«Ливерпуль» — «Арсенал», «Химки» — «Динамо» и другие матчи: на что ставить 28 сентября

Пандемия коронавируса осталась в прошлом, европейский футбол плавно перетёк в новый сезон, в НХЛ и НБА подходят к концу плей-офф, а в теннисе стартует Ролан Гаррос. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на понедельник, 28 сентября.
На что ставить в футболе 28 сентября: АПЛ, РПЛ, Серия А
Топ-5 лиги набирают обороты. Первой стартовала французская Лига 1, в первой половине сентября пришёл черёд английской Премьер-лиги и испанской Примеры. В Германии начали с Кубка страны, после чего распаковали Бундеслигу. Следом дождались и любители итальянского футбола.
Конечно, в воскресенье выбор был выше. Тем не менее понедельник получается довольно бодрым. Программа девятого тура Российской Премьер-Лиги завершится матчем «Химок» и «Динамо», начнут в 19:00 мск. Игорь Черевченко дебютирует на посту главного тренера клуба из Московской области.
Украшение дня — АПЛ. Там подходит к концу третий тур. «Ливерпуль» сразится с «Арсеналом» (22:00 мск). «Канониры» не так давно обыграли мерсисайдцев в матче за Суперкубок Англии, а в чемпионате Англии набрали шесть очков из шести возможных. Подопечным Юргена Клоппа придётся постараться.
В 19:45 мск в Лондоне начнут выяснять отношения «Фулхэм» и «Астон Вилла». Вывеска заметно скромнее, но для разминки пойдёт. «Дачники» провально вернулись в АПЛ, пропустили семь голов за два тура и замыкают турнирную таблицу. А вот «львы» единственную игру в сезоне довели до победы.
По одному поединку состоится в чемпионатах Италии, Турции и Португалии, здесь топ-клубы уже отстрелялись. В Серии А сразятся «Болонья» и «Парма», в Примейре — «Белененсеш» и «Фамаликан», в Суперлиге — «Антальяспор» и «Денизлиспор». Кроме того, продолжают играть в целом ряде менее рейтинговых европейских чемпионатов.
Матчи по хоккею для ставок 28 сентября: КХЛ, Кубок Стэнли
Регулярный чемпионат КХЛ продолжается, понедельник — разгрузочный день. Запланированы всего два матча: в 15:30 мск начнут выяснять отношения «Сибирь» и «Автомобилист», а четыре часа спустя стартует московское дерби между «Спартаком» и «Динамо».
Кроме того, в ночь на 29 сентября состоится шестой матч финала Кубка Стэнли. «Даллас» забрал предыдущую игру в овертайме и сократил отставание в серии до минимума, но по-прежнему не имеет права на ошибку. «Тампа» станет чемпионом в случае победы.
На что ещё ставить 28 сентября: Ролан Гаррос, Единая лига ВТБ
Тут основной упор стоит сделать на теннис. Набирает обороты Ролан Гаррос, где проходит первый круг. У мужчин стартуют Даниил Медведев и Карен Хачанов: первый сыграет с венгром Мартоном Фучовичем, второй — с поляком Камилем Майхшаком.
У женщин среди прочих состоится битва двух опытных россиянок — Светлана Кузнецова и Анастасия Павлюченкова сойдутся в десятый раз, пока общий счёт 6-3 в пользу Кузнецовой. Также Варвара Грачёва сыграет с Элиной Свитолиной.
Кроме того, пройдёт одна игра в Единой лиге ВТБ. «Енисей» померяется силами с «Химками», начало запланировано на 15:30 мск.
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