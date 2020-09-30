«Рейнджерс» — «Галатасарай». Прогноз: Джеррард найдёт ответ для Фалькао, Турана и Фегули

1 октября «Рейнджерс» примет «Галатасарай» в матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу шотландцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.15. Успех турецкого клуба оценён букмекерами коэффициентом 3.52. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.52.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Рейнджерс» — «Галатасарай» 1 октября

Букмекеры не уверены, что матч Лиги Европы «Рейнджерс» — «Галатасарай» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43.

Анализ и прогноз матча квалификации ЛЕ «Рейнджерс» — «Галатасарай» (01.10.2020)

В Лиге Европы, как и в Лиге чемпионов, настало время раунда плей-офф квалификации. Но если в ЛЧ стадия состоит из двух поединков, то в ЛЕ игра будет всего лишь одна, так что цена ошибки максимальна. При этом болельщиков на трибуны, разумеется, не пустят.

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Все встречи запланированы на один день – 1 октября. Среди прочих стоит обратить внимание на битву шотландского «Рейнджерс» и турецкого «Галатасарая». Путём жребия было определено, что встреча состоится на стадионе «Айброкс» в Глазго.



В том, что «Рейнджерс» в родном чемпионате Шотландии выступает очень здорово, нет ничего нового. Уровень остальных соперников (кроме «Селтика», естественно) просто-напросто крайне низок. За девять сыгранных туров в новом сезоне клуб из Глазго ни разу не проиграл, добыл семь побед, забил 22 гола и пропустил всего три.



В Лиге Европы подопечным Стивена Джеррарда сначала достался незаметный гибралтарский «Линкольн», получилось без проблем одержать крупную победу (5:0). Затем они играли с более крепким голландским «Виллемом II». Снова вышло много забить и не пропустить (4:0).

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Но теперь шотландцам предстоит соперник гораздо сильнее. Мало того, что турецкий «Галатасарай» обладает мощным составом, в котором предостаточно громких имен — Фалькао, Бабель, Туран, Фегули и так далее. Так он ещё и находится в отличной физической форме.



В квалификации Лиги Европы турки выбили азербайджанский «Нефтчи» (3:1) и хорватский «Хайдук» (2:0), которые имеют некоторый еврокубковый опыт. А в родной турецкой Суперлиге за три тура набрали семь из девяти возможных очков. Сперва одержали победы над бойким «Газишехиром» (3:1) и действующим чемпионом «Истанбулом» (2:0), а потом скатали ничью в дерби с «Фенербахче» (0:0).



Да, «Рейнджерс» будет играть на своём поле. Фактор значительный, но без болельщиков на трибунах должно эффекта едва ли получится достичь. На наш взгляд, шансы на выход в групповую стадию турнира у «львов» как минимум не меньше, чем у хозяев. И игра пойдёт на три результата.

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Мы бы проверили ставку обе забьют за коэффициент 1.78. Шотландцы не имеют проблем с результативностью и на своём поле вряд ли станут скромничать. Однако жаться к своим воротам туркам туже не стоит, всё-таки ответного поединка дома, в Турции, не будет.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Рейнджерс» — «Галатасарай» 1 октября 2020 года

«Рейнджерс» при Стивене Джеррарде много забивают и выглядят здорово. Едва ли шотландский клуб станет дома скромничать. Однако «Галатасарай» обладает мощным составом и находится в хорошей форме. Да и возможности отыграться не будет, нужно все решать в одном матче. Так что мы бы проверили гол в обе стороны.



Ставка: обе забьют за 1.78.