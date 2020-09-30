«Тоттенхэм» — «Маккаби Х». Прогноз: обидчик «Ростова» доставит неприятности даже Моуринью

1 октября «Тоттенхэм Хотспур» примет «Маккаби Хайфа» в матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу английского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.18. Успех израильтян оценён букмекерами коэффициентом 16.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 6.60.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Маккаби Х» 1 октября

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Маккаби Х» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.22. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.33.

Анализ и прогноз матча квалификации ЛЕ «Тоттенхэм» — «Маккаби Хайфа» (01.10.2020)

В Лиге Европы, как и в Лиге чемпионов, настало время раунда плей-офф квалификации. Но если в ЛЧ стадия состоит из двух поединков, то в ЛЕ игра будет всего лишь одна, так что цена ошибки максимальна. При этом болельщиков на трибуны, разумеется, не пустят.

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Все встречи запланированы на один день – 1 октября. Среди прочих выделяется пара английского «Тоттенхэм Хотспур» и израильского «Маккаби Хайфа». Путём жребия было определено, что их встреча состоится на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Это, конечно, большое подспорье для англичан.



Жозе Моуринью и его команде пока везёт в Лиге Европы. Во втором квалификационном раунде «Тоттенхэму» достался болгарский «Локомотив Пл» (2:1), а в третьем македонская «Шкендия» (3:1). В целом победить соперников не составило огромного труда, но понервничать болельщиков они заставили, хотя преимущество в обоих случаях было за английским клубом.



«Маккаби» из Хайфы проделал к раунду плей-офф квалификации турнира долгий путь. Сперва он в двух домашних матчах выбил боснийский «Железничар» (3:1) и казахстанский «Кайрат» (2:1). А в предыдущем раунде вовсе одержал гостевую волевую победу над российским «Ростовом» (2:1). Во всех случаях он пропустил по голу, но зато забить получилось целых семь штук.

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В родном чемпионате Израиля у зелёных дела идут неплохо. Они успели провести два тура, в которых набрали все шесть возможных очков и забили пять голов. Стоит также отметить, что в прошлом сезоне у команды тоже не было проблем с результативностью. По итогам она забила больше всех в регулярном первенстве.



Понятно, что «Тоттенхэм» – фаворит. Разница в классе, мягко говоря, заметна. Да и играть лондонцам предстоит на своём поле, где у них в последнее время довольно хорошая статистика выступлений. Однако доставить неприятности израильтяне определённо могут.



Дело в том, что предстоящий поединок станет для «шпор» третьим за последние пять дней. Играть в таком темпе невероятно тяжело. А у «Маккаби» было предостаточно времени, чтобы восстановиться и подготовиться, не теряя при этом тонуса. Чемпионат Израиля приостановили из-за коронавируса, то есть на отдых имелась неделя. Физическое состояние должно быть близким к оптимальному.

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27 сентября, то есть в воскресенье, «Тоттенхэм» играл с «Ньюкаслом» (1:1) в АПЛ. Лондонцы были крайне активны, много атаковали и двигались, однако победить не смогли. «Сорокам» повезло сравнять счёт уже на седьмой добавленной ко второму тайму минуте с пенальти. Чертовски обидная осечка.



А 29 сентября, во вторник, подопечные Моуринью встречались с грозным «Челси» в Кубке лиги Англии. На этот раз им повезло: проигрывали по ходу встречи, но сумели отыграться на 83-й минуте. Португальский тренер выставил полуторный состав, а Кейн и Лукас Моура вышли после перерыва. Именно их появление внесло перелом.



В любом случае сил было потрачено очень много, несколько футболистов основы отбегали 90 минут и серию пенальти. Времени же на подготовку к «Маккаби» даётся крайне мало. А ещё стоит учесть, что уже 4 октября «шпорам» предстоит тяжелейший выезд к «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии.

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Конечно, разница в классе с израильтянами позволяет провести некоторую ротацию. Только вот гости наверняка сумеют воспользоваться положением лондонцев. На наш взгляд, стоит проверить гол «Маккаби». Букмекеры оценивают его, как нам кажется, несколько завышенным коэффициентом 2.33. Всё же «Тоттенхэм» уже пропускал и от скромных болгар, и от не менее скромных македонцев.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Маккаби Хайфа» 1 октября 2020 года

Понятно, что «Тоттенхэм» идёт фаворитом в линии букмекеров. На его стороне не только заметная разница в классе, но и домашнее поле, где у лондонцев довольно яркая статистика выступлений. Однако, на наш взгляд, букмекерский коэффициент 2.33 за гол гостей несколько завышен. У подопечных Жозе Моуринью крайне плотный график, отдано очень много сил. А у «Маккаби» хорошая результативность и свежесть.



Ставка: гол «Маккаби» за коэффициент 2.33.