«Динамо» К — «Гент», «Реал С» — «Валенсия» и другие матчи. На что ставить 29 сентября

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 29 сентября.
На что ставить в футболе 29 сентября
Квалификация Лиги чемпионов подошла к своей развязке. Во вторник начинают играть ответные матчи раунда плей-офф. Киевское «Динамо» постарается удержать комфортные выездные 2:1 против «Гента». «Олимпиакос» на выезде сыграет против «Омонии» (после 2:0 дома), а «Ференцварош» и «Мольде» определят победителя после 3:3 в первой игре. Два матча пройдут в чемпионате Испании: «Реал Сосьедад» сыграет с «Валенсией», а «Хетафе» примет «Бетис».
Если реальный футбол вас сегодня не устраивает, можно сделать ставку на киберфутбол. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.
На что ставить в хоккее 29 сентября
Большой игровой день в КХЛ – сразу 7 встреч. Если, конечно, не случится форс-мажора. С карантина должно вернуться рижское «Динамо», латвийцам предстоит сыграть против ЦСКА. Интересная вывеска и в Ярославле, где «Локомотив» примет «Металлург».
На что ещё ставить 29 сентября
Во вторник стартует баскетбольный Еврокубок. Запланированы 3 встречи, правда, российские клубы сегодня не сыграют. Кроме того, можно сделать ставки на игры в чемпионатах Франции и Польши.
Мужское волейбольное «Динамо» в Лиге чемпионов играет квалификационный турнир. Сегодня команда Константина Брянского сыграет с хозяином раунда – австрийской «Задругой».
На «Ролан Гаррос» завершится первый круг, если позволит погода. Андрей Рублев после титула в Гамбурге стартует в Париже матчем против сильного, но непрофильного на грунте Сэма Куэрри. В женской части соревнований Дарья Касаткина сразится с Хармони Тан из Франции, Виталия Дьяченко сыграет со Слоан Стивенс, Людмиле Самсоновой предстоит матч против Софьи Кенин, а Веронике Кудерметовой – против Паолин Парментье. Ну а Камила Рахимова поборется с гречанкой Марией Саккари.
Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!
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