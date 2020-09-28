Много интересного на «Ролан Гаррос», шестой матч финала Кубка Стэнли и московское дерби в КХЛ.

«Ливерпуль» — «Арсенал», «Химки» — «Динамо» и другие матчи: на что ставить 28 сентября

Пандемия коронавируса осталась в прошлом, европейский футбол плавно перетёк в новый сезон, в НХЛ и НБА подходят к концу плей-офф, а в теннисе стартует Ролан Гаррос. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на понедельник, 28 сентября.

На что ставить в футболе 28 сентября: АПЛ, РПЛ, Серия А

Топ-5 лиги набирают обороты. Первой стартовала французская Лига 1, в первой половине сентября пришёл черёд английской Премьер-лиги и испанской Примеры. В Германии начали с Кубка страны, после чего распаковали Бундеслигу. Следом дождались и любители итальянского футбола.

«Ливерпуль» — «Арсенал». Прогноз: Обамеянг и Ляказетт приготовят для Клоппа с Мане сюрприз В 10 из 11 последних личных встреч голы забивались в обе стороны.

Конечно, в воскресенье выбор был выше. Тем не менее понедельник получается довольно бодрым. Программа девятого тура Российской Премьер-Лиги завершится матчем «Химок» и «Динамо», начнут в 19:00 мск. Игорь Черевченко дебютирует на посту главного тренера клуба из Московской области.



Украшение дня — АПЛ. Там подходит к концу третий тур. «Ливерпуль» сразится с «Арсеналом» (22:00 мск). «Канониры» не так давно обыграли мерсисайдцев в матче за Суперкубок Англии, а в чемпионате Англии набрали шесть очков из шести возможных. Подопечным Юргена Клоппа придётся постараться.



В 19:45 мск в Лондоне начнут выяснять отношения «Фулхэм» и «Астон Вилла». Вывеска заметно скромнее, но для разминки пойдёт. «Дачники» провально вернулись в АПЛ, пропустили семь голов за два тура и замыкают турнирную таблицу. А вот «львы» единственную игру в сезоне довели до победы.

Даниил Медведев — Мартон Фучович. Прогноз: первая ракетка России всё же выиграет в Париже Прежде Медведев никогда не заходил на «Ролан Гаррос» дальше первого круга.

По одному поединку состоится в чемпионатах Италии, Турции и Португалии, здесь топ-клубы уже отстрелялись. В Серии А сразятся «Болонья» и «Парма», в Примейре — «Белененсеш» и «Фамаликан», в Суперлиге — «Антальяспор» и «Денизлиспор». Кроме того, продолжают играть в целом ряде менее рейтинговых европейских чемпионатов.

Матчи по хоккею для ставок 28 сентября: КХЛ, Кубок Стэнли

Регулярный чемпионат КХЛ продолжается, понедельник — разгрузочный день. Запланированы всего два матча: в 15:30 мск начнут выяснять отношения «Сибирь» и «Автомобилист», а четыре часа спустя стартует московское дерби между «Спартаком» и «Динамо».



Кроме того, в ночь на 29 сентября состоится шестой матч финала Кубка Стэнли. «Даллас» забрал предыдущую игру в овертайме и сократил отставание в серии до минимума, но по-прежнему не имеет права на ошибку. «Тампа» станет чемпионом в случае победы.

На что ещё ставить 28 сентября: Ролан Гаррос, Единая лига ВТБ

Тут основной упор стоит сделать на теннис. Набирает обороты Ролан Гаррос, где проходит первый круг. У мужчин стартуют Даниил Медведев и Карен Хачанов: первый сыграет с венгром Мартоном Фучовичем, второй — с поляком Камилем Майхшаком.

«Спартак» — «Динамо». Прогноз: Крикунов, Шипачёв и Яшкин опять разозлят Знарка в дерби Неделю назад бело-голубые победили принципиального соперника со счётом 5:0.

У женщин среди прочих состоится битва двух опытных россиянок — Светлана Кузнецова и Анастасия Павлюченкова сойдутся в десятый раз, пока общий счёт 6-3 в пользу Кузнецовой. Также Варвара Грачёва сыграет с Элиной Свитолиной.



Кроме того, пройдёт одна игра в Единой лиге ВТБ. «Енисей» померяется силами с «Химками», начало запланировано на 15:30 мск.