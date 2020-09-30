График у красно-белых очень плотный, а «лягушки» сейчас в порядке.

«Севилья» — «Леванте». Прогноз: де Йонг и Ракитич сядут в лужу перед визитом на «Камп Ноу»

1 октября состоится матч 4-го тура чемпионата Испании «Севилья» — «Леванте». Начало встречи — в 20:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Севильи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.45. Успех «Леванте» оценён букмекерами коэффициентом 7.30.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Севилья» — «Леванте» 1 октября

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Севилья» — «Леванте» 1 октября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.73, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.30. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.90. Если обе забьют, сыграет ставка 1.89.

Анализ и прогноз матча 4-го тура Примеры «Севилья» — «Леванте» (01.10.2020)

Чемпионат Испании стартовал с места в карьер. С начала сезона прошло две недели, а на носу уже четвёртый тур. Играть приходится практически без пауз. Первый тур обошёлся без грандов: «Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Севилья» получили дополнительный отдых от руководства лиги, поскольку в августе участвовали в решающих стадиях еврокубков.

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Со второго тура Ла Лиги в дело вступил мадридский «Реал», а с третьего старт взяли остальные — «Атлетико», «Барселона» и «Севилья». Все в сборе. Программа четвёртого тура Примеры продолжится в четверг, 1 октября, четырьмя матчами. В 20:00 мск в Севилье местный одноимённый клуб на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» начнёт выяснять отношения с «Леванте».

Старт сезона для красно-белых получается крайне насыщенным. Начали с битвы за Суперкубок УЕФА с самой «Баварией» в Будапеште. Немецкий клуб, конечно, имел преимущество, но всё же удалось довести дело до дополнительного времени. Там, правда, мюнхенцы всё же оказались сильнее (2:1).

Уже 27 сентября пришлось отправлять в Кадис. Новичок элитного дивизиона оказал очень достойное сопротивление. Не пропустил в первом тайме, открыл счёт и сохранял лидерство вплоть до 65-й минуты. Подопечные Хулена Лопетеги, естественно, полностью владели территорией и давили, но говорить о каком-то колоссальном преимуществе не приходилось.

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Строго говоря, аутсайдер просто не дотерпел. Не хватило глубины скамейки. Лопетеги освежил игру, использовав все пять замен к 78-й минуте. Все голы сделали именно вышедшие на поле футболисты: де Йонг забил первый мяч, Мунир провёл второй с передачи Хордана, а потом ассистировал Ракитичу на третий. Итог — 3:1.

«Леванте» провёл только два поединка, поскольку во втором туре ему выпал мадридский «Атлетико» (игру перенесли). И оставил очень приятное впечатление. В дерби просто не повезло: «Валенсия» смотрелась заметно хуже, однако забила абсолютно всё, а вот у «лягушек» с реализацией не клеилось (2:4).

Зато отыгрались на «Осасуне», причём в гостях. Расклад получился примерно тем же, что и у «Севильи» с «Кадисом». Тоже пропустили первыми (только отыгрались очень быстро), тоже владели инициативой, тоже смогли дожать. Даже итоговый счёт идентичен — 3:1. И это ещё в середине второго тайма клуб из Валенсии не реализовал пенальти.

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На наш взгляд, перекос в линии букмекеров чрезмерен. Гости выглядят симпатично, а вот «Севилья» проведёт третью встречу за семь суток. График крайне плотный, а ведь уже 4 октября предстоит ехать на «Камп Ноу» к «Барселоне». На таком фоне ротация кажется практически неизбежной, что повышает шансы аутсайдера.

«Леванте» будет свежее из-за перенесённого матча с «Атлетико», да и в «Севильей» он в прошлом году играл вполне успешно. 0:1 в гостях, 1:1 дома, в Кубке Испании тоже попили кровушки (1:3). Мы бы выбирали между П2 с форой (+1.5) за 1.67 и обе забьют за 1.89. В атаке «лягушки» сейчас хороши.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Севилья» — «Леванте» 1 октября 2020 года

«Севилья» проведёт третий матч за семь суток, а ведь с «Баварией» пришлось играть 120 минут. «Леванте» пропустил игру второго тура с «Атлетико» и должен быть свежее. Кроме того, «лягушки» находятся в отличном тонусе: они смотрелись интереснее «Валенсии» в дерби и по делу обыграли «Осасуну» на выезде. Если красно-белые и возьмут верх, то с большим трудом.

Ставка: победа «Леванте» с форой (+1.5) за 1.67.