Куэрри — Рублёв. Прогноз: триумф в Гамбурге помешает россиянину разнести американца

Времени на отдых у Андрея не было, а победа в Германии забрала много сил и эмоций.

29 сентября Сэм Куэрри и Андрей Рублёв сыграют в матче 1-го круга «Ролан Гаррос». Начало — в 12:00 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом Рублёва, ставки на победу россиянина принимаются с коэффициентом 1.06. Успех Куэрри оценён коэффициентом 11.75.

Коэффициенты букмекеров на матч Ролан Куэрри — Рублёв 29 сентября 2020 года

Аналитики считают, что матч Сэм Куэрри — Андрей Рублёв получится упорным: ставки на тотал больше 30.5 гейма принимаются за 2.17, тотал меньше 30.5 гейма оценён коэффициентом 1.80. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 1.52.

Анализ матча «Ролан Гаррос» Сэм Куэрри — Андрей Рублёв (29.09.2020)

Мир тенниса постепенно приходит в себя после пандемии коронавируса. US Open уже отыграли, плавно перешли на грунт. Несколько промежуточных турниров остались позади, 27 сентября стартовал основной розыгрыш «Ролан Гаррос». Исходные данные неизменны — Франция, Париж, грунт.

Кузнецова — Павлюченкова. Прогноз: юбилейная встреча россиянок останется за Светланой Соперницы пересекались девять раз, счёт 6-3 в пользу Кузнецовой.

Правда, есть целый ряд деталей вроде других мячей, холодной погоды и самого покрытия. Сами теннисисты говорят, что грунт крайне медленный и холодный, а мячи тяжёлые и небыстрые. В теории это должно увеличить количество неожиданных результатов и сенсаций. Благо что состав гораздо представительнее, чем в Нью-Йорке.

До Парижа добрались девять представителей топ-10 рейтинга ATP. То есть вся элита. Нет только Роджера Федерера, который продолжает восстанавливаться от травмы. Также от участия в турнире отказался Ник Кирьос, а в остальном лучшие из лучших здесь. Последним из россиян стартует Андрей Рублёв.

Причина в высшей степени уважительная. Вторая ракетка России накануне выиграла третий турнир в 2020 году (и пятый в карьере). Равных не нашлось в Гамбурге, хотя уровень соперников был вполне крепким: Теннис Сандгрен, Томми Пол, Роберто Баутиста-Агут, Каспер Рууд и Стефанос Циципас.

Даниил Медведев — Мартон Фучович. Прогноз: первая ракетка России всё же выиграет в Париже Прежде Медведев никогда не заходил на «Ролан Гаррос» дальше первого круга.

Андрей приятно порадовал дисциплиной и характером. В финале Циципас вёл в решающей партии со счётом 5:3 и готовился подавать на матч, однако вместо этого проиграл четыре гейма подряд. С точки зрения технического арсенала у Рублёва всё замечательно, провисает разве что вторая подача (и то с греком он обошёлся без двойных ошибок).

При таком теннисе 14-е место в рейтинге АТР точно не станет потолком. Проблема в другом — ещё 27 сентября пришлось отбегать три сета в Гамбурге, а уже 29 числа предстоит выйти на корт в Париже. Попутно подстроившись к особенностям покрытия, погоде и прочим деталям. Потому линия кажется слишком неровной.

Сэм Куэрри обладает довольно громким именем, но и только. Он стремительно приближается к закату карьеры, результаты в последнее время очень скромные, а побед совсем мало. Движение совсем не то, а на одной подаче далеко не уедешь. Заморозка рейтинга из-за коронавируса позволила задержаться в топ-50, хотя скорее всего постепенно американец опустится ближе к концу первой сотни.

«Спартак» — «Динамо». Прогноз: Крикунов, Шипачёв и Яшкин опять разозлят Знарка в дерби Неделю назад бело-голубые победили принципиального соперника со счётом 5:0.

По очным встречам Рублёв впереди, 2-1. Он забрал оба поединка на харде, а Сэм выиграл единственный на траве. Понятно, что шансы Андрея гораздо выше и свою победу он наверняка одержит, но ожидать выноса тела всё же не стоит. За счёт подачи и эмоционального опустошения соперника Куэрри вполне способен зацепить партию.

Мы бы выбирали между тоталом больше 28.5 гейма за 1.69 и тоталом больше 3.5 сета за 2.65. Пока россиянин будет привыкать к парижскому грунту, Куэрри благодаря свежести должен получить шанс в первом сете. А дальше разница в классе и физической подготовке рискует сказаться.

Ставки на матч «Ролан Гаррос» Сэм Куэрри — Андрей Рублёв 29 сентября 2020 года

Куэрри заметно сдал и приближается к закату карьеры, но подача по-прежнему при нём. Рублёв ещё 27 сентября играл трёхсетовый финал в Гамбурге, а уже 29 числа будет вынужден выходить на корт в Париже. Много сил и эмоций осталось в Германии, да и привыкнуть к особенностям покрытия было некогда. На наш взгляд, американец сумеет навязать борьбу.

Ставка: тотал больше 3.5 сета за 2.65.