Нето — неплохой вратарь, но не более того. То есть свой гол гости наверняка найдут. В принципе, 1Х + обе забьют за 1.90 смотрится неплохо.

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В остальном линия кажется логичной. Дело в том, что в «Барселоне» столько всего произошло, что состояние коллектива (прежде всего психологическое) оценить крайне сложно. Уход Луиса Суареса стал вишенкой на торте. Месси остался, но нет никаких сомнений в том, что его отношения с Жозепом Марией Бартомеу ещё долго будут приковывать внимание СМИ.

Шансы каталонцев действительно заметно выше, но лезть в большие форы крайне опасно. Оборона у хозяев часто сбоит, а атмосфера в раздевалке рискует сказаться. Но есть второй путь. Одно понятно абсолютно точно: Лионель Месси будет рвать и метать. Случившееся летом — большой стресс и большой вызов для аргентинца.

Отбывать номер он точно не станет, это моментально станет поводом для критики со всех сторон. Теперь всё внимание СМИ и болельщиков будет полностью приковано к Месси — каждому шагу, движению и чиху. Думается, Лео направит гнев и раздражение на футбольное поле. И станет делать то, что умеет лучше всего.

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Делать магию. На дубль Месси дают дивный коэффициент 3.50, на результативную передачу — 2.25. Думается, это гораздо интереснее, чем пытаться лезть в форы при таком количестве неизвестных данных.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Барселона» — «Вильярреал» 27 сентября 2020 года

Лезть в исход очень опасно: каталонцы проведут первый официальный матч, после всего случившегося в последние месяцы состояние коллектива вызывает огромные сомнения. Одно понятно — всё внимание будет приковано к Месси, для которого эта ситуация становится огромным вызовом. Ждём от аргентинского гения чудес.

Ставка: Месси отдаст результативную передачу за 2.25.