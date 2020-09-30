«Астон Вилла» — «Сток Сити». Прогноз: Грилиш, Флетчер и Бертран Траоре возьмут выходной

1 октября состоится матч 4-го тура раунда Кубка английской лиги «Астон Вилла» — «Сток Сити». Начало встречи — в 21:00 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Астон Вилла» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Успех «Стока» оценивается букмекерами коэффициентом 5.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка лиги «Астон Вилла» — «Сток» 1 октября 2020 года

Эксперты считают, что матч Кубка английской лиги «Астон Вилла» — «Сток Сити» 1 октября будет результативным: тотал больше 2.5 мяча ид`т в букмекерских конторах за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.05. Ничья оценена букмекерами коэффициентом 3.98. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78.

Анализ и прогноз матча Кубка английской лиги «Астон Вилла» — «Сток» (01.10.2020)

Многострадальный сезон-2019/2020 остался позади. Для английского футбола он получился непростым, но историческим: долгожданное чемпионство «Ливерпуля», возрождение «Челси» и «Манчестер Юнайтед» под руководством легенд этих клубов, возвращение «Лидса» в АПЛ.

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Наступило время сезона-2020/2021. Суперкубок Англии отыграли ещё в августе, три тура английской Премьер-лиги также позади. Пришло время Кубка лиги. 1 октября тремя матчами завершится программа четвёртого раунда. В 21:00 мск в Бирмингеме местная «Астон Вилла» начнёт выяснять отношения со «Сток Сити».



«Львы» в прошлом сезоне до последнего боролись за выживание, зато теперь начали новую жизнь. Первый тур чемпионата Англии пропустили (календарь подкинул «Манчестер Сити», игру перенесли), зато потом одержали четыре победы в четырё официальных матчах. Три из них — всухую.



Два успеха пришлись на Кубок английской лиги, ещё два состоялись в АПЛ. В кубковом турнире соперники достались довольно простые: сперва оставили не у дел «Бёртон Альбион» (3:1), затем разгромили «Бристоль Сити» (3:0). В первом случае дожали соперника только в концовке (мешала слабая реализация), зато во втором вели в два мяча уже к 14-й минуте.

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4:0 по итогам двух матчей чемпионата Англии — большой успех, хотя радоваться рано. С «Шеффилд Юнайтед» откровенно повезло: остались в большинстве уже на 12-й минуте, но всё равно могли потерять очки. К счастью, приобретённый у «Арсенала» Дамиан Мартинес потащил пенальти, а в середине второго тайма Эзри Конса забил после углового (1:0).



А в понедельник досталось «Фулхэму», который, похоже просто не готов к АПЛ. «Дачники» получили два мяча уже к 15-й минуте. Дальше «Астон Вилла» с чистой совестью отдала территорию и перешла на режим экономии энергии. В дебюте второго тайма Тайрон Мингс забил третий гол, всё стало окончательно понятно.



«Сток Сити» начал сезон в Чемпионшипе откровенно средненько. Четыре очка в трёх турах при всего одном забитом мяче. 0:0 с «Миллуолом», 0:2 от «Бристоль Сити» и 1:0 с «Престоном». Гордиться единственной победой довольно сложно: «гончары» с 22-й минуты имели численное преимущество, хотя соперник всё равно создал достаточно.

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В Кубке лиги подопечные Майкла О’Нила высадили экспериментальный состав «Вулверхэмптона» (1:0), а затем разбили «Джиллингем» (3:0) из третьего дивизиона. В общем, котировки букмекеров выглядят логично. Шансы хозяев смотрятся солиднее, но с созиданием у них проблемы, а «Сток» довольно неплох в обороне.



Потому высокой результативности тут быть не должно. Тотал меньше 2.5 гола за 2.05 смотрится интересно, альтернативный вариант — 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 1.74. Бирмингемцам 4 октября принимать «Ливерпуль», так что без ротации наверняка не обойдётся.

Прогноз и ставки на матч Кубка лиги «Астон Вилла» — «Сток Сити» 1 октября 2020 года

Разница в уровне исполнителей сомнений не вызывает, но «Астон Вилла» наверняка проведёт довольно широкую ротацию, поскольку уже 4 октября предстоит принимать «Ливерпуль». «Сток Сити» слабо созидает, зато с обороной у него порядок. «Львам» придётся владеть территорией, но полуторным составом они вряд ли впечатлят в позиционном нападении. Берём тотал меньше 2.5 гола.



Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.05.