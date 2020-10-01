«Унион» — «Майнц». Прогноз: быстрая отставка тренера не спасёт «карнавальников» в Берлине

2 октября «Унион» примет «Майнц» в матче 3-го тура чемпионата Германии. Начало игры — в 21:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.24. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.55.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Германии «Унион» — «Майнц» 2 октября

Букмекеры не уверены, что матч Бундеслиги «Унион» — «Майнц» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.99. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36.

Анализ и прогноз матча 3-го тура Бундеслиги «Унион» — «Майнц» (02.10.2020)

Новый футбольный сезон в Германии постепенно набирает обороты. Уже давно отгремел первый раунд Кубка страны, на днях разыграли Суперкубок. Теперь на очереди третий тур Бундеслиги. Болельщики, кстати, в некотором количестве уже вернулись на трибуны.

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Программа 3-го тура чемпионата Германии откроется 2 октября, спустя четыре дня после завершения предыдущего. В пятницу вечером сразятся «Унион» и «Майнц». Их встреча начнётся в 21:30 мск и пройдёт на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине.



«Унион» в межсезонье несколько освежил состав, вместо ушедшей группы футболистов стан клуба пополнила масса новичков. В основном свободные агенты и арендованные игроки, всё же с финансами всё не так здорово. Однако на старте нового сезона пока что результаты довольно скромные. Неоднозначная победа в Кубке страны и один заработанный балл из шести возможных в Бундеслиге.



В первом туре первенства «железные» принимали «Аугсбург», который мощно стартовал, и уступили ему со счётом 1:3. А на второй матч, на выезде, пришлась ничья с мёнхенгладбахской «Боруссией» (1:1). Но тут надо бы сказать, что команда Урса Фишера сравняла счёт на 79-й минуте после розыгрыша корнера.

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«Майнц» успел в Кубке Германии выбить скромный «Хавельзе», забив ему пять голов (5:1). Однако больше похвастаться клубу из одноимённого города нечем. В двух турах немецкого чемпионата они потерпели два поражения и пропустили семь голов.



В первом случае поражение нанёс «РБ Лейпциг» (1:3), имевший значительное преимущество. А во втором случае обидчиком выступил вернувшийся из второй Бундеслиги «Штутгарт» (1:4). Тут уже «карнавальники» смотрелись со своим соперником, в целом, на равных, даже забили первыми. Только вот во втором тайме умудрились пропустить четыре гола и остаться в меньшинстве.



Впрочем, важно отметить, что все три игры «Майнц» провел под управлением Ахима Байерлорцера. Теперь же руководство клуба приняло решение отправить его в отставку. Не обошлось без скандала: форварда Адама Салаи отправили в дубль, футболисты устроили забастовку, специалиста сняли. Исполняющим обязанности главного тренера временно назначили Яна-Морица Лихте.

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Понятно, что новый специалист входил в структуру клуба, поэтому привыкать футболистам не нужно. Но ждать моментальных изменений в игре, на наш взгляд, не стоит. При Байерлорцере качество футбола оставляло желать лучшего, так что дело не только в конфликте с Салаи. В предстоящем поединке мы бы проверили П1 с нулевой форой за коэффициент 1.68.



«Унион» на своём поле играл довольно неплохо в прошлом сезоне, вошёл даже в топ-8 Бундеслиги по набранным очкам дома. Да и статистика личных встреч остаётся за ним. В двух матчах прошлого розыгрыша чемпионата Германии с «Майнцом» берлинцы набрали четыре из шести возможных баллов.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «Унион» — «Майнц» 2 октября 2020 года

На старте нового сезона соперники пока не впечатляют, однако у «Майнца» не всё хорошо в структуре клуба. На днях из-за провального старта и конфликта с нападающим Адамом Салаи ушёл в отставку главный тренер «карнавальников» Ахим Байерлорцер. Мы бы не стали ждать от них какого-то чуда в предстоящем поединке. «Унион» в прошлом сезоне на своём поле выступал очень прилично, а в новом после ничьей с «Боруссией М» должен быть на подъёме.



Ставка: победа «Униона» с нулевой форой за 1.68.