«Реал» — «Вальядолид». Прогноз: Бензема и Модрич порадуют Зидана, Куртуа не пропустит

Действующий чемпион Испании привёз четыре очка с двух тяжёлых выездов, а теперь сыграет дома.

30 сентября состоится матч 4-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Вальядолид». Начало встречи — в 22:30 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.29. Успех «Вальядолида» оценён букмекерами коэффициентом 13.75.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Реал М» — «Вальядолид»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Реал Мадрид» — «Вальядолид» 30 сентября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.66, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.50. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 6.60. Если обе забьют, сыграет ставка 2.08.

Анализ и прогноз матча 4-го тура Примеры «Реал» — «Вальядолид» (30.09.2020)

Чемпионат Испании стартовал с места в карьер. С начала сезона прошло две недели, а на носу уже четвёртый тур. Играть приходится практически без пауз. Первый тур обошёлся без грандов: «Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Севилья» получили дополнительный отдых от руководства лиги, поскольку в августе участвовали в решающих стадиях еврокубков.

«Уэска» — «Атлетико». Прогноз: 6:1 — лишь разгон для Луиса Суареса, Фелиша и Диего Косты В первом туре мадридцы разнесли крепкую «Гранаду», пришло время новичка Примеры.

Со второго тура Ла Лиги в дело вступил мадридский «Реал», а с третьего старт взяли остальные — «Атлетико», «Барселона» и «Севилья». Все в сборе. Программа четвёртого тура Примеры продолжится в среду, 30 сентября, сразу четырьмя матчами. В 22:30 мск в Мадриде местный «Реал» начнёт выяснять отношения с «Вальядолидом».

Старт сезона получился для действующего чемпиона Испании непростым, но рабочим. Календарь подбросил два тяжелейших выезда — в Сан-Себастьян к «Реалу Сосьедад» и в Севилью к «Бетису». В обоих случаях «сливочные» не имели подавляющего преимущества, но всё же выглядели лучше и создали больше остроты.

Просто в первом случае немного не повезло, а во втором — немного повезло. С басками закончили по нулям, а вот с зелёно-белыми удалось вырвать победу (3:2). Мануэль Пеллегрини громко жаловался на судейство на пресс-конференции, хотя по факту арбитр отработал нормально.

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Как показали повторы, пенальти действительно был (рука Бартры шла навстречу мячу), красная карточка и опасный штрафной — тоже (Эмерсон действительно совершил фол последней надежды, сделав это за пределами штрафной площади). В сухом остатке у подопечных Зинедина Зидана четыре очка с двух неприятных выездов — результат достойный. Пожалуй, ровно столько команда и заслуживала.

И всё это на фоне кадровых проблем. В четвёртом туре придётся обойтись без Крооса, Мариано и Милитао, также под большим вопросом участие Азара и Асенсио. «Скамейка» заметно укоротилась, однако основа в порядке: вернулся Марсело, а в полузащите есть Касемиро, Модрич, Иско и Вальверде.

Для победы над аутсайдером должно хватить. «Вальядолид», впрочем, оставляет приятное ощущение на старте сезона. Побед пока нет, хотя в родных стенах команда смотрелась заметно интереснее «Реала Сосьедад» и «Сельты». В обоих случаях пришлось довольствоваться счётом 1:1.

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А вот единственный выезд обернулся разочарованием — 0:2 от «Бетиса». Там всё стало понятно уже к середине первого тайма, когда преимущество хозяев достигло двух мячей. В остальном бело-фиолетовые — это довольно организованный коллектив, который мало пропускает по меркам представителя нижней части турнирной таблицы.

Достаточно сказать, что в двух матчах прошлого сезона с «Реалом» они вытащили из сетки ворот всего два мяча. И сейчас на фоне кадровых потерь мадридцам вряд ли удастся добиться разгрома. Впрочем, график у фаворита приятный, к тому же он имел лишние сутки на восстановление.

Потому ждём классической победы подопечных Зинедина Зидана образца заключительной части минувшего первенства: спокойно, без особых подвигов в атаке, зато с надёжностью в обороне. Мы бы выбирали между П1 с разницей в 1-2 гола за 2.07 и П1 всухую за 2.08. Ждём чего-то вроде 2:0.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Реал» — «Вальядолид» 30 сентября 2020 года

Мадридцы начали сезон вполне недурно: привезли четыре очка с тяжёлых выездов в Сан-Себастьян и Севилью. Теперь играть предстоит на своём поле. Соперник скромный, но обученный. Много «Вальядолид» не пропускает, так что вероятность разгрома невысока и лезть в большие форы опасно. Нам больше нравится П1 всухую за 2.08 — атакующий потенциал у бело-фиолетовых скромный

Ставка: победа «Реала» всухую за 2.08.