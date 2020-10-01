«Амур» — СКА. Прогноз: без Брагина и Ротенберга молодёжь питерцев не справится с Якуповым

Дальневосточники получили пять суток на восстановление и должны иметь преимущество в движении.

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2 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Амур» — СКА. Начало встречи — в 12:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 2.34, успех «Амура» идёт за 2.65.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Амур» — СКА 2 октября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Амур» — СКА 2 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.70, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.08. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.40. Гол на первой минуте идёт за 14.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Амур» — СКА (02.10.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Позади всего месяц, а сезон уже находится на пороге коллапса.

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Всё началось с «Йокерита», который ушёл на добровольный двухнедельный карантин. Позже та же учесть постигла «Барыс» и рижское «Динамо». Проблемы у «Торпедо», «Локомотива», «Салавата Юлаева», а СКА выставил молодёжный состав уже на три поединка.

Впрочем, первенство пока не приостановили, президент лиги Алексей Морозов заявил что такой вариант даже не рассматривается. На пятницу, 2 октября, запланированы три поединка. Самый ранний из них стартует в 12:00 мск в Хабаровске, где местный «Амур» на «Платинум-Арене» будет выяснять отношения со СКА.

«Тигры» потихоньку приходят в себя после кошмарного старта сезона. Сергей Светлов приступил к работе, состав постепенно приближается к оптимальному, в строй вернулись братья Зогорна. В пяти предыдущих матчах удалось набрать пять очков, а дальше получили пять суток на восстановление.

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Выездная серия позади, теперь предстоят четыре домашних поединка. Соперники рабочие, есть шанс улучшить положение. Начинать предстоит со СКА, который по-прежнему вынужден играть практически вторым составом. Хотя несколько опытных хоккеистов всё же есть: защитник Антон Белов и Ярослав Дыбленко, нападающие Владимир Ткачёв, Евгений Тимкин и Миро Аалтонен.

К этому костяку на днях добавилось несколько хоккеистов из-за океана — Яков Тренин, Дмитрий Завгородний, Михаил Мальцев. Накануне удалось одержать яркую победу в Новосибирске: петербуржцы проигрывали 0:2 и 1:3, однако великолепно провели второй период и нашли в себе силы в концовке.

В итоге выиграли со счётом 6:4, и это без единого гола в большинстве. Дмитрий Завгородний сходу набрал три очка, 19-летний защитник Арсений Бринкман сделал 1+1, а 18-летний Кирилл Кирсанов (тоже защитник) провёл на льду 24,5 минуты. Наблюдать за таким СКА чертовски интересно: ошибок достаточно, зато событийность и количество эмоций зашкаливают.

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Тем не менее в Хабаровске молодёжи «армейцев» будет непросто. «Амур» имел пять суток на восстановление, а гостям придётся играть через день на фоне перелёта и смены часов поясов. Четыре предыдущие очные встречи на Дальнем Востоке заканчивались победой СКА с разницей в одну-две шайбы, но сейчас хозяева получают отличный шанс прервать серию.

Петербуржцы играют сами и дают играть оппоненту, так что проблем с голами быть не должно. Мы бы выбирали между 1Х + тотал больше 3.5 гола за 2.02 и П1 с нулевой форой за 2.08. Вариант попроще — тотал больше 4.5 шайбы, на него букмекеры дают 1.70.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Амур» — СКА 2 октября 2020 года

СКА по-прежнему играет молодёжью, разбавленной несколькими опытными хоккеистами. Состав «Амура» близок к оптимальному: легионеры в строю, российские хоккеисты также постепенно вернулись на лёд. Хабаровчане имели пять суток на отдых и подготовку, а потому наверняка заберут конёк. Петербуржцы показывают бодрый хоккей, а потому ждём результативной игры, в которой «тигры» зацепятся за очки.

Ставка: «Амур» не проиграет + тотал больше 3.5 гола за 2.02.