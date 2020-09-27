«Реймс» — «ПСЖ». Прогноз: Неймар вернётся красиво, Ди Мария, Мбаппе и Верратти поддержат

27 сентября «Реймс» и «ПСЖ» сыграют в матче 5-го тура чемпионата Франции. Начало встречи — в 22:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «ПСЖ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.28. Успех «Реймса» оценён букмекерами коэффициентом 12.50.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Франции «Реймс» — «ПСЖ» 27 сентября
Букмекеры уверены, что матч Лиги 1 «Реймс» — «ПСЖ» 27 сентября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.52, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.65. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 7.10.
Анализ и прогноз матча 5-го тура Лиги 1 «Реймс» — «ПСЖ» (27.09.2020)
Французский футбол отсутствовал невероятно долго. Боссы Лиги 1 капитулировали перед пандемией коронавируса, решив не доигрывать чемпионат страны и досрочно подвести итоги. Предыдущие матчи были сыграны ещё 8 марта, целых 10 туров ушли в небытие. Разумеется, титул всё равно достался «ПСЖ».
В конце августа стартовал новый сезон. «ПСЖ» и «Лион» присоединились уже после сентябрьского окна для сборных, поскольку получили дополнительный отдых в связи с участием в плей-офф Лиги чемпионов. Проблемы коронавирусом никуда не делись — несколько игр уже переносили.
Программа пятого тура французской Лиги 1 завершится в воскресенье, 27 сентября, сразу семью матчами. Самый поздний из них стартует в 22:00 мск в Реймсе, где местный одноимённый клуб на стадионе «Огюст Делоне II» будет выяснять отношения со столичным «ПСЖ».
«Реймс» — классический середняк, который знает себе цену и не опускается ниже определённой планки. По итогам минувшего сезона даже удалось попасть в еврокубки, из-за чего резко уплотнился график. К концу сентября ситуация видится совсем печальной. Во-первых, из Лиги Европы команда уже вылетела.
Во втором квалификационном раунде с горем пополам одолела «Серветт» (1:0), а вот на этой неделе спасовала перед венгерским клубом «МОЛ Фехервар», причём самым обидным способом. Имела преимущество, но не смогла забить в основное время, а в серии пенальти соперник оказался точнее.
Во-вторых, на фоне напряжённого календаря посыпались травмы, к которым стоит добавить две дисквалификации. Скамейка коротковата, потому равнозначной замены ожидать не стоит. В-третьих, в национальном первенстве результаты просто кошмарные. Всего одно очко в четырёх турах и предпоследнее место, хуже только «Дижон».
Красно-белые отняли очки в первом туре у «Монако» (вели 2:0, закончили со счётом 2:2), а дальше потерпели три поражения с разницей в один мяч. То есть играют они не то чтобы плохо, вот только постоянно чего-то не хватает. 0:1 с «Лиллем» и «Анже», 1:2 от «Метца». А тут ещё и действующий чемпион пожалует.
Парадокс в том, что у «ПСЖ» сейчас куда более приятный график. Целый ряд футболистов основы вернулись в состав, Томас Тухель готовил команду в недельном цикле. Чего только не увидишь благодаря коронавирусу!
Максимально комфортные условия для качественного футбола. Не будет только Берната, Курзавы, Гейе и Керера. Не критично.
Неймар, Икарди, Мбаппе, Верратти, Эррера, Кейлор Навас — все они готовы выйти на поле, даже Ди Мария доступен (дисквалификация за плевок вступит в силу с 29 сентября). Думается, что отдохнувший чемпион в наконец-то близком к оптимальному составе покажет мастер-класс и добьётся уверенной победы.
Потому отталкиваться будем от фаворита. Вариантов достаточно. Поскромнее — П2 с форой (-1.5) за 1.75 и ИТБ 2.5 гола «ПСЖ» за 1.97, посмелее — П2 с форой (-2) за 2.06 и ИТБ 3 гола парижан за 2.68. Полагаем, обескровленные хозяева могут поберечь оставшихся в строю лидеров, так как понимают, что с набравшими форму парижанами зацепиться вряд ли удастся.
Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «Реймс» — «ПСЖ» 27 сентября 2020 года
«Реймс» выступает в очень плотном графике из-за участия в квалификации Лиги Европы, да ещё и на фоне кадровых потерь. Парижане готовились в недельном цикле, а главное — состав наконец-то близок к оптимальному. Думается, соскучившийся по футболу Неймар не станет жалеть соперника. Ждём разгрома.
Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-2) за 2.06.
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