«Ливерпуль» — «Арсенал». Прогноз: Обамеянг и Ляказетт приготовят для Клоппа с Мане сюрприз

28 сентября «Ливерпуль» примет «Арсенал» в матче 3-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех лондонцев оценён букмекерами коэффициентом 7.10. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.10.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Арсенал»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Ливерпуль» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.54, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.51. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53.

Анализ и прогноз матча 3-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Арсенал» (28.09.2020)

Новый футбольный сезон в Англии набрал солидный ход, отдыхать практически некогда. Уже и в Суперкубке сыграли, и в Кубке лиги страны недавно отгремел третий раунд. Да и в английской Премьер-лиге третий тур в самом разгаре.

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Собственно, программа третьего тура чемпионата Англии продолжится 27 сентября четырьмя поединками, а завершится 28 сентября двумя. Пожалуй, главная вывеска тура сомнений не вызывает. В понедельник сойдутся действующий чемпион «Ливерпуль» и обладатель Кубка страны «Арсенал». Их встреча начнётся в 22:00 мск и пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.



«Ливерпуль» стартовал в новом сезоне весьма удачно. За два сыгранных матча в АПЛ получилось добыть все шесть возможных очков. Теперь он находится в группе лидеров. Игра первого тура получилась несколько сумбурной. Ливерпульцы принимали новичка «Лидс» и победили со счётом 4:3. Правда, тут стоит отметить, что победный гол они забили уже на 88-й минуте с пенальти.



Затем, судя по всему, разогрелись и оставили ни с чем на «Стэмфорд Бридж» лондонский «Челси» (2:0). Подопечные Юргена Клоппа во втором тайме действительно смотрелись гораздо активнее и победили по делу. Но здесь надо бы сказать, что перед самым перерывом лондонцы остались в меньшинстве, а на 75-й минуте вовсе не реализовали пенальти. Да и один из голов гостей – грубейшая ошибка голкипера Кепы Аррисабалаги.

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Свой последний поединок «Ливерпуль» играл в третьем раунде Кубка лиги. Тогда он отправился в гости к скромному «Линкольн Сити» вторым составом, но всё равно одержал крупную победу (7:2). Теперь, к слову, в следующем раунде турнира команде из Ливерпуля предстоит сразиться как раз с лондонским «Арсеналом».



«Арсенал» в межсезонье заметно укрепился, что уже принесло свои плоды. Лондонцы тоже добыли все шесть возможных очков в двух сыгранных турах АПЛ и благополучно миновали третий раунд Кубка лиги. В общем, дебют сезона тут тоже успешный.



В чемпионате Англии сперва они играли на выезде с вернувшимся из Чемпионшипа «Фулхэмом». Тут стало всё понятно уже на восьмой минуте, когда гости открыли счёт. В итоге победили разгромно (3:0), а две голевые передачи на своей счёт записал экс-игрок «Челси» Виллиан.

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После этого состоялась домашняя встреча с «Вест Хэмом» (2:1). «Канониры» победили, но на этот раз было не так просто. К слову, гости даже нанесли в два раза больше ударов по воротам. В Кубке лиги Англии «Арсенал» встречался с «Лестер Сити». Микель Артета выставил полуосновной состав, но в итоге победил со счётом 2:0. Хотя, в целом, соперники смотрелись плюс-минус сопоставимо.



Немного непонятно, почему букмекеры на победу «Арсенала» в предстоящем поединке с «Ливерпулем» дают такой внушительный коэффициент 7.10. Артета сумел создать достаточно конкурентоспособную команду. А игра подопечных Юргена Клоппа сейчас разнится с прошлогодней чемпионской.



Лондонцы даже успели не так давно выиграть Суперкубок Англии. Было этот как раз в матче с ливерпульцами. Основное время завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались «канониры».

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На наш взгляд, в предстоящем противостоянии тоже стоит ожидать голов в обе стороны. Понятно, что «Ливерпуль» играет на своём поле, да и будет чуть посвежее. Однако у «Арсенала» собралась отличная атака, которая не станет сидеть сложа руки.



Так что мы бы проверили ставку обе забьют за коэффициент 1.67. Статистика личных встреч на нашей стороне. Такой вариант заходил в 10 из 11 последних противостояний. При желании можно также проверить П2 с форой (+1) за 2.25. Всё-таки игра «Ливерпуля» на старте нового сезона не так уж и хороша, так что шансы зацепиться у лондонцев будут.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Арсенал» 28 сентября 2020 года

Понятно, что «Ливерпуль» будет фаворитом в предстоящем поединке. Он играет на своём поле, да и имел на несколько дней отдыха больше. Однако у «Арсенала» собралась отличная группа атаки. На наш взгляд, подопечные Микеля Артеты найдут ответ Юргену Клоппу.



Ставка: обе забьют за 1.67.