«Ливерпуль» — «Арсенал». Прогноз: что, опять? Клопп и Артета снова порадуют ярким футболом

1 октября «Ливерпуль» примет «Арсенал» в матче 4-го тура раунда Кубка английской лиги. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.08. Успех лондонцев оценён букмекерами коэффициентом 3.60. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.05.

Букмекерские коэффициенты на матч Кубка лиги «Ливерпуль» — «Арсенал» 1 октября

Букмекеры считают, что матч Кубка английской лиги «Ливерпуль» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31.

Анализ и прогноз матча 4-го раунда Кубка лиги «Ливерпуль» — «Арсенал» (01.10.2020)

Многострадальный сезон-2019/2020 остался позади. Для английского футбола он получился непростым, но историческим: долгожданное чемпионство «Ливерпуля», возрождение «Челси» и «Манчестер Юнайтед» под руководством легенд этих клубов, возвращение «Лидса» в АПЛ.

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Наступил сезон-2020/2021. Суперкубок Англии уже отыграли, международная пауза также осталась позади. 12 сентября стартовал чемпионат Англии. Три тура пролетели незаметно, пришло время Кубка лиги. Здесь дело дошло до четвёртого раунда, то есть в борьбе остались всего 16 клубов.



На общем фоне сильно выделяется вывеска «Ливерпуль» — «Арсенал». Команды выйдут на поле стадиона «Энфилд» 1 октября в 21:45 мск. Они наверняка испытают дежа-вю, поскольку встречались в рамках чемпионата Англии 28 сентября, то есть два дня назад. Было это тоже на «Энфилде».



Получилось ярко и результативно. Лондонцы открыли счёт в середине первого тайма, но уже девять минут спустя мерсисайдцы вышли вперёд. А под конец дебютный мяч забил Диогу Жота, окончательно убив интригу (3:1). «Канониры» потерпели первое поражение в сезоне, а красные лидируют в таблице вместе с «Эвертоном» и «Лестер Сити».

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Результат получился абсолютно справедливым. Даже без Тьяго Алькантары (испанец подхватил коронавирус и остался вне заявки) преимущество действующего чемпиона казалось подавляющим. 66-34 по проценту владения мячом, 21-4 по ударам в сторону ворот. Это при том, что с 34-й минуты гости проигрывали.



Подопечные Микеля Артеты ставили на быстрый выход из обороны и старались убегать за спины защитникам «Ливерпуля», но получалось откровенно так себе. За 90 минут набежало пять офсайдов, а единственный гол пришёл после прострела с фланга, рикошета и точного удара Ляказетта с убойной позиции.



Соперники вообще встречаются в последнее время крайне часто. Это будет шестой поединок за 13,5 месяца! В конце прошлого октября они пересекались в Кубке лиги, речь тоже шла о четвёртом раунде. Тогда мерсисайдцы вторым составом одержали ярчайшую победу (5:5, 5:4 пен).

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Разумеется, обе команды проведут ротацию и дадут шанс резервистам. Вопрос только в том, насколько широкой она получится. Именно поэтому букмекеры дают на П1 больше двойки. У Юргена Клоппа в принципе не лучшие отношения с английскими кубками, а вот «Арсенал» по итогам прошлого сезона стал обладателем Кубка Англии.



График плотный, лидерам нужно отдыхать, ведь иначе резко повысится вероятность травм. Думается, нас ожидают полуторные составы, которые не станут ждать у моря погоды и покажут симпатичный футбол. Проход в следующий раунд окажется приятным бонусом, а вылет не станет катастрофой. Календарь и так крайне насыщенный.



Тотал больше 2.5 гола за аккуратный коэффициент 1.66 смотрится нормально, варианты посмелее — тотал больше 3 мяча за 1.95 и обе забьют + ТБ 2.5 гола за 1.86. Шансы «Ливерпуля» кажутся выше, поэтому 1Х + обе забьют за 2.05 тоже имеет право на жизнь.

Прогноз и ставки на матч Кубка лиги «Ливерпуль» — «Арсенал» 1 октября 2020 года

Два дня назад соперники встречались на «Энфилде», тогда «Ливерпуль» имел большое преимущество и справедливо выиграл со счётом 3:1. Теперь оба тренера наверняка проведут ротацию, поскольку график плотный. Насколько широкой она будет — непонятно, потому лезть в исход не рискнём. А вот проблемы с голами вряд ли возникнут. Проверим тотал больше 3 мяча за 1.95.



Ставка: тотал больше 3 гола за 1.95.