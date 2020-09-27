«Болонья» — «Парма». Прогноз: Бруну Алвеш, Эрнани, Медель и Дармиан начудят в защите

28 сентября состоится матч 2-го тура чемпионата Италии «Болонья» — «Парма». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Болоньи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.99. Успех «Пармы» оценён букмекерами коэффициентом 3.82. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.84.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Италии «Болонья» — «Парма» 28 сентября

Букмекеры считают, что матч Серии А «Болонья» — «Парма» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.11. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39.

Анализ и прогноз матча 2-го тура Серии А «Болонья» — «Парма» (28.09.2020)

Предыдущий сезон остался в прошлом, топ-5 лиги вернулись в строй. Первой стартовала французская Лига 1, в первой половине сентября пришёл черёд английской Премьер-лиги и испанской Примеры. В Германии начали с Кубка страны, после чего распаковали Бундеслигу. Следом дождались и любители итальянского футбола.

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В первом туре чемпионата Италии сыграли семь матчей. Ещё три поединка перенесли на конец сентября, поскольку «Аталанта», «Интер» и «Специя» получили от лиги дополнительный отдых. Два первых клуба дошли до поздних стадий еврокубков в августе, а третий бился в плей-офф за путёвку в элитный дивизион.



Программа второго тура Серии А завершится в понедельник, 28 сентября, единственным матчем. В 21:45 мск в Болонье местный одноименный клуб на стадионе «Ренато Далль’Ара» начнёт выяснять отношения с «Пармой». Старт сезона сложился для соперников неудачно, в первом туре они потерпели поражения.



Красно-синие в гостях без особых вариантов уступили «Милану» со счётом 0:2. Выглядели достойно, навязали борьбу, однако преимущество фаворита вопросов не вызывало. На 35-й минуте отличился Златан Ибрагимович, в дебюте второго тайма швед оформил дубль с пенальти. Дальше россонери включили режим экономии энергии, что не помешало добиться успеха.

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«Парма» в родных стенах уступила «Наполи» со счётом 0:2. Шансы имелись: больше тайма удавалось сдерживать атаки неаполитанцев. Те имели несколько полумоментов, но не более того. Однако на 63-й минуте отличился Дрис Мертенс, а придумать что-то в ответ так и не вышло. Ближе к концу Лоренсо Инсинье забил второй мяч.



Команды смотрятся сопоставимо. Собственно, в прошлом сезоне их разделили всего два очка: «крестоносцы» набрали 49 баллов и замкнули топ-10, а «Болонья» осталась 12-й. Потому линия вполне логична: при прочих равных шансы подопечных Синиши Михайловича смотрятся чуть лучше из-за фактора своего поля.



Лезть в исход не рискнём, позади всего один тур и делать хоть сколько-нибудь серьёзные выводы слишком рано. А вот ожидать от соперников голов имеет смысл. Дело в том, что в пяти из шести предыдущих очных встреч доезжала ставка обе забьют, на которую букмекеры дают нестыдный коэффициент 1.68.

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А в трёх последних случаев забивалось не меньше четырёх мячей: 4:1, 2:2 и ещё раз 2:2. Группа атаки у соперников в порядке, в то же время пропускают они достаточно. В принципе, классический тотал больше 2.5 гола за 1.81 смотрится нормально.

Если хотите увеличить потенциальный выигрыш, рассмотрите обе забьют + ТБ 2.5 мяча за 2.08 или тотал больше 3 гола за 2.31. Шансы на проход осязаемы.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Болонья» — «Парма» 28 сентября 2020 года

Соперники синхронно стартовали с поражения со счётом 0:2, но там пришлось сражаться с «Миланом» и «Наполи» соответственно. С атакой у них всё в порядке, в пяти из шести предыдущих очных встреч доезжала ставка обе забьют. А в трёх последних случаях забивалось не меньше четырёх голов. Возьмём классический верх за крепкий коэффициент 1.81.



Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.81.