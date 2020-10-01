Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи на UFC 254. Ждем продолжения победной серии!

Первый бой Хабиба без отца. И в память о нем.

В ночь с 24 на 25 октября на турнире UFC 254 сразятся Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи. Чемпион организации в легком весе, Хабиб может одержать свою 29-ю победу подряд. Кроме того, для россиянина это будет первый бой после смерти своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Начало боя – не ранее 07:00 25 октября по московскому времени. Разбираемся, какие прогнозы и ставки приготовили букмекеры на этот поединок.

Когда дата боя Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи

Поединок Нурмагомедов — Гэтжи в рамках турнира UFC 254 пройдёт рано утром 25 октября по московскому времени. Начало боя – не ранее 07:00 мск. Поединок состоится в ОАЭ, на острове Яс или «Бойцовском острове». Базироваться бойцы и персонал промоушена будут в специально построенном комплексе, который включает в себя всё необходимое для проведения турниров. Как уже все привыкли в последнее время, турнир пройдет без зрителей. По словам Хабиба, его болельщики будут ждать его в гостинице.

32-летний Хабиб завоевал пояс чемпиона UFC в легком весе в 2018 году, победив Эла Яквинту. После этого россиянин дважды успешно защитил титул. Он оказался сильнее Конора Макгрегора и Дастина Порье. Первоначально Хабиб должен был драться с Тони Фергюсоном, но из-за пандемии коронавируса не смог покинуть Россию. Фергюсону нашли замену в лице Джастина Гэтжи, и американец победил именитого противника, тем самым получив право на бой с Хабибом. Сейчас Гэтжи владеет титулом временного чемпиона UFC.

Где смотреть прямую видео трансляцию боя Хабиб — Гэтжи

Прямую трансляцию все боев турнира можно будет посмотреть в официальном приложении UFC Fight Pass, а также в видеосервисах Wink и More.tv и на телеканале UFC ТВ, который также доступен у оператора Триколор. Наверняка трансляция будет и на одном из федеральных телеканалов, объявление об этом будет ближе к бою.

Полный кард турнира UFC 254

В рамках вечера единоборств UFC 254 запланированы 12 боев. Главный из них – схватка Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи. Кард в стадии формирования, но уже известно, что в рамках этого турнира Александр Волков будет драться с Уолтом Харриса, а брат Хабиба Умар Нурмагомедов – с Сергеем Морозовым.

Основной кард



Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи

Роберт Уиттакер — Джаред Каннонье

Александр Волков — Уолт Харрис

Ислам Махачев — Рафаэль дос Аньос

Синтия Кальвильо — Лорен Мерфи

Магомед Анкалаев — Ион Куцелаба

Предварительный кард

Умар Нурмагомедов – Сергей Морозов

Да Ун Джан – Сэм Алви

Лиана Джоджуа – Миранда Мэверик

Элисэу Залески Дос Сантос – Шавкат Рахмонов

Коэффициенты и ставки на бой Нурмагомедов — Гэтжи

По оценке букмекеров, фаворит поединка — Хабиб. Поставить на его победу в букмекерской компании «Фонбет» можно с коэффициентом 1.33. Это примерно 72% вероятности. Шансы Гэтжи аналитики оценили коэффициентом 3.50 (26%). На ничейный исход боя можно сделать ставку с коэффициентом 55.00. Это около 2% вероятности.

Поставить на то, что бой продлится все 5 раундов, можно за 2.10 (44% вероятности). За 1.70 (56%) можно сделать ставку на то, что поединок завершится до истечения четвертого раунда.

Форма Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи

Хабиб Нурмагомедов имеет на своем счету 28 побед и ни одного поражения. Правда, россиянин не выходил в октагон уже больше года, вмешалась пандемия. В своем последним на данный момент бою Хабиб победил сабмишном Дастина Порье.

Не будем забывать, что пандемия коронавируса унесла жизнь отца Хабиба. Конечно, Нурмагомедов достаточно опытен, чтобы выстроить правильно подготовку к бою вместе со своей командой, но утрата Абдулманапа невосполнима. Что ж, будем надеяться, что Хабиб будет побеждать еще долго и много. В память об отце.



