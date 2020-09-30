АЕК — «Вольфсбург». Прогноз: Каррера, Чигринский и Шахов припаркуют «автобус» в Греции

1 октября АЕК Афины примет «Вольфсбург» в матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу немецкого клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00. Успех греков оценён букмекерами коэффициентом 3.62. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.64.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы АЕК — «Вольфсбург» 1 октября 2020 года

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы АЕК Афины — «Вольфсбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18.

Анализ и прогноз матча раунда плей-офф квалификации ЛЕ АЕК Афины — «Вольфсбург» (01.10.2020)

В Лиге Европы, как и в Лиге чемпионов, настало время раунда плей-офф квалификации. Но если в ЛЧ стадия состоит из двух поединков, то в ЛЕ игра будет всего лишь одна, так что цена ошибки максимальна. При этом болельщиков на трибуны, разумеется, не пустят.

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Все встречи запланированы на один день – 1 октября. Среди прочих выделяется пара греческого АЕКа и немецкого «Вольфсбурга». Путём жребия было определено, что их встреча состоится на стадионе «Олимпик — Спирос Луис» в Афинах.



Греческий АЕК в последнее время завсегдатай еврокубков. Получалось не так давно даже выходить в группу Лиги чемпионов и в 1/16 финала лиги Европы. А теперь греки вступили в борьбу с третьего квалификационного раунда ЛЕ, где с минимальным счётом обыграли швейцарский «Санкт-Галлен». Всё было по делу, клуб из Афин смотрелся лучше.



После этого подопечные Массимо Карреры играли с «Ламией» в чемпионате Греции. Смотрелись чуть активнее, чаще били по воротам. В итоге получилось победить со счётом 3:0, что стало второй победой для АЕКа в двух турах нового сезона Суперлиги. Несколько футболистов основы получили отдых, что крайне важно перед решающей битвой за еврокубки.

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Немецкая Бундеслига тоже стартовала не так давно. Участники успели провести по две игры. У «Вольфсбурга» пока без побед, в копилке два очка. Были ничьи с крепкими «Байером» (0:0) и «Фрайбургом» (1:1). Дебют не самый мощный, но вполне рабочий.



Зато в Лиге Европы «волки» порезвились на славу. Сначала катком прошлись по албанскому «Кукеси» (4:0), а затем разбили украинскую «Десну» (2:0). Украинцы, правда, остались в меньшинстве на 60-й минуте и не сумели оказать должного сопротивления, но немцы и в равных составах смотрелись интереснее.



Но на этот раз мы бы не стали ждать в поединке много голов. Дело в том, что обе команды строят свою игру от обороны. К тому же статус матча крайне важен, поскольку право на ошибку нет. Вполне вероятно, что соперники покажут закрытый футбол. Мы бы проверили классический тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.04.

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Альтернативный вариант – Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.87. У «Вольфсбурга» и состав будет покрепче, да и немецкая Бундеслига постатуснее греческого чемпионата. При этом в прошлом сезоне Бундеслиги зелёно-белые вошли в топ-6 по набранным очкам на выезде. То есть путешествием в Грецию их не смутить, благо что играть придётся при пустых трибунах.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы АЕК — «Вольфсбург» 1 октября 2020 года

На наш взгляд, не стоит ждать от матча высокой результативности. Право на ошибку у команд не будет, а потому едва ли они с первых минут бездумно пойдут вперёд. К тому же, и АЕК, и «Вольфсбург» строят свою игру во многом от обороны, вполне вероятно, что тренеры сделают расчет на стандартные положения. Два гола с учётом всех условий кажутся потолком.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.04.