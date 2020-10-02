«Штутгарт» — «Байер». Прогноз: Беллараби, Демирбай и Шик раздавят новичка Бундеслиги

3 октября состоится матч 3-го тура чемпионата Германии «Штутгарт» — «Байер». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Байера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех «Штутгарта» оценён букмекерами коэффициентом 3.98. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.20.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Германии «Штутгарт» — «Байер»

Букмекеры считают, что матч чемпионата Германии «Штутгарт» — «Байер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.54, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.65. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12.

Анализ и прогноз матча 3-го тура Бундеслиги «Штутгарт» — «Байер» (03.10.2020)

Немецкий футбол вошёл в колею. Позади два тура в чемпионате Германии и первый раунд Кубка страны. Команды провели как минимум по три официальных матча, прогрелись и вошли в колею. Уже совсем скоро состоится вторая международная пауза в сезоне, а дальше придёт время групповых стадий еврокубков.

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На днях «Бавария» и дортмундская «Боруссия» разыграли Суперкубок страны, пришло время 3-го тура Бундеслиги. На субботу, 3 октября, запланированы сразу шесть матчей, пять из которых стартуют в 16:30 мск. В Штутгарте местный одноимённый клуб будет выяснять отношения с «Байером».



Швабы бодро вернулись в элитный дивизион, забив два мяча за 180 минут. Набрано три очка из шести возможных. Проиграли на своём поле «Фрайбургу» со счётом 2:3, а затем разнесли в гостях «Майнц» (4:1). Правда, тут нужно учитывать контекст. Подопечные Кристиана Штрайха вели в два мяча уже к 26-й минуте, а в дебюте второго тайма забили третий.



«Штутгарт», впрочем, не сдался. Отыграл два мяча ближе к концовке и даже имел шансы спастись. А вот победу над «Майнцем» переоценивать не стоит, поскольку эта команда находится в кризисе. Нападающего Адама Салаи отправили в дубль, другие футболисты устроили забастовку, после двух поражений главного тренера Ахима Байерлорцера уволили.

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В том поединке «карнавальники» открыли счёт, но пропустили в раздевалку и рассыпались. Два гола из четырёх они пропустили в меньшинстве. Надо сказать, что состав у «Штутгарта» довольно крепкий: Даниэль Дидави, Гонсало Кастро и целая россыпь иностранных футболистов в группе атаки.



Теперь их ждёт большая проверка. «Байер» не попал в Лигу чемпионов по итогам минувшего сезона и остался без побед в двух стартовых турах. Впрочем, на деле всё в порядке, просто календарь подкинул двух мощных соперников. Сперва состоялась ничья в гостях у «Вольфсбурга» (0:0), затем разошлись миром в родных стенах с «РБ Лейпциг» (1:1).



Оба поединка действительно получились ничейными, всё справедливо. Зато дальше календарь будет попроще. Клуб из Леверкузена верен себе: всё тот же контроль мяча и высокий прессинг, постоянное давление и большое количество угловых. Для выходца из второй Бундеслиги задача будет непростая, несмотря на своё поле.

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Линия букмекеров даже несколько удивляет. Конечно, переход Кая Хаверца в «Челси» ударил по атакующему потенциалу, пока голы даются тяжелее привычного. И всё же запас мастерства солидный. Благо что швабы всегда были для «фармацевтов» удобным соперником. В восьми предыдущих очных встречах фаворит добыл семь побед.



Котировки позволяют не мудрить и взять П2 за прекрасный коэффициент 1.90. Альтернативный вариант — Х2 + тотал больше 2.5 гола за 2.06, а любители рисковать могут рассмотреть ИТБ 2 мяча «Байера» за 2.20. Подопечные Петера Боша время от времени накидывают аутсайдерам полную авоську.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «Штутгарт» — «Байер» 3 октября 2020 года

«Байер» набрал всего два очка в двух турах, но там соперники были серьёзные — «Вольфсбург» и «РБ Лейпциг». «Штутгарт» вернулся в элитный дивизион, состав неплохой, но не более того. Разница в уровне исполнителей вопросов не вызывает, а с аутсайдерами подопечные Петера Боша справляться умеют. П2 за 1.90 смотрится здорово.



Ставка: победа «Байера» за 1.90.