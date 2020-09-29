«Тоттенхэм» — «Челси». Прогноз: Лэмпард, Вернер и Хаверц выбьют Моуринью из Кубка лиги

29 сентября состоится матч 4-го тура раунда Кубка английской лиги «Тоттенхэм» — «Челси». Начало встречи — в 21:45 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу «Челси» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.65. Успех «Тоттенхэма» оценивается букмекерами коэффициентом 5.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка лиги «Тоттенхэм» — «Челси» 29 сентября

Эксперты считают, что матч Кубка английской лиги «Тоттенхэм» — «Челси» 29 сентября не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идет в букмекерских конторах за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.49. Ничья оценена букмекерами коэффициентом 4.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.63.

Анализ и прогноз матча Кубка английской лиги «Тоттенхэм» — «Челси» (29.09.2020)

Многострадальный сезон-2019/2020 остался позади. Для английского футбола он получился непростым, но историческим: долгожданное чемпионство «Ливерпуля», возрождение «Челси» и «Манчестер Юнайтед» под руководством легенд этих клубов, возвращение «Лидса» в АПЛ.

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Наступает время сезона-2020/2021. Суперкубок Англии отыграли ещё в августе, три тура английской Премьер-лиги также позади. Пришло время Кубка лиги. 29 сентября одним матчем откроется четвёртый раунд. Вывеска изумительная: «Тоттенхэм» в родных стенах будет выяснять отношения с «Челси», начало — в 21:45 мск.



Не самое принципиальное, но всё же дерби. «Шпоры» вышли в 1/8 финала турнира без борьбы: в «Лейтон Ориент» зафиксировали вспышку коронавируса, встречу сперва перенесли, а затем отменили. Власти округа Уолтем-Форест запретили проведение игры, в результате хозяева получили техническое поражение.



Тем не менее график у подопечных Жозе Моуринью всё равно адский. Им предстоит провести четвёртый матч за восемь суток, а уже 1 октября сражаться с «Маккаби» из Хайфы за место в групповом этапе Лиги Европы. ЛЕ — второй путь к попаданию в Лигу чемпионов после АПЛ, а вот национальные Кубки в самый престижный турнир Европы не выведут. А это огромные деньги от УЕФА.

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Потому вполне логично, что тренерский штаб хозяев проведёт широкую ротацию в игре Кубка английской лиги. Дело в том, что матч чемпионата Англии с «Ньюкасл Юнайтед» состоялся ещё 27 сентября, а выходить на поле через день в боевом составе сродни самоубийству. При такой нагрузке травмы станут делом времени.



А вот у «Челси» расклад гораздо приятнее. В АПЛ они отыграли на сутки раньше, с горем пополам вырвав ничью в гостях у новичка элитного дивизиона «Вест Бромвича» (3:3). Гордиться, ясное дело, абсолютно нечем, но сам факт отыгрыша с 0:3 должен добавить футболистам позитивных эмоций.



Следующий поединок состоится 3 октября, причём путешествовать не придётся — на своём поле сыграют с «Кристал Пэлас». Фрэнк Лэмпард наверняка тоже даст шанс ближайшему резерву. И всё же с учётом всех факторов логично предположить, что состав синих окажется ближе к оптимальному. Да и скамейка у них интереснее.

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Потому перекос в линии в пользу гостей вполне оправдан. В то же время лезть в большие форы опасно, поскольку «Челси» сейчас смотрится слишком нестабильно. С «Брайтоном» натурально отскочили, с «Ливерпулем» наломали дров, от «Вест Бромвича» вообще получили три мяча к 27-й минуте.



Думается, даже резервисты «шпор» получат пару-тройку хороших моментов. Так что проблемы с голами вряд ли возникнут. На обе забьют дают скромный коэффициент 1.63, а вот обе забьют + Х2 идёт за симпатичные 1.97. Также можно рассмотреть Х2 + тотал больше 2.5 мяча за 1.91.

Прогноз и ставки на матч Кубка лиги «Тоттенхэм» — «Челси» 29 сентября 2020 года

У Жозе Моуринью просто нет выбора: четвёртый матч за восемь суток. Предыдущий был 27 сентября, следующий состоится 1 октября. Вопрос ставится так: либо максимально широкая ротация, либо высочайшая вероятность травм. Думается, португалец выставит второй состав, а вот у синих график гораздо приятнее и ротация должна быть сдержанной. Раз так, шансы «Челси» гораздо выше.



Ставка: «Челси» не проиграет + обе забьют за 1.97.