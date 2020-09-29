«Бёрнли» — «Манчестер Сити». Прогноз: Гвардиола разнесёт середняка после 2:5 от «Лестера»

30 сентября «Бёрнли» примет «Манчестер Сити» в матче 4-го раунда Кубка лиги Англии. Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.40. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 8.60. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.05.

Букмекерские коэффициенты на матч Кубка лиги «Бёрнли» — «Манчестер Сити» 30 сентября

Букмекеры считают, что матч Кубка лиги Англии «Бёрнли» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.44. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.65. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.06.

Анализ и прогноз матча Кубка английской лиги «Бёрнли» — «Ман Сити» (30.09.2020)

Новый футбольный сезон в Англии стартовал месяц назад, а теперь набрал солидный ход. И в Суперкубке сыграли, и в английской Премьер-лиге благополучно отгремел третий тур. Теперь на носу четвёртый раунд Кубка лиги, в деле осталось 16 клубов.

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Программа запечатана в три дня. Один поединок пройдёт 29 сентября, ещё четыре – 30 сентября, а закроют раунд три игры 1 октября. Среди прочих в среду будут сражаться два представителя АПЛ «Бёрнли» и «Манчестер Сити». Их встреча начнётся в 21:00 мск и пройдёт на стадионе «Терф Мур» в Бёрнли.



В прошлом раунде Кубка английской лиги «Бёрнли» играл с лондонским «Миллоуллом». Дело было в столице Англии, получилось весьма успешно. Гости смотрелись активнее и основательнее в атаке, заслуженно победив со счётом 2:0.



После этого бордовые даже успели сыграть в третьем туре АПЛ. Они принимали «Саутгемптон» и уступили с минимальным счётом. Встреча получилась малосодержательная. Гости забили единственный гол уже на пятой минуте и сели к своей штрафной. Однако хозяевам на этот раз придумать что-то вразумительное впереди не удалось.

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Вообще, новый сезон у «Бёрнли» пока не задался. Игру первого тура перенесли, а в двух последующих встречах АП команда из одноименного города проиграла с общим счётом 2:5. Дать отпор грозному сопернику в предстоящем поединке будет трудно.



«Манчестер Сити» в прошлом раунде Кубка лиги Англии встречался на своём поле с «Борнмутом», который вылетел в Чемпионшип. Преимущество хозяев было очень значительным: 19-3 по ударам, 7-1 по угловым и 73-27 по проценту владения мячом. Однако победить «Манчестеру» удалось лишь со счётом 2:1.



В АПЛ «горожане» успели провести всего две игры, поскольку получили на одну неделю отдыха больше остальных. Собственно, в матче прошлого тура они принимали «Лестер Сити» и проиграли со счётом 2:5. Смотрелись хозяева и тут активнее, но неосторожно действовали в собственной штрафной и умудрились за 90 минут получить в свои ворота три пенальти.

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На заключительном отрезке прошлого сезона команда Пепа Гвардиолы одолела «Бёрнли» со счётом 5:0. Только вот теперь мы бы не стали ждать похожего сценария. Дело в том, что к новому сезону «Манчестер Сити» подходит со значительными кадровыми проблемами.



До сих залечивает травму Серхио Агуэро. С ним в лазарете находятся также Бернарду Силва, Жоау Канселу, Гюндоган и Жезус. Любопытно, что тут много игроков группы атаки. Статистика личных встреч, разумеется, на стороне «горожан». Собственно, 10 побед в 14 играх.

Однако более четырёх голов на двоих не ждём. Проверим ставку П2 + тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 1.87. Подопечные Шона Дайча в родных стенах много не пропускают, а постоянно жалующийся на плотный календарь Гвардиола наверняка проведёт широкую ротацию.

Прогноз и ставки на матч Кубка лиги «Бёрнли» — «Манчестер Сити» 1 октября 2020 года

Понятно, что «Манчестер Сити» выйдет на матч с «Бёрнли» фаворитом. Тут и разница в классе, и статистика личных встреч играет за «горожан». Однако очередной крупной победы не ждём, поскольку у голубых некоторые кадровые проблемы с атакой. К тому же Гвардиола часто жалуется на плотный календарь, так что наверняка произведёт широкую ротацию.



Ставка: победа «Манчестер Сити» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.87.