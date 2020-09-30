«Сельта» — «Барселона». Прогноз: что вы будете делать с Месси и Фати без Фёдора Смолова?

1 октября состоится матч 4-го тура чемпионата Испании «Сельта» — «Барселона». Начало встречи — в 22:30 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.58. Успех «Сельты» оценён букмекерами коэффициентом 6.30.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Сельта» — «Барселона» 1 октября

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Сельта» — «Барселона» 1 октября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.67, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.48. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.75. Если обе забьют, сыграет ставка 1.70.

Анализ и прогноз матча 4-го тура Примеры «Сельта» — «Барселона» (01.10.2020)

Чемпионат Испании стартовал с места в карьер. С начала сезона прошло две недели, а на носу уже четвёртый тур. Играть приходится практически без пауз. Первый тур обошёлся без грандов: «Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Севилья» получили дополнительный отдых от руководства лиги, поскольку в августе участвовали в решающих стадиях еврокубков.

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Со второго тура Ла Лиги в дело вступил мадридский «Реал», а с третьего старт взяли остальные — «Атлетико», «Барселона» и «Севилья». Все в сборе. Программа четвёртого тура Примеры продолжится в четверг, 1 октября, четырьмя матчами. В 22:30 мск в Виго местная «Сельта» начнёт выяснять отношения с «Барселоной».

Каталонцы великолепно открыли сезон. Легко и непринуждённо смяли в родных стенах «Вильярреал» со счётом 4:0, решив все вопросы уже к 35-й минуте, когда разница достигла трёх мячей. Второй тайм превратился в формальность. Фаворит ослабил хватку и никуда не спешил, но всё же не пропустил.

С одной стороны, впечатление удалось произвести. В атаке получалось практически всё, а Ансу Фати стал главным героем: оформил дубль к середине первого тайма и заработал пенальти, с которого Лионель Месси забил третий гол. Пожалуй, о лучшем дебюте на посту главного тренера Рональд Куман даже не мечтал.

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В то же время делать выводы слишком рано. Фати, конечно, красавец: здорово начал в сборной Испании, а теперь искрит в клубе. Однако нужно делать скидку на стиль соперника. «Жёлтая субмарина» старается играть в атаку, всё же сине-гранатовым такие команды максимально удобны.

Пространства было необычайно много, что и привело к россыпи голов в первом тайме. В прошлом сезоне «Вильярреал» тоже дважды обыграли (2:1 и 4:1). Унаи Эмери вообще любит проигрывать «Барселоне». Теперь важно понять, насколько успешно каталонцы будут смотреться против застёгнутых на все пуговицы соперников.

Впрочем, «Сельты» это не касается, она довольно неплохо владеет мячом и не стесняется действовать первым номером в случае необходимости. В минувшем сезоны «кельты» даже отобрали очки у подопечных Кике Сетьена (2:2 на своём поле). Гроза грандов Ла Лиги Фёдор Смолов вернулся в «Локомотив», но забивать тут по-прежнему есть кому.

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В трёх турах набрано пять очков при не самом слабом календаре. 0:0 с «Эйбаром» на выезде (создали немного, но у соперника моментов вообще не было), 2:1 дома с «Валенсией» (абсолютно по делу) и 1:1 в гостях у «Вальядолида» (бело-фиолетовые оказались даже ближе к победе).

Уровень исполнителей у гостей, естественно, гораздо выше. И всё же на свой гол подопечные Оскара Гарсии могут рассчитывать. Линия атаки у них более чем солидная (Аспас, Нолито, Денис Суарес, Санти Мина, Эмре Мор), а вот у сине-гранатовых имеются проблемы в защите. К тому же Марк-Андре тер Штеген травмирован, а Нето ему уступает.

«Сельта» забивала каталонцам в четырёх из пяти предыдущих очных встреч. От этого и оттолкнёмся. На обе забьют дают нестыдный коэффициент 1.70, что само по себе неплохо. Мы предпочтём Х2 + обе забьют за 1.99, всё же выиграть хозяевам будет очень сложно. Любители рисковать могут рассмотреть П2 + тотал больше 2.5 мяча за 2.22 и П2 + обе забьют за 2.95.

Прогноз и ставки на матч 4-го тура Ла Лиги «Сельта» — «Барселона» 1 октября 2020 года

Состав у гостей, конечно, гораздо мощнее, а яркий разгром «Вильярреала» должен добавить уверенности. В то же время у «Сельты» хорошая атака, а «Барселона» не может рассчитывать на травмированного тер Штегена. Клуб из Виго забивал в четырёх из пяти предыдущих очных встреч. Х2 + обе забьют выглядит здорово.

Ставка: «Барселона» не проиграет + обе забьют за 1.99.