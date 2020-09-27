«Вест Хэм» — «Вулверхэмптон». Прогноз: Мойес, Ярмоленко и Фабиански останутся на дне АПЛ

27 сентября состоится матч 3-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Вулверхэмптон». Начало встречи — в 21:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу «Вулверхэмптона» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.11. Успех «Вест Хэма» оценивается букмекерами коэффициентом 3.76.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Вулверхэмптон»
Эксперты считают, что матч АПЛ «Вест Хэм Юнайтед» — «Вулверхэмптон» 27 сентября не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идет в букмекерских конторах за 2.14, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.79. Ничья оценена букмекерами коэффициентом 3.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.
Анализ и прогноз матча 3-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Вулверхэмптон» (27.09.2020)
Многострадальный сезон-2019/2020 остался позади. Для английского футбола он получился непростым, но историческим: долгожданное чемпионство «Ливерпуля», возрождение «Челси» и «Манчестер Юнайтед» под руководством легенд этих клубов, возвращение «Лидса» в АПЛ.
Наступил сезон-2020/2021. Суперкубок Англии уже отыграли, международная пауза также осталась позади. 12 сентября стартовал чемпионат Англии. Оба клуба из Манчестера пропустили первый тур, поскольку в августе участвовали в решающих стадиях еврокубков. Они подключились неделю спустя.
Программа третьего тура английской Премьер-лиги продолжится в воскресенье, 27 сентября, четырьмя матчами. Самый поздний из них стартует в 21:00 мск в Лондоне, где местный «Вест Хэм Юнайтед» на стадионе «Олимпийский» будет выяснять отношения с «Вулверхэмптоном» в надежде исправить положения.
Ситуация у «молотобойцев» неприятная. В АПЛ случились два поражения подряд: 0:2 от «Ньюкасла» и 1:2 от «Вест Хэма». Справедливости ради, в обоих случаях они смотрелись примерно на одном уровне с оппонентами. У «сорок» залетело два гола с двух попаданий в створ, а «канониры» забили решающий мяч на 85-й минуте.
Разговоры об отставке Дэвида Мойеса потихоньку стали набирать обороты, а тут опытный тренер ещё и заразился коронавирусом (вместе с ним на карантин сели два футболиста). Он будет руководить командой из дома. Единственная отрада — Кубок английской лиги, где удалось ловко пройти два раунда. Сперва разбомбили «Чарльтон» (3:0), потом досталось «Халл Сити» (5:1).
У «Вулверхэмптона» начало получилось рабочим. Быстро и безболезненно хлопнули колючий «Шеффилд Юнайтед» на выезде, это уже хорошо. Забили два мяча к шестой минуте, а дальше уверенно довели дело до успеха (2:0). Справиться с «Манчестер Сити» в понедельник не вышло (1:3), но тут надо выделить соперника.
«Волки» ничего не позволяли «горожанам» в первые 17 минут, а дальше фол в своей штрафной, пенальти — и гости получили преимущество. Теперь нужно возвращаться на победный путь. Благо что подопечные Нуну Эшпириту Санту комфортно чувствуют себя на выезде, а оборона лондонцев напоминает дуршлаг.
Потому шансы гостей смотрятся гораздо выше. В принципе, П2 за 2.11 выглядят замечательно, вариант посмелее — П2 всухую за 3.50. Нам больше нравится ИТБ 1.5 гола «Вулверхэмптона» за 2.20: забивают «молотобойцы» довольно бойко, да только в АПЛ они играли на ноль с 1 января ровно один раз.
Пострадал «Норвич» (4:0), который был абсолютно худшей командой лиги в прошлом сезоне. Как ни крути, а их ближайший соперник помощнее будет.
Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Вулверхэмптон» 27 сентября 2020 года
«Вест Хэм» потерпел два поражения в АПЛ, в каждом случае пропустив по два мяча. На ноль с 1 января в чемпионате Англии «молотобойцы» играли ровно один раз — 4:0 с едва живым «Норвичем». А «Вулверхэмптон» традиционно хорош в гостях. Хозяева остались без Мойеса и двух футболистов основы (коронавирус), так что шансы «волков» заметно выше.
Ставка: ИТБ 1.5 гола «Вулверхэмптона» за 2.20.
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