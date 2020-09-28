«Авангард» — «Йокерит». Прогноз: Толчинский, Шумаков и Емелин продолжат победную серию

29 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Йокерит». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 2.12, успех «Йокерита» идёт за 3.34.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Йокерит» 29 сентября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Авангард» — «Йокерит» 29 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.83, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.19. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.35. Гол на первой минуте идёт за 14.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Авангард» — «Йокерит» (29.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Позади всего 3,5 недели, а сезон уже находится на пороге коллапса.

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Всё началось с «Йокерита», который ушёл на добровольный карантин. Позже та же учесть постигла «Барыс», 30 положительных тестов на коронавирус выявлены в «Локомотиве». Проблемы у «Торпедо», «Салавата Юлаева» и рижского «Динамо», а СКА выставил молодёжный состав уже на два поединка.

Впрочем, первенство пока не приостановили, президент лиги Алексей Морозов заявил что такой вариант даже не рассматривается. На вторник, 29 сентября, запланированы шесть матчей. Пять из них стартуют в 19:00 мск. В Балашихе «Авангард» будет выяснять отношения с «Йокеритом».

Финны вернулись с карантина и успели провести два матча. Один выиграли, один проиграли. Оба проводили на своём льду. Сперва разгромили «Сибирь», хотя первые два периода смотрелись хуже соперника (5:2). А накануне недотерпели с ЦСКА, отдав заключительные 20 минут (2:4).

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Красно-синие быстро открыли счёт, однако уже к 29-й минуте «шуты» вышли вперёд (сработало большинство). До второго перерыва преимущество удалось отстоять, а вот в третьем игровом отрезке соперник отличился трижды. Две шайбы пришли в равных составах, заключительная влетела в пустые ворота.

«Авангард» вполне справедливо идёт у букмекеров фаворитом. Он вернулся домой и снова встал на победный путь. Переиграл «Куньлунь» (3:1), а следом задушил «Металлург» (2:0). Китайский клуб мог пропустить гораздо больше, однако вратарь Шимон Грубец совершил 56 спасений.

С «лисами» пришлось очень непросто. Первый гол забили в большинстве, затем Сергей Шумаков не реализовал буллит. В третьем периоде магнитогорцы создали достаточно остроты и могли рассчитывать на очки, вот только Эмиль Гарипов оказался против. Вторая шайба влетела в пустые ворота.

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Омичи накануне сильно порадовали в меньшинстве. Подопечные Ильи Воробьёва пять раз получали численное преимущество, один раз даже имели 46 секунд в формате «5 на 3». И ничего не забили. Отличные спецбригады крайне важны против «Йокерита», тот здорово разыгрывает лишнего.

Соперники проведут третий матч за пять суток, график плотный. У «ястребов» внушительная скамейка и свой лёд (никаких перелётов не было), а вот у подопечных Лаури Марьямяки наверняка возникнут проблемы с функциональной подготовкой. Всё же на карантине они не могли тренироваться в полном объёме.

Потому на каком-то этапе хозяева наверняка получат преимущество в движении. Если с реализацией всё будет в порядке, этого хватит для победы. Мы бы выбирали между 1Х + тотал больше 3.5 гола за 1.90 (подстраховка на случай 2:2), а также лобовой победой «Авангарда» за 2.11.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Авангард» — «Йокерит» 29 сентября 2020 года

Соперники выйдут на лёд в третий раз за пять суток. У омичей больше возможностей для ротации, своя площадка и отсутствие перелётов, а вот «шуты» совсем недавно вышли с карантина и вряд ли находятся в оптимальном состоянии. Думается, преимущество в движении будет на стороне «Авангарда», так что шансы хозяев кажутся выше.

Ставка: «Авангард» не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 1.90.