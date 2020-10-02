«Боруссия Д» — «Фрайбург». Прогноз: 2:3 от «Баварии» — лишь начало проблем Санчо и Витселя

3 октября состоится матч 3-го тура чемпионата Германии «Боруссия Дортмунд» — «Фрайбург». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Боруссии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.33. Успех «Фрайбурга» оценён букмекерами коэффициентом 10.0. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 6.60.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Германии «Боруссия Д» — «Фрайбург»

Букмекеры считают, что матч чемпионата Германии «Боруссия Дортмунд» — «Фрайбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67.

Анализ и прогноз матча 3-го тура Бундеслиги «Боруссия Д» — «Фрайбург» (03.10.2020)

Немецкий футбол вошёл в колею. Позади два тура в чемпионате Германии и первый раунд Кубка страны. Команды провели как минимум по три официальных матча, прогрелись и вошли в колею. Уже совсем скоро состоится вторая международная пауза в сезоне, а дальше придёт время групповых стадий еврокубков.

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На днях разыграли Суперкубок страны, пришло время 3-го тура Бундеслиги. На субботу, 3 октября, запланированы сразу шесть матчей, пять из которых стартуют в 16:30 мск. В Дортмунде местная «Боруссия» на стадионе «Сигнал Идуна Парк» будет выяснять отношения с «Фрайбургом».



Редкий случай — гости на данный момент находятся в турнирной таблице даже выше. Понятно, что долго это не продлится, поскольку преимущество в уровне исполнителей и финансовых возможностях слишком велико. Тем не менее котировки букмекеров выглядят несколько сомнительно.



На П1 дают скромнейший коэффициент 1.33, хотя подопечные Люсьена Фавра начали сезон не лучшим образом. Они ловко разгромили «Боруссию» М в первом туре (3:0), но «жеребята» — один из любимых клиентов «шмелей». А вот дальше начались проблемы. Сперва сенсационно проиграли в гостях «Аугсбургу» (0:2).

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Что самое обидное — по делу. Фаворит тяжеловато вкатился в игру, начав стабильно создавать моменты только после того, как преимущество хозяев достигло двух мячей. На свой гол дортмундцы однозначно наиграли, но Рафал Гикевич действовал здорово. Назвать победу «фуггеров» отскоком нельзя, поскольку гости играли заметно ниже своего уровня.



Возможно, рассчитывали поберечь силы перед Суперкубком Германии. А в итоге остались у разбитого корыта. Воспользоваться осечкой «Баварии» в Бундеслиге не вышло, а Суперкубок отправился в Мюнхен. В целом справедливо. Вице-чемпион показал характер и отыграл два мяча, однако подопечные Ханса-Дитера Флика выглядели лучше и добились требуемого результата (3:2).



Второй момент — «Боруссия» проведёт третий матч за восемь суток, а ведь «скамейка» у неё не самая глубокая. «Фрайбург» же спокойно готовился в недельном цикле и никуда не торопился. Ну и третье. Подопечные Кристиана Штрайха из года в год соответствуют статусу крепкого середняка. Это колючий коллектив, который умеет доставлять неприятности.

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В прошлом сезоне «шмели» изрядно с ним намучились. В гостях вообще потеряли очки (2:2 с автоголом на 89-й минуте), а дома забили лишь однажды и за 90 минут сподобились на два удара в створ (1:0). С организованностью и обороной у «Фрайбурга» всегда порядок, физическое состояние, похоже, тоже отличное.



В двух турах бело-чёрные набрали четыре очка. На выезде одолели «Штутгарт» (3:2), а затем едва не дожали крепкий «Вольфсбург» (1:1, моментов создали заметно больше). Похоже, лёгкой прогулки у фаворита тут точно не будет. А ведь линия позволяет взять П2 с форой (+2) за нестыдный коэффициент 1.68.



Альтернативный вариант — гол гостей за 1.67, в обороне дортмундцы пока не впечатляют. Любителям рисковать стоит подумать о П2 с форой (+1.5) за 2.03. На наш взгляд, фаворит если и добудет победу, то с большим трудом.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «Боруссия Д» — «Фрайбург» 3 октября 2020 года

Дортмундцы проведут третий матч за восемь суток и имеют явные проблемы в обороне. «Фрайбург» отлично стартовал, готовился в недельном цикле, а в прошлом сезоне изрядно попил у «Боруссии» кровушки (2:2 и 0:1). При этом на П2 с форой (+2) дают нестыдный коэффициент 1.68. Надо брать, вероятность разгрома тут невысока



Ставка: победа «Фрайбурга» с форой (+2) за 1.68.