АЕК — «Вольфсбург». Прогноз: Каррера, Чигринский и Шахов припаркуют «автобус» в Греции

1 октября АЕК Афины примет «Вольфсбург» в матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу немецкого клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00. Успех греков оценён букмекерами коэффициентом 3.62. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.64.
Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы АЕК — «Вольфсбург» 1 октября 2020 года
Букмекеры считают, что матч Лиги Европы АЕК Афины — «Вольфсбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18.
Анализ и прогноз матча раунда плей-офф квалификации ЛЕ АЕК Афины — «Вольфсбург» (01.10.2020)
В Лиге Европы, как и в Лиге чемпионов, настало время раунда плей-офф квалификации. Но если в ЛЧ стадия состоит из двух поединков, то в ЛЕ игра будет всего лишь одна, так что цена ошибки максимальна. При этом болельщиков на трибуны, разумеется, не пустят.
Все встречи запланированы на один день – 1 октября. Среди прочих выделяется пара греческого АЕКа и немецкого «Вольфсбурга». Путём жребия было определено, что их встреча состоится на стадионе «Олимпик — Спирос Луис» в Афинах.
Греческий АЕК в последнее время завсегдатай еврокубков. Получалось не так давно даже выходить в группу Лиги чемпионов и в 1/16 финала лиги Европы. А теперь греки вступили в борьбу с третьего квалификационного раунда ЛЕ, где с минимальным счётом обыграли швейцарский «Санкт-Галлен». Всё было по делу, клуб из Афин смотрелся лучше.
После этого подопечные Массимо Карреры играли с «Ламией» в чемпионате Греции. Смотрелись чуть активнее, чаще били по воротам. В итоге получилось победить со счётом 3:0, что стало второй победой для АЕКа в двух турах нового сезона Суперлиги. Несколько футболистов основы получили отдых, что крайне важно перед решающей битвой за еврокубки.
Немецкая Бундеслига тоже стартовала не так давно. Участники успели провести по две игры. У «Вольфсбурга» пока без побед, в копилке два очка. Были ничьи с крепкими «Байером» (0:0) и «Фрайбургом» (1:1). Дебют не самый мощный, но вполне рабочий.
Зато в Лиге Европы «волки» порезвились на славу. Сначала катком прошлись по албанскому «Кукеси» (4:0), а затем разбили украинскую «Десну» (2:0). Украинцы, правда, остались в меньшинстве на 60-й минуте и не сумели оказать должного сопротивления, но немцы и в равных составах смотрелись интереснее.
Но на этот раз мы бы не стали ждать в поединке много голов. Дело в том, что обе команды строят свою игру от обороны. К тому же статус матча крайне важен, поскольку право на ошибку нет. Вполне вероятно, что соперники покажут закрытый футбол. Мы бы проверили классический тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.04.
Альтернативный вариант – Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.87. У «Вольфсбурга» и состав будет покрепче, да и немецкая Бундеслига постатуснее греческого чемпионата. При этом в прошлом сезоне Бундеслиги зелёно-белые вошли в топ-6 по набранным очкам на выезде. То есть путешествием в Грецию их не смутить, благо что играть придётся при пустых трибунах.
Прогноз и ставки на матч Лиги Европы АЕК — «Вольфсбург» 1 октября 2020 года
На наш взгляд, не стоит ждать от матча высокой результативности. Право на ошибку у команд не будет, а потому едва ли они с первых минут бездумно пойдут вперёд. К тому же, и АЕК, и «Вольфсбург» строят свою игру во многом от обороны, вполне вероятно, что тренеры сделают расчет на стандартные положения. Два гола с учётом всех условий кажутся потолком.
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.04.
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