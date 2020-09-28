«Хетафе» — «Бетис». Прогноз: поражение от «Реала» разозлит Пеллегрини, Фекира и Браво

В двух матчах сезона с участием «Хетафе» состоялся всего один гол.

29 сентября состоится матч 4-го тура чемпионата Испании «Хетафе» — «Бетис». Начало встречи — в 22:30 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Хетафе» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.37. Успех «Бетиса» оценён букмекерами коэффициентом 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Хетафе» — «Бетис» 29 сентября

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Испании «Хетафе» — «Бетис» 29 сентября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.55, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.58. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.22. Если обе забьют, сыграет ставка 2.10.

Анализ и прогноз матча 4-го тура Примеры «Хетафе» — «Бетис» (29.09.2020)

Чемпионат Испании стартовал с места в карьер. С начала сезона прошло две недели, а на носу уже четвёртый тур. Играть приходится практически без пауз. Первый тур обошёлся без грандов: «Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Севилья» получили дополнительный отдых от руководства лиги, поскольку в августе участвовали в решающих стадиях еврокубков.

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Со второго тура Ла Лиги в дело вступил мадридский «Реал», а с третьего старт взяли остальные — «Атлетико», «Барселона» и «Севилья». Все в сборе. Программа четвёртого тура Примеры откроется во вторник, 29 сентября, двумя матчами. Наиболее поздний из них начнётся в 22:30 мск в Хетафе.

Местный одноимённый клуб на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» будет выяснять отношения с «Бетисом». Соперники удачно начали сезон. Зелёно-белые набрали шесть очков в трёх поединках и возглавляют турнирную таблицу на пару с «Гранадой». Остальные либо потеряли ещё больше, либо сыграли слишком мало.

Опытнейший Мануэль Пеллегрини знает своё дело. Состав остался на том же уровне, однако уже удалось дважды отыграть на ноль. Справедливости ради, с «Алавесом» (1:0) очень повезло: соперник действовал вторым номером, но оказался гораздо конкретнее в атаке. Спасибо Кристиану Тельо, который отличился на 94-й минуте.

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С «Вальядолидом» (2:0) проблем не возникло: два гола к середине первого тайма, полный контроль игры. Гости так ничего толком и не создали. А накануне севильцы потерпели обидное поражение от «Реала» (2:3). Пеллегрини жаловался на судейство, хотя мадридцы создали гораздо больше. Бартра в эпизоде с пенальти действительно выставлял руку навстречу мячу.

Впереди «Хетафе», который провёл только две встречи (в первом туре выпал «Реал», игру перенесли). Подопечные Хосе Бордаласа провалили концовку прошлого сезона, зато теперь стартовали здорово. За 180 минут они не пропустили ни разу. Правда, забили всего один мяч, но это довольно привычная картина.

Четыре очка после двух матчей, делят пятую строчку с целым рядом клубов. Справедливости ради, качество футбола очень бледное. Всё же состав здесь скромный, созидать особенно некому. А на одних стандартах далеко не уедешь. Даже странно, что перевес в сторону синих столь заметен.

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На их стороне всего один козырь — своё поле. Отдыхали соперники по 2,5 дня, а состав у зелёно-белых поинтереснее. Пеллегрини не склонен к излишнему романтизму, он учитывает особенности соперника и наверняка попросит футболистов снизить количество рискованных передач в центре поля.

Собственно, линия позволяет не мудрить и взять Х2 за нестыдный коэффициент 1.64. Если хотите увеличить потенциальный выигрыш, рассмотрите Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.96 и ИТМ 1 гола «Хетафе» за 2.10.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Хетафе» — «Бетис» 29 сентября 2020 года

«Бетис» неплохо начал сезон и имеет преимущество по уровню исполнителей. «Хетафе» очень надёжен в защите, а вот с созиданием испытывает колоссальные проблемы. С одними стандартами далеко не уехать. На наш взгляд, букмекеры недооценивают гостей. Зелёно-белые добавили в защите и много не пропустят, а потому вполне способны зацепиться за очки.

Ставка: ИТМ 1 гола «Хетафе» за 2.10.