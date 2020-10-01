«Ливерпуль» — «Арсенал», «Сельта» — «Барселона» и другие матчи. На что ставить 1 октября

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 1 октября.
На что ставить в футболе 1 октября
Четверг в первую очередь ознаменован матчами раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, но увы, российских клубов в ней больше нет. Можно поболеть за белорусское «Динамо» из Бреста, которое сыграет с болгарским «Лудогорцем», или выбрать матч для ставок по своему вкусу.
В испанской Примере три матча, центральный – противостояние «Сельты» и «Барселоны». Кроме того, «Атлетик» примет «Кадис», а «Севилья» — «Леванте».
В Кубке Лиги Англии сыграют «Ливерпуль» и «Арсенал». Эти команды пару дней назад играли в АПЛ, мерсисайдцы выиграли 3:1. Посмотрим, получится ли у Артеты и его команды взять реванш.
Если реальный футбол вас сегодня не устраивает, можно сделать ставку на киберфутбол. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.
На что ставить в хоккее 1 октября
В НХЛ сезон завершился, а в КХЛ уже в разгаре новый. Сегодня запланированы 6 матчей. Тут и дерби «Спартак» — ЦСКА, и матч в Ярославле «Локомотив» — «Ак Барс». Есть из чего выбрать.
На что ещё ставить 1 октября
Стартует баскетбольная Евролига! И в первый же день потрясающая вывеска «Барселона» — ЦСКА. Играет и «Зенит», в Турции команда Хавьера Паскуаля сыграет против «Эфеса».
На «Ролан Гаррос» продолжается второй круг, а любителям волейбола можно сделать ставки на игру московского «Динамо» против болгарского «Нефтохимика» в Лиге чемпионов.
Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!
Читайте обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
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