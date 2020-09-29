«Уэска» — «Атлетико». Прогноз: 6:1 — лишь разгон для Луиса Суареса, Фелиша и Диего Косты

30 сентября состоится матч 4-го тура чемпионата Испании «Уэска» — «Атлетико». Начало встречи — в 22:30 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Атлетико» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.49. Успех «Уэски» оценён букмекерами коэффициентом 8.80.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Уэска» — «Атлетико» 30 сентября

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Испании «Уэска» — «Атлетико» Мадрид 30 сентября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.30, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.71. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.10. Если обе забьют, сыграет ставка 2.40.

Анализ и прогноз матча 4-го тура Примеры «Уэска» — «Атлетико» (30.09.2020)

Чемпионат Испании стартовал с места в карьер. С начала сезона прошло две недели, а на носу уже четвёртый тур. Играть приходится практически без пауз. Первый тур обошёлся без грандов: «Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Севилья» получили дополнительный отдых от руководства лиги, поскольку в августе участвовали в решающих стадиях еврокубков.

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Со второго тура Ла Лиги в дело вступил мадридский «Реал», а с третьего старт взяли остальные — «Атлетико», «Барселона» и «Севилья». Все в сборе. Программа четвёртого тура Примеры продолжится в среду, 30 сентября, сразу четырьмя матчами. В 20:00 мск в Уэске местный одноимённый клуб начнёт выяснять отношения с «Атлетико».

Мадридцы сильно удивили в воскресенье. Не самим фактом победы над «Гранадой», конечно, хотя «насриды» очень здорово начали сезон и даже находились на первой строчке. А тем, как это было сделано. Шесть голов АТМД забивает крайне редко, но тут всё сошлось воедино. И получилось 6:1.

Понятно, что реализация оказалась выше средней. В первом тайме удалось отличиться лишь однажды (плюс Сауль не реализовал пенальти), зато дальше понеслось. К моменту дебюта Луиса Суареса игра оказалась сделана — 3:0. Однако именно уругваец сделал её по-настоящему эпической.

«Реал Сосьедад» — «Валенсия». Прогноз: нет Черышева — нет победы. Хави Грасию ждёт беда «Летучие мыши» пропустили пять мячей в трёх турах, хотя соперники были довольно скромными.

Он прибыл в Мадрид всего за сутки до встречи, успел провести лишь одну тренировку с новой командой. И оформил дубль за 20 минут, добавив к нему результативную передачу. По данным СМИ, на этот раз девятый номер появится в основе. Скорее всего, на 90 минут его пока не хватит, но в любом случае посмотреть будет на что.

«Уэска», между прочим, пока оставляет приятное впечатление. Состав довольно скромный, но контроль мяча налажен добротно. В трёх поединках набрано два очка, хотя по игре команда заслуживала большего. С «Кадисом» (0:2) из колеи выбил быстрый гол, плюс подвела реализация.

Зато с «Вильярреалом» и «Валенсией» сыграли вничью (дважды по 1:1). Больше того — в обоих случаях имели шансы на победу. Похоже, «оскенцы» не станут застёгиваться на все пуговицы. Естественно, «Атлетико» это только на руку, ведь преимущество в уровне исполнителей колоссальное.

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«Уэска» гостила в Примере в сезоне-2018/2019, тогда она дважды получила от «матрасников» по 0:3. Шансы зацепиться у новичка элитного дивизиона откровенно невелики. Состав у АТМД будет близок к оптимальному. Нет только Хименеса и Врсалько, но нагрузка на оборону вряд ли окажется колоссальной.

А с атакой полный порядок, у Диего Симеоне солидный выбор. При любых раскладах будут возможности усилить игру после перерыва. Мы бы выбирали между П2 с форой (-1) за крепкий коэффициент 1.88 и ИТБ 1.5 гола «Атлетико» за 1.80. Брать П2 всухую не рискнём, «Уэска» выглядит бодро и подкараулить свой шанс вполне способна.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Уэска» — «Атлетико» Мадрид 30 сентября 2020 года

«Уэска» оставляет приятное впечатление. Это всё та же скромная команда, которая не стесняется ограниченного состава и старается играть в футбол, а не жмётся к воротам в надежде на чудо. Правда, для «Атлетико» такие соперники гораздо удобнее. Разница в уровне исполнителей солидная, так что пару мячей мадридцы наверняка оформят.

Ставка: победа «Атлетико» с форой (-1) за 1.88.