В отличие от Хабиба, Джастин Гэтжи Дастину Порье проиграл. В апреле 2018 года Порье нокаутировал Гэтжи. И это одно из двух поражений в карьере Джастина. С того момента он выиграл 4 боя, в том числе и у Тони Фергюсона в апреле 2020 года техническим нокаутом.

Хабиб уже успел пообещать эпичный бой, ну а Гэтжи обошелся без традиционного в смешанных единоборствах трэштока, назвав россиянина лучшим бойцом современности.

«Я и правда считаю, что застолблю за собой место в истории, если смогу победить Хабиба, а затем Конора. Мне не по плечу чемпионская серия Андерсона Силвы, но в каком-то смысле это будет даже круче, так как Хабиб — лучший боец современности вне зависимости от весовых категорий», — сказал Гэтжи.

Кстати, поединок пообещал смотреть даже Дональд Трамп. Гэтжи обещал президенту США нокаутировать Хабиба. О том, собирается ли смотреть бой Владимир Путин, пока неизвестно.

Прогнозы экспертов на бой Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи

Конечно, Хабиб – фаворит боя. Но среди бойцов UFC немало таких, кто ставит и на Джастина Гэтжи. Так, в американца верит, например, Кертис Блейдс.

«Я думаю, что в самом начале Гэтжи пропустит тейкдаун, но он сумеет встать. Как только он правильно просчитает время, он сможет подловить Хабиба жестким оверхэндом, и это будет конец. Поставлю на Гэтжи», — заявил Блейдс.

Согласен с Блейдсом и Энтони Смит.

«Не могу отделаться от чувства, что Гэжи выиграет. Непобедимых нет, хотя Хабиб очень близко к этому званию. Если бы можно было создать человека с навыками для победы над Хабибом, его можно было бы назвать Джастин Гэтжи. У него отличная борьба и работа ног; мне кажется, в этом плане его сильно недооценивают. Он умеет наносить удары ногами, а ведь Хабиб не тот парень, который просто проходит в ноги, — у него очень много последовательной борьбы. В первую очередь он пытается добраться до клинча, оттолкнуть соперника к сетке. И если Гэтжи удастся остаться в середине октагона, тогда он может положиться на свою ударную мощь. Ему лишь нужно держаться подальше от клетки. По сути, все знаюь рецепт, как победить Хабиба: не прислоняться к сетке и полагаться на силу рук. Просто еще никому не удавалось выполнить это. В общем, у меня довольно неплохие ощущения насчет Гэтжи. Просто мне кажется, что если Гэтжи не под силу побить Хабиба, тогда я не знаю, кто еще это сможет», — отметил Смит.

Крис Вайдмэн не стал делать выбор, но отметил, что Хабиб давно не выходил в октагон.

«Мы уже давно не видели Хабиба, а Гэтжи идет после победы, и находится в отличной форме. Это будет хороший бой. Не знаю, если честно, сложно сделать выбор. Мне оба эти парня нравятся», — подчеркнул Вайдмэн.

А вот Эдди Альварес уверен, что Хабиб победит, просто потому, что он переведет Гэтжи в партер.

«Я просто не могу представить себе такой сценарий, при котором Хабиб не сможет перевести Гэтжи в партер. Я просто не вижу, почему Хабиб не смог бы провести тейкдаун в этом бою. И мне кажется, что между этими двумя в партере слишком уж большая разница. Не думаю, что Джастину хватит времени что-то придумать. И не знаю, достаточно ли Джастин хорошо двигается, чтобы он смог остановить тейкдауны Хабиба. Я чувствую, что бой пройдет в партере. И по этой причине я выбираю Хабиба», — сказал Альварес.

Согласен с ним и Хамзат Чимаев, по его мнению, шансы 70 на 30 в пользу Нурмагомедова.

«Предстоит жёсткий поединок. Я думаю, Хабиб заберёт этот бой. Он более выносливый, а Гэтжи не использует борьбу. Гэтжи ещё не встречался с борцами уровня Хабиба. Хабиб у меня фаворит, где-то 70 на 30», — заявил Чимаев.

А на кого ставите вы в предстоящем бою? Самое время присмотреть лучшую ставку на поединок Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи!