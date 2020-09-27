«Фулхэм» — «Астон Вилла». Прогноз: Митрович и Ареоля не впечатлят Грилиша с Трезеге в АПЛ

28 сентября «Фулхэм» примет «Астон Виллу» в матче 3-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 19:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу гостей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.56. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 2.91. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.44.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Фулхэм» — «Астон Вилла»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Фулхэм» — «Астон Вилла» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.84. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31.

Анализ и прогноз матча 3-го тура АПЛ «Фулхэм» — «Астон Вилла» (28.09.2020)

Новый футбольный сезон в Англии набрал солидный ход, времени на отдых практически нет. Уже и в Суперкубке сыграли, и в Кубке лиги страны недавно отгремел третий раунд. Да и в английской Премьер-лиге третий тур в самом разгаре, дело подходит к концу.

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Собственно, программа третьего тура чемпионата Англии завершится двумя поединками в понедельник, 28 сентября. В наиболее раннем из них сразятся лондонский «Фулхэм» и бирмингемская «Астон Вилла». Их встреча начнётся в 19:45 мск и пройдёт на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне.



У «Фулхэма» после возвращения в АПЛ пока что категорически не клеится. За два сыгранных тура он не набрал ни одного балла, пропустив при этом семь голов. Это худший результат среди всех участников первенства и закономерное последнее место в турнирной таблице.



В первом туре «дачники» принимали «Арсенал» и справедливо уступили со счётом 0:3. Затем была гостевая встреча со знакомым по Чемпионшипу «Лидсом», тут пошло повеселее. На двоих команды забили семь голов, но гости всё же уступили (3:4).

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Зато «Фулхэм» может похвастаться успешным выступлением в Кубке лиги Англии. Там он стартовал со второго раунда и сумел дойти до четвертого. Правда, соперники оказались не самыми мощными. По пути получилось одолеть «Ипсвич Таун» (1:0) и «Шеффилд Уэнсдей» (2:0).



«Астон Вилла» в прошлом сезоне АПЛ в последний момент спаслась от вылета в Чемпионшип, а в новом сезоне начала жизнь с чистого листа. В матче второго тура она принимала «Шеффилд Юнайтед» и одержала победу со счётом 1:0.



Да, тут надо бы сказать, что хозяева остались в большинстве уже на 12-й минуте. Однако даже умудрились получить пенальти в свои ворота в первом тайме. Но купленный у «Арсенала» голкипер Мартинез потащил удар с точки. А уже после перерыва бирмингемцы сумели-таки забить свой гол и с большим трудом забрать три очка.

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В матче первого тура они не играли, ту встречу перенесли. Но проблемы с тонусом у «львов» едва ли возникнут. Они одержали две победы в Кубке лиги Англии: сперва над «Бёртон Альбион» (3:1), а затем над «Бристоль Сити» (3:0).



Конечно, «Астон Вилла» провела по большому счету только один серьёзный поединок. Да и тот практически целиком играла в большинстве. Делать выводы при таких раскладах трудно, однако «Фулхэм» на старте сезона показывает безобразную игру в обороне. Семь голов за две игры – никуда не годится.



У бирмингемцев есть кому забивать. Тут и Грилиш, и Уоткинс. Да и голкипер Мартинез пока что оправдывает свою трансферную цену. Так что вполне можно подумать над П2 с нулевой форой за коэффициент 1.85. Вариант попроще – Х2 + тотал меньше 4.5 мяча за 1.61.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Фулхэм» — «Астон Вилла» 28 сентября 2020 года

«Фулхэм» на старте нового АПЛ имеет серьёзные проблемы с обороной. В «Астон Вилле» есть кому забивать, да и защита у неё весьма крепкая. На наш взгляд, бирмингемцы сумеют добыть очки в предстоящем поединке. П2 с нулевой форой за крепкий коэффициент 1.85 выглядит надёжно.



Ставка: победа «Астон Виллы» с нулевой форой за коэффициент 1.85.