«Динамо Киев» — «Гент». Прогноз: Луческу принесёт украинскому клубу огромные деньги в ЛЧ

29 сентября состоится ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Динамо Киев» — «Гент» букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 22:00 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Гента» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.30. Успех «Динамо» оценён букмекерами коэффициентом 1.91. Поставить на ничью предлагают за 3.80.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Динамо К» — «Гент» 29 сентября

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Динамо Киев» — «Гент» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.89, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.02. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46. Поставить на обе забьют предлагают за 1.75.

«Динамо Киев» — «Гент»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 29 сентября 2020 года

Квалификация Лиги чемпионов-2020/2021 стартовала ещё до завершения предыдущего розыгрыша турнира. Разумеется, из-за коронавируса. Отборочные стадии позади, откровенные пассажиры отсеялись, остались только самые достойные. До группового этапа остался один шаг.

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29 сентября в Киеве на стадионе «Олимпийский» местное «Динамо» проведёт ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Гентом», начало — в 22:00 мск. Положение хозяев более чем комфортное. И это удивляет. Пока отбор складывается для украинского клуба даже как-то слишком легко.



С АЗ в прошлом раунде повезло: играли дома, голландцы имели большое преимущество в первом тайме, не забили, а вскоре после перерыва допустили жуткий привоз и посыпались (0:2). А вот в Бельгии неделю назад бело-синие приятно удивили, по делу одолев «Гент» со счётом 2:1.



Играть пришлось под проливным дождём. Хозяева могут сетовать на травму Романа Яремчука в середине первого тайма и удаление Романа Безуса на 54-й минуте, после которого осталось только отбиваться. Однако киевляне не стеснялись действовать активно и владеть мячом даже в равных составах.

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Победный гол состоялся на 79-й минуте после отскока, но это уже детали. «Динамо» может смело чувствовать себя хозяином положения — победа на выезде при двух забитых мячах даёт право на ошибку. Теперь «Генту» придётся любой ценой забивать как минимум дважды, ведь при 1:0 он вылетит.



Кадровых потерь у бельгийцев очень много, из-за травм и дисквалификаций не будет практически половины основного состава. Команду лихорадит (несколько недель назад сменили тренера, результаты пока так себе), а тут нужно на заказ обыграть крепкого соперника на чужом поле. На кону огромные деньги за попадание в групповой этап ЛЧ.



У динамовцев все сильнейшие готовы, причём лидеры не должны иметь проблем с физической подготовкой. Мирча Луческу выставил на матч УПЛ с дебютантом элитного дивизиона «Минаем» полуторный состав, что не помешало без особых проблем затоптать аутсайдера (4:0).

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«Буйволам» придётся забирать инициативу и искать счастья у чужих ворот, что видится максимально удобным раскладом для хозяев. Будут появляться свободные зоны, а на пространстве футболисты группы атаки киевлян очень опасны. Скорее всего, отыграть на ноль «Генту» не удастся.



Мы бы выбирали между классическим тоталом больше 2.5 гола за 1.89 и тоталом больше 1.5 мяча во втором тайме за 2.08. До перерыва гости ещё могут оглядываться назад, но ближе к финальному свистку выбора у них просто не останется и игра раскроется. Должно быть весело, благо что бело-синие в последнее время много забивают.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Динамо К» — «Гент» 29 сентября 2020 года

В Бельгии киевляне остались в большинстве на 54-й минуте и всё же добились победы со счётом 2:1. Теперь положение максимально комфортное, даже при счёте 0:1 они пройдут дальше. «Генту» нужно забивать как минимум дважды, всё это на фоне серьёзных кадровых потерь. Шансы гостей кажутся скромными, но встреча должна получиться яркой. «Буйволам» придётся раскрываться, а «Динамо» отлично чувствует себя на пространстве.

Ставка: тотал больше 1.5 гола во втором тайме за 2.08.