«Спартак» — «Динамо». Прогноз: Крикунов, Шипачёв и Яшкин опять разозлят Знарка в дерби

28 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Динамо» Москва. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 2.19, успех «Спартака» идёт за 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — «Динамо» 28 сентября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Спартак» — «Динамо» 28 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.87, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.13. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.25. Гол на первой минуте идёт за 14.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Спартак» — «Динамо» Москва (28.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Позади всего 3,5 недели, а сезон уже находится на пороге коллапса.

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Всё началось с «Йокерита», который ушёл на добровольный карантин. Позже та же учесть постигла «Барыс», 30 положительных тестов на коронавирус выявлены в «Локомотиве». Технические поражения получает рижское «Динамо», СКА выставил молодёжный состав уже на два поединка.

Впрочем, первенство пока не приостановили, президент лиги Алексей Морозов заявил что такой вариант даже не рассматривается. На понедельник, 28 сентября, запланированы всего два поединка. Самый поздний из них стартует в 18:30 мск в Москве, «Спартак» будет выяснять отношения с «Динамо».

В регулярном чемпионате не сыграно и четырёх недель, а соперники пересекутся уже в третий раз. И это если не считать традиционный предсезонный турнир Кубок мэра Москвы. Пока равенство, по одной победе в обе стороны. При этом в каждом случае проигравший находился в далёком от оптимального состоянии.

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7 сентября красно-белые одержали волевую победу со счётом 3:1. У Владимира Крикунова не было двух ключевых легионеров (второе звено плюс большая роль в большинстве), а Шипачёв и Яшкин ещё не набрали кондиций. Спустя две недели бело-голубые взяли убедительный реванш — 5:0.

Теперь уже Олег Знарок недосчитался трёх ключевых хоккеистов — Лехтеря, Ганзла и Радила. То есть два лучших центральных нападающих и край в первом звене. С тех пор соперники успели выйти на лёд лишь по разу. Динамовцы с большим трудом дожали «Сочи» (3:2): два гола в большинстве и точный бросок Чайковски в концовке.

А «Спартак» одолел «Амур». Тоже с трудом, но по делу (3:1). Стоит выделить, что в строй вернулись Радил и Лехтеря, которые отбыли двухнедельный карантин и организовали третью шайбу в ворота хабаровчан. То есть теперь баланс сил несколько подравнялся. Состав «Динамо» ведь близок к оптимальному.

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У подопечных Владимира Крикунова имелось два лишних дня на восстановление (рижское «Динамо» получило техническое поражение), однако красно-белые долго отдыхали перед «Амуром» и должны сохранить свежесть. Потому котировки выглядят вполне логично, шансы гостей выше, но совсем немного.

Мы бы выбирали между тоталом меньше 5 шайбы за 1.72 и комбинированной ставкой Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.76. Как правило, в регулярном чемпионате соперники обходятся без огромного количества голов, а у «Динамо» сейчас просто больше ресурсов в атаке. Всё же Лехтеря и Радил только вышли с карантина, то есть должны быть готовы чуть хуже.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Спартак» — «Динамо» 28 сентября 2020 года

Неделю назад бело-голубые разгромили подопечных Олега Знарка со счётом 5:0, но теперь у хозяев вернулись Лехтеря и Радил. Шансы бело-голубых всё равно повыше, их состав близок к оптимальному, да и пара лишних дней на восстановление не помешают. Града голов не ждём, дерби в регулярном чемпионате редко получаются крайне результативными. Возьмём Х2 через общий низ.

Ставка: «Динамо» не проиграет + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.72.