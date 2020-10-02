«Фиорентина» — «Сампдория», «ПСЖ» — «Анже» и другие матчи. На что ставить 2 октября

В пятницу небольшое затишье в сравнении с остальной неделей, но поставить все равно есть на что. В чемпионате Италии сыграют «Фиорентина» и «Сампдория», во Франции «ПСЖ» примет «Анже», а в Германии состоится матч «Унион» — «Майнц».

Если реальный футбол вас сегодня не устраивает, можно сделать ставку на киберфутбол. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой, никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

На что ставить в хоккее 2 октября

В НХЛ сезон завершился, а в КХЛ в пятницу запланированы три матча. «Амур» примет СКА, «Сибирь» — «Торпедо», а «Металлург» — «Автомобилист».

На что ещё ставить 2 октября

Стартует баскетбольная Евролига. В пятницу свой первый матч проведут «Химки», команда Римаса Куртинайтиса примет «Панатинаикос». Ну а рано утром в субботу смотрим второй матч финала НБА – «Лейкерс» против «Майами».

На «Ролан Гаррос» стартует третий круг, а любителям волейбола можно сделать ставки на игру московского «Динамо» против австрийской «Задруги» в Лиге чемпионов.



Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!



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