«Бавария» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз: бедные Санчо и Холанд! Это будут долгие 90 минут

30 сентября состоится матч за Суперкубок Германии «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд. Начало игры — в 21:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Баварии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.55. Успех «Боруссии» оценён букмекерами коэффициентом 5.70. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.00.

Букмекерские коэффициенты на матч Суперкубка Германии «Бавария» — «Боруссия Д»

Букмекеры считают, что матч за Суперкубок Германии «Бавария» — «Боруссия Д» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35.

Анализ и прогноз матча за Суперкубок Германии «Бавария» — «Боруссия Д» (30.09.2020)

Немецкий футбол вошёл в колею. Позади два тура в чемпионате Германии и первый раунд Кубка страны. Команды провели как минимум по три официальных матча, прогрелись и вошли в колею. Уже совсем скоро состоится вторая международная пауза в сезоне, а дальше придёт время групповых стадий еврокубков.

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А пока — Суперкубок Германии. По итогам прошлого сезона «Бавария» оформила требл, забрав чемпионат и Кубок страны, а также Лигу чемпионов. Потому трофей она будет разыгрывать с командой, которая финишировала второй в немецкой Бундеслиге. А это дортмундская «Боруссия».



Стартовали соперники синхронно: победили всухую в первом туре и сенсационно уступили во втором. «Шмели» разобрались с «Боруссией» М (3:0), однако затем проиграли в гостях «Аугсбургу» со счётом 0:2. Естественно, имели колоссальное преимущество: 80-20 по владению мячом, 11-3 по угловым, 18-6 по ударам.



Вот только непосредственно опасных моментов было не так много. «Фуггеры» оба мяча забили в упор, а вот дортмундцы с большим трудом выходили на ударные позиции. Рафал Гикевич, конечно, выручил несколько раз, и всё же говорить о каком-то диком отскоке нельзя. Просто фаворит сыграл ниже своего уровня.

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Мюнхенцы в первом туре стёрли с футбольного поля «Шальке» (8:0), после чего отправились в Будапешт на матч за Суперкубок Европы. Там с большим трудом дожали «Севилью» (2:1 д.в.): пришлось отбегать 120 минут, хотя имелись все шансы закончить дело в основное время. Естественно, это сказалось на запасе сил и эмоций.



В результате они разгромно проиграли «Хоффенхайму» со счётом 1:4, причём по делу. Мячом владели безоговорочно, но слишком уж много позволяли у своих ворот. Тем не менее ничего страшного не случилось. Клуб из Зинсхайма постоянно доставляет проблемы чемпиону Германии, это, пожалуй, самый неудобный соперник на внутренней арене.



Точечная ротация явно не помогла (Левандовски, Горецка и Коман начали на лавке), в защите начудили, но всё равно оставались в седле до 77-й минуты. Затем хозяева оформили третий, а в компенсированное время реализовали пенальти. Очень неприятно, но глобально ничего непоправимого не произошло. Благо что календарь даёт замечательный шанс закрыть неудачу.

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И вот тут надо бы пожалеть дортмундскую «Боруссию». Уставшая «Бавария» могла бы сыграть заметно ниже своих возможностей, да только теперь ей надо отвечать на 1:4. Никаких проблем с мотивацией и злостью у фаворита не будет. А когда подопечные Ханса-Дитера Флика действительно играют на максимуме, выстоять под таким напором практически нереально.



Тем более в логове зверя, ведь битва состоится на «Альянц-Арене». В прошлом году «шмели» забрали Суперкубок Германии, одолев команду Нико Ковача со счётом 2:0. Похоже, пришло время расплаты. По уровню футбола в вакууме «Бавария» сейчас сильнее всех в Европе, а обидное поражение не позволит отбывать номер.



Раз так, гостей ждут серьёзные проблемы. Мы бы выбирали между П2 с форой (-1) за 1.84 и П1 в первом тайме за 2.00. Думается, хозяева проведут агрессивный дебют и прижмут соперника к воротам, а центр обороны у дортмундцев ошибается довольно часто. Можно даже рассмотреть П1 с форой (-1.5) за 2.29.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «Бавария» — «Боруссия Д» 30 сентября 2020 года

У «Баварии» очень плотный график, но сезон только начался и какой-то особой усталости тут быть не должно, всё же напряжённым календарём мюнхенцев не удивить. По качеству футбола они превосходят любой клуб Европы, а разгром от «Хоффенхайма» обеспечит мотивацию и злость. Дортмундцам можно только посочувствовать — их ждут очень долгие 90 минут.



Ставка: победа «Баварии» в первом тайме за 2.00.