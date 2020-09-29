«Беневенто» — «Интер». Прогноз: Лукаку и Лаутаро Мартинес растопчут защиту Филиппо Индзаги

«Ведьмы» вернулись в Серию А спустя три года и уже победили команду Клаудио Раньери.

30 сентября состоится перенесённый матч 1-го тура чемпионата Италии «Беневенто» — «Интер». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.38. Успех «Беневенто» оценён букмекерами коэффициентом 8.80. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.35.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Италии «Беневенто» — «Интер»

Букмекеры считают, что матч Серии А «Беневенто» — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.54, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.65. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.06.

Анализ и прогноз матча 1-го тура Серии А «Беневенто» — «Интер» (30.09.2020)

Предыдущий сезон остался в прошлом, топ-5 лиги вернулись в строй. Первой стартовала французская Лига 1, в первой половине сентября пришёл черёд английской Премьер-лиги и испанской Примеры. В Германии начали с Кубка страны, после чего распаковали Бундеслигу. Следом дождались и любители итальянского футбола.

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Второй тур чемпионата Италии прошёл целиком, а вот в первом сыграли только семь матчей. Ещё три поединка перенесли, поскольку «Аталанта», «Интер» и «Специя» получили от лиги дополнительный отдых. Два первых клуба дошли до поздних стадий еврокубков в августе, а третий бился в плей-офф за путёвку в элитный дивизион.



В последний день сентября эти матчи всё же состоятся. «Интер» отправится в Беневенто к местному одноимённому клубу. «Ведьмы» не появлялись в элитном дивизионе с сезона-2017/2018, тогда они выглядели натуральными пассажирами. В первых 18 турах набрали аж одно очко. Финишировали последними и вылетели.



На этот раз состав посильнее. Амбиции всё равно ограничиваются борьбой за выживание, поскольку финансовые возможности крайне скромные, а скамейка коротковата. И всё же должно получиться лучше. Собственно, первую победу уже удалось одержать, пусть и не без доли удачи.

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Выезд в Геную начался с 0:2 к 18-й минуте, однако подопечные Филиппо Индзаги показали характер. Они не постеснялись действовать первым номером, показывая довольно агрессивный футбол. В итоге смогли сравнять счёт, а на 88-й минуте даже вырвали три очка (3:2). Красота!



По факту, конечно, «Сампдория» оказалась совершенно не готова физически. Кроме того стоит выделить слабую оборону новичка Серии А. Самое громкое имя в защите — Камил Глик, любители чемпионата Франции прекрасно знают, как часто поляк привозил в «Монако». Думается, от серьёзных соперников «ведьмы» будут исправно получать не меньше двух-трёх штук.



«Интер» тоже начал с эпичной победы, тоже при большой доле везения. В родных стенах удалось обставить «Фиорентину»: проигрывали со счётом 2:3 к 87-й минуте, однако голы Лукаку и Д’Амброзио позволили взять верх. Центр обороны тоже напоминал цирк: де Врей был дисквалифицирован, Годин ушёл, а Шкриньяр находится в подвешенном состоянии (остался в запасе).

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Трио Коларов-Бастони-Д’Амброзио не раз оставалось в дураках, опытнейший Франк Рибери покуражился на славу и отдал две результативные передачи. С возвращением де Врея должно стать получше, и всё же свою пару-тройку моментов «Беневенто» наверняка получит. Х2 + обе забьют за 1.98 выглядит здорово.



Ставка попроще — ИТБ 2 гола «Интера» за 1.69. Коэффициент кажется завышенным. Лукаку и Лаутаро находятся в хорошей форме, а недостатка моментов у них точно не будет. На наш взгляд, даже имеет смысл рассмотреть ИТБ 2.5 гола гостей за 2.26.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Беневенто» — «Интер» 30 сентября 2020 года

Соперники накануне выдали сверхрезультативные победы: «Беневенто» одолел «Сампдорию» со счётом 3:2, а «Интер» дожал «Фиорентину» (4:3). Защита у нерадзурри совсем не впечатляет, зато с атакой порядок. Лукаку и Лаутаро в хорошем состоянии, а уровень исполнителей у новичка Серии А крайне скромный. Свои два-три гола фаворит тут наверняка сообразит.



Ставка: ИТБ 2 гола «Интера» за 1.69.